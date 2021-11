EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - GENÇ DOSTU BELEDİYE ALTINORDU GENÇLİK FESTİVALİNDEALTINORDU BELEDİYESİ'NİN GENÇLİK STANDINA BÜYÜK İLGİ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik Festivali'ne Altınordu Belediyesi damga vurdu. 16-21 Kasım tarihlerinde gençlere yönelik "Tam Bana Göre Festival" adıyla gerçekleşen etkinliğe Türkiye'nin her bölgesinden 40 merkez belediye ve 105 ilçe belediyesi katılırken Altınordu Belediyesi'nin de festival coşkusuna katkıda bulunan standı, gençlerin ilgi odağı oldu. Festivalde yerini alan Altınordu Belediyesi'nin gençlere yönelik yaptığı faaliyetlerinin sergilendiği ve hizmetlerinin anlatıldığı standa, katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleşen gençlik festivaline katılan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, 'Geleceğimizin Türkiye'sini inşa edecek olan gençlerimizin daha huzurlu yarınlara ulaşmaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle gençlerin ufkunu açacak ve hayallerini gerçekleştirecek çalışmalar yapıyoruz' dedi. Altınordu'nun her yönüyle tanıtıldığı stantta misafirlerini ağırlayan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ziyaretçilerle sohbet ederek Altınordu Belediyesi'nin faaliyetleri ve gençlik projeleri hakkında bilgiler verdi; fındık çikolata gibi çeşitli yöresel ürün ikramında da bulundu. Altınordu Belediyesi'nin Sanal Gerçeklik VR Sistemi kapsamında "VR ALTINORDU PROJESİ" de festivalde görücüye çıktı. Ziyaretçiler VR ile ordunun tarihi turistik yerlerini gezdi; sanal gerçeklik gözlükleri ile sanki Altınordu sokaklarında dolaştılar. Gençler, konsol üzerinde üç boyutlu gözlüklerle farklı bir deneyim yaşarken yeni bir teknolojiyi eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkardı. BAŞKAN TÖREN: GENÇLERİMİZ ÜLKEMİZİN GELECEĞİDİR Yapılan her projede çocuklara, gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını vurgulayan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: "Başkent Millet Bahçesinde kurulan ve 6 gün sürecek olan festivalde; Genç Dostu bir şehir genç dostu bir belediye olarak yerimizi aldık. Geleceğimizin Türkiye'sini inşa edecek olan gençlerimizin; daha huzurlu yarınlara ulaşmaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle gençlerin ufkunu açacak ve hayallerini gerçekleştirecek çalışmalar yapıyoruz. Teknolojiden tasarıma, bilimden sanata gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri birçok projeyi onlar için hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin eğitimlerini her alanda ve her anlamda desteklerimiz devam ediyor. Bu güzel organizasyon için, Ankara'da ikamet eden hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm genç kardeşlerimizi Başkent'te Altınordu rüzgarı estirmeye, bir arada olmaya memleket hasretini dindirmeye davet ediyorum. " dedi. Altınordu Belediyesi olarak gençlerin daha iyi ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için önemli projeleri hayata geçireceklerini belirten Başkan Tören, sunduğumuz tesislerimizle fikir üreten, ufku geniş nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağız. Büyüyen, gelişen Türkiye'nin gelecekte daha neler yapabileceğinin örneklerini gençlerimiz en güzel şekilde ortaya koyuyor. Geleceğin teknolojisi olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklemiş olduğu uzay ve havacılık alanında, gençlerimiz yerli ve milli olarak teknolojik ürünler üretiyor. Bugün gençlerimizin yazılımını kendilerinin yaptığı ve model olarak ürettiği İHA'lar ile robotlar, yarın ülkemizin yerli ve milli üretimine katkı sağlayacak. Hedefimiz; yerli ve milli sanayinin temelini oluşturabilecek bilim adamları yetişmesine katkı sağlamak. Gençlerimizin geleceği için, yarınları için, huzurlu ve mutlu olmaları için çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet