EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - ALTINORDU BELEDİYESİ EĞİTİME HER ALANDA DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOREğitime ve eğitim kurumlarına verdiği desteği arttırarak devam ettiren Altınordu Belediyesi Cumhuriyetköyü Mahallesi Ortaokulu bahçesinde beton kaplama çalışması gerçekleştirdi. Belediye, Cumhuriyetköyü Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu'nun bahçe zemininin bozulmasının ardından harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatıyla zeminde beton kaplama çalışması yaptı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yaptıkları çalışmayla okulun bahçe zemininin güvenli bir hale geldiğini belirterek, "Eğitim bir bütündür dolayısıyla zeminin elverişsiz olması olası kazalara davetiye çıkarması sebebi ile zeminin iyileştirilmesi ve daha konforlu hale getirilmesi gerekli idi. Söz konusu okul bahçesinin yeniden düzenlenmesi ile birlikte Çamurdan tozdan kurtulmasının yanı sıra birçok sportif etkinliğin yapılabilmesi de mümkün hale geldi. Çocuklarımız için fırsat eşitliğinin her alanda olması gerektiğine inanıyoruz bu noktada Altınordu Belediyesi olarak kır kent ayrımı yapmaksızın her alanda olduğu gibi eğitimde de okullarımızın, çocuklarımızın ve okul idarelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. " dedi. Okul bahçeleri çamurdan kurtulan ve daha güvenli bir dinlenme alanına kavuşan öğrenciler de öğretmenler de mutlu. Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek de yayınladığı mesajla Başkan Tören ve ekibine teşekkür etti. Bekyürek: "Altınordu Belediyesi tarafından Cumhuriyet Ortaokulu bahçesine beton dökülerek öğrenci ve öğretmenlerimizin daha sağlıklı bir ortamda eğitim öğretim faaliyetleri ve dinlenme etkinliklerini icra edebileceği bir zemin oluşturuldu. Okulumuza katkılarından dolayı Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören'e ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederiz. " Dedi.

