EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ORDU'NUN FINDIK BAL VE KİVİ'DEN SONRA YENİ BİR MARKASI DOĞUYOR
ALTINORDU YILLIK 18 MİLYON İLAVE ÜRETİM İLE TÜRKİYEDE ADINDAN SÖZ ETTİRECEK
BAŞKAN TÖREN, "İLİMİZ ORGANİK YUMURTA KONUSUNDA TÜRKİYE'DE ÇOK ÖNEMLİ VE HAKLI BİR YERE, BİR MARKAYA VE İDDİAYA SAHİP OLACAK"
Üreten, üretimiyle kendine yeten ve arz fazlasıyla şehirlerle rekabet eden bir kent hedefi doğrultusunda tarıma ve tarımsal üretime, üretim de çeşitliliğin arttırılmasına büyük önem veren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Türkiye'de Altınordu'nun adından söz ettirecek bir projeyi daha hayata geçirdi. Proje tanıtım toplantısında üreticiler ile bir araya gelen Başkan Tören, "projemiz tamamlandığında yıllık 18 milyon ilave üretim ile şehrimizin markası olacak "organik yumurta" ile, iç ve dış pazarlarda söz sahibi olacağız. " dedi. Başkan Aşkın Tören'in öncülüğünde 30 aydır klasik belediyecilik hizmetlerini kesintisiz sürdürürken Sosyal belediyecilik ve yeni nesil belediyecilik uygulamalarıyla insana dair her alana dokunan Altınordu Belediyesi, tarımsal üretimi teşvik etmek ve üretim kaynaklarını çeşitlendirmek, aile işletmelerini faaliyete geçirerek istihdamına katkı sunmak adına da projeler üretmeye devam ediyor. YILLIK 18 MİLYON ORGANİK YUMURTA ÜRETİMİ İLE ALANINDA ZİRVE OLACAKAltınordu Belediyesi ve Türkiye'nin organik yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren tek üretici birliği olan ' Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği' iş birliği ile hayata geçirilen proje ile üreticilere toplamda 52. 000 ORGANİK YARKA (Yumurta tavuğu) dağıtımı gerçekleştirilecek. GÜNLÜK 52 BİN, AYLIK 1, 5 MİLYON ve YILLIK 18 MİLYON ilave Ordu'nun, Altınordu'nun markası olacak organik yumurta üretimi hedeflenen proje ile iç ve dış pazarlarda söz sahibi olacak bir üretim modeli hayata geçiriliyor. YÜZDE 50 HİBE DESTEKLİ PROJENİN İLK UYGULAMASI 13 ÜRETİCİ İLE DEVAM EDİYORAltınordu Belediyesinin ilk etapta 13 üretici ve 4, 500 tavuk başlattığı projesinde nihai hedefte 52 bin yarka tavuk dağıtımı ile yıllık 18 milyon organik yumurta üretimi hedefleniyor. Altınordu Belediyesinin yüzde 50 hibe desteği verdiği projenin yüzde 50'sini projeden faydalanan üreticiler karşılıyor. Altınordu Belediye Meclis salonunda düzenlenen proje tanıtım toplantısında üreticiler ile bir araya gelen Aşkın Tören, "Türkiye'nin organik yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren tek üretici birliği olan Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği ve Altınordu Belediyesi olarak projelendirdiğimiz bir çalışmanın daha nihai aşamasına geldik" şeklinde konuştu. "Ordu'muzun tüm alanlardaki üretimiyle ülkesine değer katan bir şehir olması için el birliği gönül birliği ile çalışıyoruz. " diyen Başkan Tören açıklamalarını şöyle sürdürdü: "TEMEL HEDEFİMİZ ŞEHRİMİZDE İNSANIMIZIN REFAH İÇERİSİNDE YAŞAMASINI SAĞLAMAK""Bizler bu süreçte üretirsek varız. Şehrimizin insanımızın güçlü olmasını ve özellikle yine şehrimizde insanımızın refah içerisinde yaşamasını temel bir hedef olarak gözetiyoruz. Birlikten kuvvet doğar gerçeğinin somutlaştırıldığı işlerden bir tanesi olan bu projeyle birlikte bu şehirde sadece klasik belediyecilikle ilgili attığımız adımların ötesinde tarımsal girdiler konusunda da tarım şehri ordumuzun sadece toprakla değil her alanda üreterek ülkesine değer katan bir şehir olmasını arzu ediyoruz. Burada