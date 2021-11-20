EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - ALTINORDU BELEDİYESİ KIŞ MEVSİMİNDE DE GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ BİR ULAŞIM İÇİN 7/24 SAHADA Altınordu Belediyesi, kış ayları öncesi ilçede ulaşımın güvenli konforlu ve kesintisiz bir şekilde devamını sağlamak amacıyla gece gündüz demeden yoğun mesai harcıyor. Kent merkezinde devam eden asfalt seferberliği ile birçok mahalleyi sokak sokak cadde cadde konforlu ulaşıma kavuşturan Altınordu Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım ağını güçlendiren standardı yükselten ve güvenli ulaşım imkanı sunan 50 kilometre beton yol seferberliğini de ara vermeden sürdürüyor. Belediye ekiplerinin eş zamanlı olarak sürdürdüğü hummalı çalışmaların üçüncü ayağında ise yine kırsal mahallelerde yoğun bir yol bakım ve reglaj çalışması devam ediyor. Vatandaşların kış aylarında herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarına kesintisiz devam eden Altınordu Belediyesi, yeni yol programlarının yanı sıra mevcut yolların bakımı onarımı ömrünü tamamlamış yolların yeniden yapımı kırsal mahallelerde özellikle mevcut bağlantı yollarında yenileme, dere geçişlerine boru atma çalışmaları gerçekleştirirken, ihtiyaç önceliğine göre deforme olmuş sokaklarda kilitli parke taşı, diğer ulaşım ağında ise beton yol ve sıcak asfalt serimi yapıyor. Altınordu Belediyesinin altyapı ve yolda hayata geçirdiği kalıcı çözümler sayesinde yol bakım onarım ihtiyacının azaldığı kırsal mahallerde ise malzemeli bakım ve reglaj çalışmaları kesintisiz sürüyor. Öte yandan Altınordu Belediyesinin bu çalışmaların yanı sıra yol standartlarını artırma güvenli yol bağlamında beton yol programı da eşzamanlı olarak devam ediyor. Arpaköy Aydınlık Bayadı Bayramlı Boztepe Karaağaç Karacaömer Şahincili Şenocak Karşıyaka Cumhuriyet Akçatepe, Alınca, Bucak mahalleleri başta olmak üzere kent merkezi ve kırsalda planlı bir şekilde asfalt, beton yol ve yol bakım onarım ve reglaj çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları bizzat yerinde takip eden Belediye Başkanı Aşkın Tören Altınordu'nun daha güzel yollara kavuşması için yol yenileme çalışmalarının ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde devam edeceğini dile getirdi. Başkan Tören tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederken ilçedeki bütün mahalle yollarıyla ilgili sıkıntıların yerinde tespit edilerek hassas bir mesai verildiğini vurguladı. Tören: "Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı sokaklarımızda yol yenileme çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak sürücülere ve vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu yollar sunuyoruz. Kış aylarını sorunsuz atlatmak adına önleyici tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızın rahatı konforu için gece gündüz demeden kesintisiz bir şeklide tüm ekiplerimizle sahada olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. VATANDAŞTAN TEŞEKKÜR Altınordu Belediyesi tarafından yürütülen yol ve altyapı çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar da Başkan Tören ve Altınordu Belediyesi'ne teşekkür ettiler. ANINDA MÜDAHALE EDİLECEK Başkan Tören kış mevsiminde yaşanılabilecek olumsuzlukları önlemek adına belediye olarak Altınordu'nun her mahallesine en kısa zamanda müdahale edecek ekiplerin ve ekipmanların hazır hale getirildiğini de sözlerine ekledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet