EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - CAN DOSTLARIMIZ ALTINORDU BELEDİYESİ İLE GÜVENDE Altınordu Belediyesi düzenli olarak sürdürdüğü sokak hayvanları için besleme çalışmalarına devam ediyor. Kentteki sokak hayvanlarına yönelik sağlık taraması, aşılama, kayıt altına alma ve besleme çalışmaları ile belediye, sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden Altınordu Belediyesi ekipleri, soğuk hava şartları nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanları ve kuşların beslenmesi için ilçede belirli bölgelere yem ve mama bıraktı. Tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hayvanlar da veteriner hekim kontrolü altında tedavi edildi. Belediye, daha önce sokak hayvanları için yaptığı, şehrin farklı noktalarında bulunan kulübelere sokak hayvanları için düzenli olarak yem ve su bırakıyor. Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmamaları için düzenli olarak besleme çalışması yaptıklarını belirten Başkan Aşkın Tören ; "Merhamet kalpteki en değerli hazinedir. Hayvanların elimizde yiyecekleri gördüklerinde yanımıza gelişlerini görmek ve onların karnını doyururken izlemek ayrı bir duygu. Vatandaşlarımızı da sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi. Kış boyunca sokak hayvanlarını besleme çalışmalarının devam edeceğini de vurgulayan Başkan Tören : "Sokak hayvanlarımızın kış mevsiminde ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yem noktaları oluşturmuştuk. Bugün de onlar için arkadaşlarımızla beslenme noktalarına yemlerini dağıttık. Sokakta kalan canlılarımız hiç şüphesiz bize emanet. Her canlının yaşamına saygı duymalıyız ve onlara sahip çıkmalıyız. Karşılıksız sevgileriyle hep yanımızda olan can dostlarımıza hep sevgiyle yaklaşalım. " İfadelerini kullandı.