akıl birliği gönül birliği oluşturmak zorundayız, bu birliktelik bizim ihtiyacımız olan tek birlik. Bizler bu projemizi bu birlik ve müteşebbis ruhlu girişimcilerimizle birlikte ortaya koyacağımız çalışmayla üretimin her alanında Altınordu Belediyesi olarak ilgili kurumlarla iş birliği ile neler yapacağımızı göstereceğimiz bir fırsat olarak görüyoruz. "BÖLGESEL İŞ BİRLİKLERİNE İHTİYACIMIZ VAR"Mevcut Yumurta Paketleme Tesisimiz aynı zamanda Yem İşleme Entegre Tesisimiz ile katkı verdiğimiz üretim konusunda Altınordu merkez başta olmak üzere Fatsa, Ünye ve arka havzalardaki üreticilerimizle belki bölgesel iş birlikleri ile Organik yumurta üretimi açısından Türkiye'deki tek üretici birliği olan Ordu Yumurta Üreticileri birliğimizin bu günkü kapasitesini de Altınordu Belediyesi olarak artırmak bu artırdığımız kapasite ile birlikte mevcut bugünkü üretim miktarını belki ikiye belki üçe belki beşe çıkarmak gibi de bir hedefimiz var. ""YERELDEN ULUSALA GELENEKTEN GELECEĞE TAŞIYARAK ÜRETTİKLERİMİZİ BİR MARKA HALİNE GETİRİRSEK İLİMİZ BÖLGESİNİN BİR CAZİBE BİR ÇEKİM MERKEZİ OLACAKTIR""Gizli ihracat sektörü olarak tanımlayabileceğimiz turizm sektörü bile gerek Türkiye'de gerekse dünyada değişen turizm anlayışına göre ekoturizme, ekotarıma da yönelmiş durumdadır. Altınordu ve Ordu ilimiz bugün ticarette, tarımda tarım endüstrisinde turizmde ve inşallah teknolojide kendinden söz ettiren yatırımları ile birlikte bölgesinin bir cazibe bir çekim merkezide olacaktır. Bunlarla ilgili yerelde üret yerelde tüket yerelde üret ulusalda tüket sloganı ile yerelden ulusala, gelenekten geleceğe bu ürettiklerimizi bir marka haline getirdiğimiz takdirde biz, üretim ile bir güç olma şansını hep birlikte yakalayacağız. "KALKINMA VE KIRSAL ALANLARDA DENGELİ BÜYÜME KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"Tarım sektörü önemli ölçüde istihdam yaratabiliyor aynı zamanda bu aile işletmeciliğinde basit usulle bile olsa bir istihdam olanağı da sağlayacak. İşletme ölçeklerini kooperatiflerimiz ve birliklerimiz aracılığıyla büyüttüğümüz takdirde bu çabalarımızın sadece aile işletmesiyle sınırlı değil orta ölçekli istihdam kapasitesi oluşturacağını da görüyoruz. O nedenle bizler bu işi sadece bir aile işletmeciliği sadece bölge ekonomisine şehir ekonomisine katkıdan ziyade kalkınma ve kırsal alanlarda dengeli büyüme konusunda da bizim için çok önemli bir projenin hayata geçişi ile ilgili ilk adım olarak görüyoruz. Üreticilerimiz çiftçilerimiz kooperatiflerimiz belediyemiz gönüllülük esasına göre el ele ve gönül gönüle nihai hedefte nizasız fasılasız birbirlerini tamamlar ve desteklerlerse inşallah sonucunun her bir kesim için aile işletmeciliği için de kooperatif için de birliklerimiz için de ve aynı zamanda belediyemiz için de büyük bir sinerjiye büyük bir rızaya büyük bir üretim arzına ve Allah'ın izniyle bir refaha ulaşacağına inancımız tam. Bir Turizm, Ticaret şehri olan Ordu'muz, aynı zamanda Tarımsal üretimiyle de tartışmasız marka bir şehirdir. Sadece toprakla değil tüm alanlardaki üretimiyle, inovasyonla ekoturizm ve ekotarımla da ülkesine değer katan bir şehir olması için el birliği gönül birliği ile çalışıyoruz. Tasarruf ekonomisine gücümüz yettiğince sonuna kadar riayet edeceğiz. Ama hizmetten tasarruf etmeyeceğiz insana hizmet etmekten insanımızın ayağına gitmekten insanımıza hürmet etmekten şehrin ekonomisini büyütmekten asla tasarruf etmeyeceğiz. "

