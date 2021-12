EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - ALTINORDU BELEDİYESİNİN MOBİL SAĞLIK TARAMA ARACI AŞI İÇİN KIRSAL MAHALLELERDEALTINORDU BELEDİYESİNİN MOBİL SAĞLIK TARAMA ARACI AŞI İÇİN KIRSAL MAHALLELERDE Altınordu Belediyesi kırsal mahallelerde sağlık emekçilerinin büyük bir özveri ile yürüttükleri aşılama çalışmalarına Mobil Sağlık Tarama Aracı ile destek veriyor. Altınordu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve hastaneye ulaşımda zorluk çeken vatandaşların kapısına sağlık hizmeti götüren Ordu'nun ilk Mobil Sağlık Tarama Aracı toplum sağlığının korunması adına yapılan çalışmalarda aşı hizmetini de Altınordulu'ların ayağına taşıdı. Kesintisiz bir şekilde sürdürdüğü klasik Belediyecilik hizmetlerinin ötesinde Sosyal Belediyecilik anlayışı ile insanın olduğu her yerde var olan Altınordu Belediyesi, toplum sağlığının korunması adına özellikle pandemi sürecinde ortaya koyduğu çalışmalarla örnek oldu. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Sağlık Bakanlığınca yürütülen aşı çalışmaları ile pandemi ile mücadelede örnek olan ülkemizin bu değerli çabalarına büyük oranda aşı olarak destek veren Altınordulu'ların sağlığının korunması adına Altınordu Belediyesi de her türlü katkı ve desteği vermeye devam ediyor. ALTINORDU BELEDİYESİ SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ADETA YENİ BİR SAYFA AÇTIPandemi sürecinin hemen başında başlattığı hijyen seferberliği ile milyonlarca metrekare kapalı ve açık alanda dezenfekte çalışması yürüten Altınordu Belediyesi sosyal belediyecilikte adeta tarih yazdı. Vatandaşların hastaneye gitmekte kararsızlık yaşadıkları Kovid-19 sürecinde Mobil Sağlık Tarama Aracı ile temel sağlık hizmetlerini vatandaşların kapısına götüren Altınordu Belediyesi ülkemizin salgını bertaraf etmek amacıyla büyük bir mücadele yürüttüğü aşı çalışmalarına Mobil Sağlık Tarama Aracı ile destek veriyor. Altınordu Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile yapılan programla kırsal mahallelerde yürütülen aşı çalışmalarında hizmet veren Mobil Sağlık Tarama Aracı hem aşı kampanyasına destek veriyor hem de Röntgen, ultrason, EKG cihazı ile solunum ve işitme testleri de yapılabilen son sistem teknoloji ile hastane konforu ile vatandaşlara sağlık hizmeti sunuyor. GÖKÖMER MAHALLESİ'NDE MOBİL SAĞLIK TARAMA ARACI İLE VATANDAŞIMIZIN AYAĞINA GİTTİKPandemi sürecinin başından itibaren büyük bir özveri tutkusu ile çalışan sağlık emekçileri ile birlikte Gökömer Mahallesi'nde yürütülen sağlık kontrolü çalışmalarında görev alan Altınordu Belediyesi ekipleri, sağlık tarama aracı ile vatandaşlara birinci basamak sağlık hizmetleri sunulmasına katkıda bulundular. Belediyenin gerçekleştirmiş olduğu sağlık çalışmaları vatandaşlarda büyük bir memnuniyete vesile oldu. BAŞKAN TÖREN, "MOBİL SAĞLIK TARAMA ARACIMIZ İLE 70 MAHALLEYE HİZMET VERİYORUZ"Mobil Sağlık Tarama Aracı'nın merkeze uzak mahallelerde bulunan ve hastaneye gelmek için zorluk çeken vatandaşlar için çok özel bir çalışma olduğunu aktaran Başkan Tören, "Projeye 'Ordulu vatandaşlarımızın sağlığı altın değerinde' sloganıyla başladık. Bu çalışmalarımız kapsamında Altınordu Mobil Sağlık Tarama Aracı'nı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Aracımızla, dış mahalle diye tabir ettiğimiz 70 mahallede aile hekimliği müessesiyle il ve ilçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde tarayıcı sağlık hizmetlerinin ötesine geçerek 1. Basamak sağlık hizmetlerini sağlıyoruz. Uzun ve zorlu bir süreç olan pandemi ile mücadelede devletimiz kararlılıkla bir çalışma yürütüyor. Her zaman yanlarında olduğumuz fedakar sağlık emekçilerimize olağanüstü gayretleri ve özverileri sebebiyle teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimize sağlık ve esenlik dolu günler diliyorum. " dedi. GÖKÖMER MUHTARI ÖZKAN GÜNDÜZ "DERDİMİZLE DERTLENEN VE HER KOŞULDA YANIMIZDA OLAN BİR BAŞKANIMIZ VAR"Mahallede yürütülen sağlık tarama çalışmalarını değerlendiren Gökömer Mahalle Muhtarı Özkan Gündüz; "Ülkemizde ve dünyada devam etmekte olan pandemi ile mücadele kapsamında değerli Başkanımız Aşkın Tören Bey ücretsiz mobil sağlık aracını tahsis ederek yaşlılarımızın hastalarımızın insanlarımızın ayağına bu hizmeti göndermiştir. Muayeneleri tedavileri yapılmıştır. Bizim her zaman her daim yanımızda olan derdimizle dertlenen sevincimizle sevinen mutluluğumuzu paylaşan üzüntülerimizi paylaşan çok değerli başkanım Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören'e bizleri unutmadığı için mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ederim" sözleriyle Başkan Tören'e teşekkürlerini iletti.

