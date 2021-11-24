EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU BELEDİYESİNDEN İSTİKBALİMİZİN MİMARLARINA DAİMA MİNNET VE ŞÜKRANLABAŞKAN TÖREN, "GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE YOLUNDA EN BÜYÜK DAYANAĞIMIZ ÖĞRETMENLERİMİZDİR "Altınordu Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla bir dizi farkındalık etkinliğine imza attı. Etkinlikler kapsamında öğretmenler ile bir araya gelen Başkan Aşkın Tören, "öğretmenlerimiz istikbalimizin mimarları sevgi ve fedakarlığın timsalidir" dedi. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Altınordu Belediyesi ekipleri şehirde bulunan 127 okulun öğretmenler odalarını ziyaret ederek Başkan Aşkın Tören'in selamlarını hediyelerini ve kutlama mesajını öğretmenlere ulaştırdı. Okulların yanında İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerini de ziyaret eden ekipler ayrıca şehirde faaliyet gösteren eğitim sendikalarının tamamına da çiçek takdiminde bulunarak öğretmenler gününü kutladı. Başkan Tören Öğretmenler ile Bir AradaHamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulunu ve Ordu Lisesini ziyaret eden Başkan Aşkın Tören, öğretmenler ile bir araya geldi. Okul idarecileri ve Öğretmenler ile bir süre sohbet eden Başkan Tören, eğitime öğretmenlere ve öğrencilerimize her alanda desteğimiz artarak devam edecek açıklamasında bulundu. Güçlü ve büyük Türkiye hedefimiz ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmada milletimizin en büyük gücünün öğretmenler olduğunu belirten Başkan Tören "yarınlarınızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz ile bu anlamlı günlerinde bir arada olmaktan kıvanç duyuyorum. İstikbalimizin mimarı, fedakarlığın ve sevginin timsali değerli Öğretmenlerimize 24 Kasım 'Öğretmenler Günü' vesilesiyle en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Her şart ve koşulda fedakarca çalışan, geleceğimizi yönlendiren, minik yüreklere dokunan tüm öğretmenlerimizin "Öğretmenler Günü" kutlu olsun. Başöğretmenimiz Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile görevleri başında şehit olmuş öğretmenlerimiz ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimize Allahtan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Tören ayrıca emekli öğretmenler Halil Şensoy ve Halil Tören'i evlerinde ziyaret ederek öğretmenler günlerini kutladı. Öğretmenler Başkan Tören'e zarafet ve nezaket dolu davranışı ve destekleri için teşekkürlerini ilettiler.

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