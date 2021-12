EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - ALTINORDU'DA KÜLTÜRÜN SANATIN VE SOSYAL YAŞAMIN MERKEZİ OLACAK ALTERNATİF YENİ BİR CAZİBE MERKEZİ YÜKSELİYORALTINORDU'DA KÜLTÜRÜN SANATIN VE SOSYAL YAŞAMIN MERKEZİ OLACAK ALTERNATİF YENİ BİR CAZİBE MERKEZİ YÜKSELİYORCumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı " Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi" modelini destekleyen projesiyle öne çıkan Altınordu Belediyesi şehrin vizyonel çalışmalarından Z Kuşağı Vadisi'nde sona yaklaşıyor. Altınordu'ya değer katacak, gençlerin, kadınların tüm kesimlerin ve yerli yabancı misafirlerin ilgi odağı olacak yeni cazibe merkezi Z KUŞAĞI VADİSİ -YEŞİL YOL projesi kapsamında ekipler kesintisiz mesaiye devam ediyor. Altınordu Belediyesi, Başkan Aşkın Tören öncülüğünde yeni bir şehircilik anlayışı, şehir kimliği ve dokusuna bağlı kalarak kentin, yeşil ve mavinin başkenti unvanını taçlandıracak çevre dostu uygulamalarıyla şehirde yeşil alanları çoğaltıyor. YEŞİLİN VE MAVİNİN BAŞKENTİNİN KALBİNDE HERKES YEŞİLE DOYACAKAltınordu'da yeşil dönüşümü taçlandıracak proje kent kimliğine değer katacak. Proje kapsamında Alparslan Türkeş caddesi ile Kahraman Sağra caddesi arasında kalan Okullar Caddesi araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılıyor. Çalışma ile yaklaşık 9 bin metrekare alanda yeşil alanları, meydanları, havuzları, çeşmeleri, yoğun yeşil alana sahip oturma grupları, engelli şarj istasyonu, şehirde sembol olacak yeni nesil bir saat kulesi, yürüyüş ve engelli rampası bulunan yaya yolu, yatay bahçeleri ve peyzaj alanları ile farklı bir çehre kazandırılıyor. Çevre dostu uygulamalarıyla şehirde yeşil alanları çoğaltan Altınordu Belediyesi oluşan yeni alanda ağaçlandırma çalışmaları ile de adeta botanik park oluşturacak. 15 farklı tür çınar, ıhlamur, narenciye, manolya, akasya ve benzeri ağaçlarla herkesin yeşile doyacağı vadi adeta botanik bahçesi tadında olacak. Kent estetiğiyle bir arada şehrin dokusuna da uyumlu konseptiyle yürüyüş yollarının yanı sıra çeşitli sosyal donatı alanlarının da yer aldığı vadi projesiyle şehir canlanacak. Proje ile oluşturulacak 3 meydan içerisinde 1050 m2 yoğun yeşil alana sahip oturma gruplarıyla çevrelenmiş 3. Meydan bitki çeşitliliği ile adeta minyatür bir botanik bahçesi olacak. Doğal taş, kestane ağacı gibi yerli malzeme kullanımına özen gösterilen oturma birimleri, zemin döşemeleri özgün biçimde tasarlanan proje tamamlandığında Altınordu'nun marka değerine değer katacak. SOSYAL KAMPÜSDE YOK YOKDoğal bir sosyal kampüs niteliğinde olan projede sanat galerisinden fitness salonuna kütüphaneden, kariyer merkezine aile danışma merkezinden, engelli tek durak hizmet noktasına, down cafeden altın kalpler sosyal markete, mesleki eğitim mükemmeliyet merkezinden, daha pek çok sosyal kurumla aradıkları her şeyi bir arada bulabilecekleri ve her kesim için sosyal yaşamın merkezi olacak doğal bir kampüs yükseliyor. BAŞKAN TÖREN, "TÜRKİYE'NİN 'YEŞİL KALKINMA' HEDEFİNDE ÖNCÜ VE ETKİN BİR ROL ÜSTLENDİK"Z kuşağı vadisi projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Altınordu'nun, yeşil dönüşümü, huzuru, konforu adına önemli bir adımı atmış oluyoruz ve Türkiye'nin 'Yeşil Kalkınma' hedefinde öncü ve etkin bir rol üstlendiğimiz için de çok mutluyuz. İnşallah bu projelerimiz Altınordu'muza, burada yaşayan vatandaşlarımıza değer katacaktır. Genç yetişkin, yaşlı çocuk ve dahası her kesime hitap edecek vadimizde inanıyorum Altınordu'lu hemşehrilerimiz huzur içerisinde, mutluluk içerisinde, dinlenirken eğlenecek, öğrenecek, keyifli vakit geçirecekler. " diye konuştu. PROJE GENÇLERİ SOSYAL MEDYADAN SOSYAL MEYDANLARA ÇEKECEKBaşkan Tören özellikle gençlerin burada kendilerini keşfedeceklerini belirterek 'Z Kuşağı Vadisi'nin' bir sosyal kampüs hizmeti sunacağını da vurguladı. Tören: "Gençlerimizi bu projeyle sosyal medyadan gerçek hayata sosyal meydanımıza davet ediyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizi çok önemsiyor onların kendilerini özel ve değerli hissedecekleri, kariyer planlamaları yapabilecekleri huzur ve güven içinde fiziken ve ruhen keyifli zaman geçirecekleri bir alanı inşa ediyoruz. Aslında sadece gençler değil kadınlarımız şehrimizi ziyaret eden misafirlerimiz mahalleli vatandaşlarımız için yaşanabilir bir şehrin ötesinde modern ; düşünen, üreten, hayal eden, sanatıyla, kültürüyle, turizmiyle geleceğini yeniden şekillendiren, bir yönüyle de yaşam boyu öğrenme çerçevesinde eğitime katkı sunan ama yeşili sporu ve bol oksijeni de ihmal etmeyen, yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle, engellisiyle ihtiyaç sahibiyle ve tüm kesimleriyle bir arada mutlu bir şehir inşa etmek istiyoruz. Kültür sanat edebiyat müzik eğitim kariyer ve birçok yeniliğin ve kurumun içinde bulunduğu projemiz tüm halkımıza hizmet verecek. Şimdiden şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

