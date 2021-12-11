EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - ORGANİK YUMURTA PAZARINDA ALTINORDU MARKASIÇiftçilere sürdürülebilir tarım çerçevesinde desteklerini her geçen gün arttıran Altınordu Belediyesi, özellikle pandemi döneminde hayata geçirdiği can suyu projelerle üretici çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Altınordulu'ların şehirde bir arada refah içerisinde yaşaması, istihdam alanlarının çoğaltılması, fındığa bağlı ekonomik kaynağın üretim yoluyla çeşitlendirilmesi ve nitelikli göçün tersine döndürülebilmesi adına yoğun bir mesai harcayan Altınordu Belediyesinin Ordu'yu organik yumurta üretiminde Türkiye markası yapma hedefiyle başlattığı yüzde 50 hibe destekli '52 BİN YARKA DAĞITIMI' projesi ilk meyvelerini verdi. 13 çiftçiye dağıtılan 4. 500 yumurta tavuğundan günlük yaklaşık 4000 adet yumurta alınıyor. Altınordu Belediyesinin kentte tavukçuluğun geliştirilmesi ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması amacıyla hayata geçirdiği "Yumurta Tavukçuluğu Projesi" kapsamında ilk etap uygulama sonrası organik yumurtalar pazarda yerini aldı. Altınordu Belediyesi çiftçiden aldığı yumurtaları şehrin önemli bir marka değeri olarak pazara da kendi sunuyor. Ordu ili organik yumurta pazarında adından söz ettirmeye başladı bile. "ORGANİK ALTIN YUMURTA" markası ile pazarda yerini alan ürünün şehirde ekonomik kaynakların çeşitlendirilmesi çalışmalarına ve üreticilerin aile bütçelerine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Yumurta Tavukçuluğu Yaparak Önemli Gelir Elde Eden Çiftçi Mutlu. Ürünleri alınan çiftçiler "Tavukta yüzde 50 kazanıyoruz. Bu destekten çok memnunuz. Altınordu Belediyemize teşekkür ediyoruz. " sözleriyle Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkür ediyorlar. Tarımsal üretim uygulamalarında hem doğal yaşamı hem de insan sağlığını korumayı ilke edinen Altınordu Belediyesi ve Türkiye'nin organik yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren tek üretici birliği olan 'Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği' ile ortaklaşa hayata geçirilen proje tamamlandığında yıllık 18 Milyon organik yumurta üretimi hedefleniyor. BAŞKAN TÖREN, "ŞEHRİMİZE VE ÜLKEMİZE DEĞER KATACAK ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"Her alanda şehre değer katacak vatandaşların hayatlarına dokunacak projeler üretmeye devam ettiklerini belirten Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Şehrimizin, insanımızın ekonomik yönden güçlü olması ve insanımızın şehrimizde, doğduğu topraklarda kimseye muhtaç olmadan refah içerisinde yaşaması için projeler üretmeye devam ediyoruz. Yerel markaların oluşturulmasına ve şehre katma değer sağlayacak üretim kaynaklarının çeşitlendirilmesine yönelik projelerimizi etap etap hayata geçiriyoruz. Tarım, insanlığın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli zorunlu ve temel ihtiyaçların karşılandığı en önemli faaliyet alanlarından birisidir. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde doğal beslenme ve gıda güvenliği stratejik hale gelmiştir. Sürdürülebilir tarım uygulamaları verimi ve karlılığı artırdığından istihdama da olumlu şekilde yansıyor. Ayrıca istihdama yönelik tamamladığımız diğer projelerimizin yanında yine bu alanda çok önemli yatırımları da hayata geçireceğiz. Birlik, beraberlik içerisinde üretmeye, ürettiklerimiz ile şehrimize ve ülkemize artı değer katmaya çalışıyoruz. Şehrimizi üreten, rekabet edebilen, marka ve model bir şehir yapacak çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz. " Dedi.

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