EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - ALTINORDU BELEDİYESİ İNSAN ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI İLE YILLARIN SORUNLARINI BİR BİR ÇÖZÜYORBAŞKAN TÖREN "BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZIN VE VARLIK SEBEBİMİZİN YEGNE SEBEBİ BU ŞEHRİN İNSANININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK "Altınordu Belediyesi 92 mahallede "Bütün Şehir Eşit Hizmet" anlayışı ile kesintisiz sürdürdüğü alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra vatandaşların taleplerine ve sorunlarına da kayıtsız kalmıyor. Bir taraftan çağdaş şehircilik ilkesi ile dev altyapı ve üstyapı yatırımlarını hayata geçiren Belediye diğer taraftan insan odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran çalışmaları ile de hem yılların sorunlarına bir bir neşter vuruyor hem de Altınordulu'ların gönüllerini ve rızalarını kazanıyor. Bu kapsamda belediye ekipleri Cumhuriyet mahallesi, Güzelyalı mahallesi ve Karacaömer mahallesinde bulunan sokakları asfalta kavuşturarak bölge sakinlerinin yüzlerini güldürdü. Altınordu Belediyesi hayata geçirdiği altyapı yatırımları ile bir taraftan ekonomik ömrünü tamamlamış yolları yenilerken diğer taraftan da on yıllardır vatandaşın hayatını zorlaştıran kronik sorunlara neşter vurmaya devam ediyor. CUMHURİYET, GÜZELYALI VE KARACAÖMER'DE ASFALT YOL SEVİNCİŞehrin her noktasında hummalı bir şekilde 7/24 mottosuyla çalışmalarına devam eden Altınordu Belediyesi ekipleri Altınordu'nun tüm mahalle ve sokaklarına hizmet götürmeye devam ediyor. Son olarak Cumhuriyet, Güzelyalı ve Karacaömer'de bulunan sokakları asfaltla buluşturan belediye ekipleri bölge sakinlerine büyük sevinç yaşattı. YAŞANABİLİR BİR ALTINORDUCumhuriyet, Güzelyalı ve Karacaömer Mahallesi başta olmak üzere Altınordu'nun her sokağında arı misali çalışmalarına devam eden Altınordu Belediyesi ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde 1235 No'lu Sokak, Güzelyalı Mahallesi'nde 87 No'lu Sokak ve Karacaömer Mahallesi Değirmenbaşı Mevkii'ni asfalt ile buluşturarak toz ve çamur çilesini sona erdirdi. "GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATARAK ALTINORDU İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"Şehir genelinde kesintisiz bir mesai ile sürdürdükleri altyapı çalışmaları ile on yılların akut sorunlarına neşter vurduklarını ifade eden Başkan Tören, "Bu şehirde yaşayan her vatandaşımızın yüzünü güldürmek, onların sorunlarını bir bir çözmek ve gönül bağı kurduğumuz vatandaşlarımızın rızasını kazanmak belediyecilik anlayışımızın ve varlık sebebimizin yegane nedenidir. Bu kapsamda mevcut mahallelerimizde yıllardır kronik hale gelen ve neşter vurulmayı bekleyen birçok sorunu çözüyoruz. Hemşehrilerimizin hiçbir sorununa ve yaşadıkları hiçbir zorluğa kayıtsız kalmamız mümkün değil. Cumhuriyet, Güzelyalı ve Karacaömer mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmaların hemşehrilerimizin büyük bir memnuniyetine vesile olduğunu görmek bizi de ziyadesiyle sevindirdi. Bizim belediyeciliğimiz, hizmet ve eser belediyeciliği. Bu anlayışla hizmet etmeye, şehrimizi inşa ederken hayatın her alanına dokunan çalışmalarımızla da insanımızı ihya etmeye, onların gönüllerini ve hayır dualarını almaya devam edeceğiz. " şeklinde konuştu. KANAYAN YARAMIZA ALTINORDU BELEDİYESİ MERHEM OLDUMahalle sakinlerinden büyük takdir toplayan çalışmalar için Başkan Tören'e teşekkür eden Karacaömer Mahalle Muhtarı Hikmet Altaş, "Yıllardır kanayan yaramıza Altınordu Belediyesi merhem oldu. Yolumuz aynı zamanda minibüslerin güzergahında bulunan bir yol olduğu için bu asfalt bizim için çok önemliydi. Altınordu Belediye Başkanımiz Aşkın Tören'den Allah razı olsun" ifadelerini kullanarak teşekkür etti. Cumhuriyet, Güzelyalı ve Karacaömer Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar ise "Yazın toz ve topraktan kışın ise sokağımızda oluşan çamurdan dolayı dışarı dahi çıkamıyorduk. Başkanımız Aşkın Tören'den Allah razı olsun. Bizi rahatlığa kavuşturdu. Allah onu başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı. Altınordu Belediyesi'nin altyapı ve yol çalışmaları şehrin birçok noktasında aralıksız süren gönül mesaisi ile hız kesmeden devam ediyor.

