EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - BİR GÜN DEĞİL HER GÜN BAŞIMIZIN TACISINIZ Altınordu Belediyesi tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Altınordu Belediyesi tarafından belediye hizmet binasına ve billboardlara "Kadınlara şiddete son vermek bizim elimizde. Söz verelim birlikte harekete geçelim" yazılı dev pankartlar asıldı ve topluma duyarlılık çağrısı yapıldı. Günün anlam ve önemine istinaden belediyeye gelen misafirlere de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele tedbirlerinin yer aldığı broşürler ve maske dağıtılarak bilgilendirmeler yapıldı. Aynı yaka kartları ve maskeler belediye personellerine de dağıtılarak önemli bir farkındalık oluşturuldu. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatıyla görevli personel tarafından kadın sığınma evinde kalan 9 kadın ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi. Yine sığınma evinde bulunan çocuklar da çeşitli oyuncaklarla sevindirildi. YALNIZ DEĞİLLERKadına yönelik şiddetle mücadelenin tüm toplumların ortak sorunu olduğunu ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Altınordu Belediyesi olarak kadın dostu belediye anlayışımızla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında"Tek Kanatla Uçulmaz" mottosundan yola çıkarak Üretici Kadın Kooperatifini kurduklarına dikkat çekti. Bizler birey olarak sadece kadına yönelik şiddetin değil şiddetin her türlüsünün karşısında olmalıyız diyen Başkan Tören; kadınların her zaman yanında olduklarını vurguladı. Tören: "Şiddete karşı sessiz kalmak, göz yummak veya görmezden gelmek asla mümkün değildir. Bizler kadına değer veren bir medeniyetin mensuplarıyız. Dünyanın neresinde olursa olsun kadınlara, kız evlatlarımıza yönelik işlenen vahşice katliamlar bizleri derinden üzmektedir. Bu konuda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız tarafından gerçekleştirilen birçok çalışma mevcut. Yerelde de bizler toplumsal huzuru ve güveni tesis edebilmek için birtakım çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sorunun en derinine inerek sorgulamaya ve çözmeye çabalıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle kadına yönelik şiddete ses olması için ilan edilmiş bugünde, toplumumuzun mimarı kadınlarımızın her zaman başımızın tacı olduğunu ifade ediyor kadına şiddet insanlığa ihanettir anlayışıyla her türlü şiddetin son bulduğu bir dünya diliyorum. " Şeklinde konuştu.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

