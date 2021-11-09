EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - BUCAK MAHALLESİ'NİN 15 SOKAĞINDA DAHA ASFALT MESAİSİ TAMAMLANDI Altınordu Belediyesi, Başkan Aşkın Tören öncülüğünde kesintisiz bir mesai ile sürdürdüğü altyapı ve yol çalışmaları ile yılların akut sorunlarına neşter vurmaya devam ediyor. Bucak Mahallesinde altyapının ardından asfalt çalışmalarını da tamamlayan ekipler 15 sokakta bölge sakinlerinin 40 yıllık hizmet özlemini sona erdirdi. Bucak Mahallesinde yoğun yapılaşma ile toplu yaşam alanlarına dönüşen siteler bölgesinde binlerce insanın yaşadığı, Pınar Sokak, 440, 442, 453, 454, 455, 460, 461, 462, 463, 465, 2035, 2037, 2039, 2042 olmak üzere 15 sokak alt ve üstyapısı ile sil baştan yenilendi. Başkan Aşkın Tören'in yakından takip ettiği çalışmalarla 2200 metre yağmur suyu hattı yapımı ile sağlıklı altyapıya kavuşan sokaklarda 2650 metre asfalt serimi gerçekleştirildi. BAŞKAN TÖREN "7 GÜN 24 SAAT KONTAK KAPATMADAN ÇALIŞIYORUZ"Şehrin her noktasını şantiyeye çevirdiklerini söyleyen Başkan Tören, "7 gün 24 saat kontak kapatmadan kesintisiz bir mesai sürdürüyoruz. Bucak Mahallemizde toplu yaşam alanlarından oluşan ve yoğun yapılaşmanın devam ettiği bu bölgelerde önce alt yapıyı tamamladık. Tamamlanan asfalt çalışmamız ile de insanımızın tozdan topraktan çamurdan kaynaklanan çilesine son verdik. Yaşanabilir, standardı yüksek ve konforlu bir şehir hedefimiz doğrultusunda hemşehrilerimizi insana yaraşır hizmetlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. " Şeklinde konuştu. Altınordu Belediyesi'nin Bucak Mahallesi'ndeki çalışmaları ile on yılların sorunlarından kurtulduğunu ifade eden Muhtar Abdullah Şahin, "Altınordu belediyemizin mahallemizde yapmış olduğu alt ve üst yapı çalışmaları ile mahallemizin büyük bir sorunu ortadan kalkmıştır. Yapılan çalışmalardan ötürü Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören'e teşekkür ediyorum. " Dedi. Mahalle sakinlerinden büyük takdir toplayan çalışmalar için Başkan Tören'e teşekkür eden vatandaşlar ise; "Bu mahallede 40 yıldır oturuyoruz. İlk defa böyle bir hizmet geldi. Örnek bir çalışma yapıldı ve çamurdan kurtulduk. Çok teşekkür ederiz. Aşkın Başkanımızdan Allah razı olsun. " Sözleriyle memnuniyetlerini ifade ettiler.

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