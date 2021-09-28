EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - ALTINORDU BELEDİYESİ SAĞLIKLI ALTYAPI NİTELİKLİ ULAŞIM AĞI İÇİN YOĞUN MESAİNİ SÜRDÜRÜYORALTINORDU BELEDİYESİ SAĞLIKLI ALTYAPI NİTELİKLİ ULAŞIM AĞI İÇİN YOĞUN MESAİNİ SÜRDÜRÜYOREMEN MAHALLESİ DE ULAŞIM YATIRIMI İLE KONFORA KAVUŞTU Altınordu Belediye Başkan Aşkın Tören'in Altınordu'nun ulaşım ağını güçlendirmek, güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla şehir merkezinde sürdürdüğü asfalt seferberliğinin yanında kırsal mahalleler başta olmak üzere 72 mahalle için başlattığı 50 kilometre beton yol seferberliği de hızla ilerlemeye devam ediyor. Altınordu Belediyesinin 'Bütün şehir eşit hizmet' ilkesiyle sürdürdüğü çalışmalarda Emen Mahallesi de beklediği beton yol konforuna kavuştu. ALTYAPI VE ULAŞIMDA SEFERBERLİK DEVAM EDİYORBaşkan Aşkın Tören öncülüğünde 30 aydır yürüttüğü planlı çalışmalarla şehirde modern değişim ve dönüşümü fark edilir hale getiren Altınordu Belediyesi, altyapı ve ulaşım alanında dev yatırımlara imza atmaya devam ediyor. Şehir merkezinde birçok mahalleleyi alt ve üstyapısıyla baştan başa yenileyen Altınordu Belediyesi, merkezde devam eden asfalt seferberliği ile sokakları, caddeleri konforlu ve modern bir yapıya kavuştururken kırsal mahallelerde yaşanan ulaşım sorunlarına da köklü çözümler üretmek amacıyla yoğun bir mesai harcıyor. Kırsal mahallelerin çetin coğrafi koşullarını dikkate alan Altınordu Belediyesi, sürdürdüğü planlı beton yol seferberliği ile asırlık yollar inşa ediyor. Bu çerçevede tamamlanan çalışmalar ile on yıllardır ulaşımın çileye dönüştüğü Emen Mahallesinin Kırmışoğulları, Evliyaaltı ve Kestaneçukuru Sokakları beton yol ile konforlu ve güvenli ulaşım imkanına kavuşturuldu. BAŞKAN TÖREN "ULAŞILABİLİR YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR HEDEFİYLE ÇALIŞIYORUZ"İlçe genelinde yapılan altyapı ve yol çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, gerçekleştirdikleri altyapı, üstyapı ve yol çalışmaları ile ilçenin çehresini değiştirdiklerini belirtti. Ulaşılabilir ve yaşanabilir bir şehir hedeflediklerini ifade eden Başkan Tören, Altınordulular'ın hak ettiği hizmeti sunabilmek adına büyük bir emek, özveri ve samimiyetle çalıştıklarını vurguladı. Eşit hizmet ilkesinden taviz vermediklerinin altını çizen Başkan Tören: "Şehir merkezinde gerçekleştirdiğimiz güçlü ve sağlıklı altyapı yatırımları yanında Mahallelerimizi, insanımızıkonforlu yollarla da şehrimizle buluşturuyoruz. Yollarımızın standardını yükseltme, konforunu arttırma, ihtiyaç duyulan yerlerde yeni yollar açma, mevcut yollarda beton ve asfalt çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir ulaşım sağlayabilmesi için başlattığımız beton yol seferberliğinde Emen Mahallemizde de çalışmalarımızı tamamladık, mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. " dedi. MUHTAR KELEŞ'DEN BAŞKAN TÖREN'E PANKARTLI TEŞEKKÜREmen Mahalle Muhtarı Mithat Keleş, mahalle girişine astığı pankartla hizmetleri nedeniyle Başkan Tören'e teşekkür etti. Yapılan hizmetten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden mahalle sakinleri ise "Başkanımız Aşkın Tören'e duacıyız Allah razı olsun başkanımızdan. Yollarımız çok güzel oldu. " Sözleriyle Başkan Tören ve Altınordu Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.

İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021

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