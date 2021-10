EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - ALTINORDU BELEDİYESİ 4 BİN MİNİK YÜREKTE SEVİNÇ OLDUALTINORDU BELEDİYESİ İLE BU ŞEHİRDE HAYAT VAR Altınordu Belediyesi, bu sene ilk defa okulla tanışan 4000 ilköğretim 1. Sınıf öğrencisinin heyecanını sevince ve coşkuya çevirdi. Başkan Aşkın Tören'in eğitim öğretimin ilk günü bizzat başlattığı ilkokul birinci sınıflara eğitim ve kırtasiye seti ile hijyen paketi hediyesi dağıtımı kamu özel ayrımı olmaksızın ilçede bulunan tüm okullarda tamamlandı. EĞİTİM HAYATLARINA ÖĞRENCİ DOSTU ŞEHİR ALTINORDU FARKIYLA BAŞLADILARAltınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in, eğitimi özendirmek eğitimli nesillerin yetişmesini teşvik etmek amacıyla başlattığı uygulama ile şehrimizin evlatları eğitim hayatlarına öğrenci dostu Altınordu farkıyla başladılar. Altınordu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri şehirde bulunan devlet özel ayrımı olmaksızın tüm okullarda ilkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık dört bin öğrencinin tamamına eğitim ve kırtasiye seti ile hijyen paketi hediyesini ulaştırdılar. Dört Bin minik yüreğin sevinç ve coşkularına hediyeleriyle ortak olan Altınordu Belediyesi, aynı zamanda Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimden uzak kalan öğrencilerimize moral oldu. EĞİTİM ŞEHRİ ALTINORDU BU ESERLERLE HAYAT BULACAKŞehrimizin ülkemizin ve milletimizin yarınları olan çocuklarımızı yetiştiren eğitim camiasını da hiçbir zaman yalnız bırakmayan Altınordu Belediyesi, eğitim şehri Altınordu hedefiyle eğitim öğretimin tüm kademeleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Altınordu Belediyesi, EĞİTİM ŞEHRİ ALTINORDU ve ÖĞRENCİ DOSTU ŞEHİR ALTINORDU hedefiyle sürdürdüğü çalışmalarda sona geldi. Şehrin birçok noktasında kısa süre içerisinde hizmete girecek olan 7/24 açık Uyumayan Kütüphaneler, Kitap kafeler, Etüt merkezleri, Şehir Atölyeleri, Teknoloji Tasarım Atölyeleri ve Üniversite öğrencileri için ücretsiz Çamaşırhaneye kadar birçok eser ile bu iddiasını daha da güçlendirmeye hazırlanıyor. BAŞKAN TÖREN, "İNSANINA YÜK OLAN DEĞİL GÖNÜL ALAN BİR SOSYAL BELEDİYECİLİK"Şehirde bulunan tüm okullarda ilkokul birinci sınıfa başlayan ayrımsız dört bin öğrencinin tamamına hediyelerini ulaştırdıklarını söyleyen Başkan Tören, "söz konusu eğitim ise bizim için gerisi teferruattır. Eğitim öğretim hayatlarına merhaba diyen evlatlarımıza bir farkındalık yaşatmak amacıyla her yıl sürdürdüğümüz eğitim ve kırtasiye seti hediyemize bu sene hijyen seti de ekledik. Öğrencilerimizin, eğitim camiamızın sağlıklı ve başarılı bir dönem geçirmeleri için her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Yavrularımızın minik avuçlarında dua, yüreklerinde sevinç, yüzlerinde tebessüm olabilmek adına gösterdiğimiz çalışmalarımızın yanında öte yandan düzenli olarak okullarımızda sürdürdüğümüz hijyen seferberliğimiz de devam ediyor. Ayrıca okullar eğitime başlarken servis araçlarını dezenfekte etmiştik. Bu yöndeki çalışmalarımız da belirli periyotlarla sürecek. Öğrencilerimizin eğitim camiamızın ve ayrımsız her bir insanımızın yanında olan duruşumuz ve tavrımız değişmeyecek. Yeni nesil belediyecilik ve sosyal belediyecilik anlayışı ile insanına yük getiren değil gönlünü ve imkanlarını paylaşan hizmet ve gönül belediyeciliği ile yolumuza devam ediyoruz. " şeklinde konuştu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri