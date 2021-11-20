EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - ANKARA'DA ALTINORDU RÜZGRIAK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde "Tam Bana Göre Festival" sloganıyla gerçekleştirilen 'Yerel Yönetimler Gençlik Festivali' devam ediyor. Ankara Başkent Millet Bahçesinde 16 Kasım'da başlayan ve 21 Kasım tarihine kadar devam edecek olan Yerel Yönetimler Gençlik Festivali, organizasyonu ve coşkusuyla adından söz ettiriyor. Fuara katılan Altınordu Belediyesi de hazırladığı stantlarda faaliyetlerini sergileyip, hizmetlerini anlatırken, bölgenin yöresel lezzetlerini de ziyaretçilere tattırıyor. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören belediye tarafından üretilen fındıklı kahve ve elma sularını bizzat kendi misafirlerine ikram ediyor. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de beraberinde AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu ile birlikte festival alanına gelerek Altınordu Belediyesi'nin olduğu standı ziyaret etti. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, belediye tarafından yapılan çalışmalar, projeler ve hizmetler hakkında Özhaseki'ye bilgiler verdi. İkilinin samimi görüntüleri objektiflere yansırken Özhaseki "VR Altınordu" projesine de hayran kaldı. Altınordu standını ziyaret eden bir diğer üst düzey isim ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Medya Tanıtım Başkanı İzmir Milletvekili Hamza Dağ oldu. Beraberinde İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ile standı ziyaret eden Dağ, Altınordu'nun VR teknolojisi ile Ordu'nun güzelliklerini de izledi. ÖZHASEKİ'DEN BAŞKAN TÖREN'E TEŞEKKÜRAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in çok başarılı hizmetler verdiğini belirterek, "ortaya koyduğu yenilikçi vizyoner hizmetler ve Yeni nesil belediye yaklaşımları için Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören'e teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. VR SANAL TUR HER KESİMİN İLGİSİNİ ÇEKİYORFestivalin ilk gününden itibaren katılımcıların uğrak noktası olan Altınordu Belediyesi standında "VR Altınordu Projesi", şehrin tanıtımına katkı sunmaya devam ediyor. Ziyaretçiler VR ile Ordu'nun şelalelerinde derelerinde uçsuz bucaksız yaylalarında, tarihi turistik yerlerinde ve Altınordu'nun sokaklarında gerçeklik hissi yaşatan bir gezinti gerçekleştirdiler. Gençler, konsol üzerinde üç boyutlu gözlüklerle farklı bir deneyim yaşarken yeni bir teknolojiyi eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkardı. Yeni bir teknolojiyi eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkardılar.

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