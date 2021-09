EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - BU PROJE HERKESE "BU ŞEHİRDE HAYAT VAR' DEDİRTECEKBU PROJE HERKESE "BU ŞEHİRDE HAYAT VAR' DEDİRTECEKGENÇLERİN VAZGEÇİLMEZİ OLACAK SOSYAL BİR KAMPÜS OLUŞUYORA'DAN Z'YE TÜM KUŞAKLAR KENDİLERİNİ BU PROJEDE BULACAKBAŞKAN TÖREN "VİZYONU DÜNYA KENTİ ALTINORDU HEDEFİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ" Altınordu'nun yeni ve modern yüzü, Altınordu Belediyesinin insan, yeşil ve çevre dostu uygulamalarının da yeni bir örneği A'dan Z'ye tüm kuşakları ağırlayacak şehrin alternatif yeni çekim ve cazibe merkezi 'Z KUŞAĞI VADİSİ' projesi tamamlandığında herkese 'BU ŞEHİRDE HAYAT VAR' dedirtecek. Gençler için sosyal bir kampüs niteliğinde olan projenin kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor. YENİ MAHALLE KÜLTÜRÜN SANATIN VE YAŞAMIN MERKEZİ OLACAKBaşlattığı modern değişim ve dönüşüm çalışmalarıyla şehrin önemli ticaret merkezlerinden birisi olan günlük yetmiş bin vatandaşı ağırlayan Yeni Mahalle'yi alt ve üst yapısıyla adı gibi yenileyen Altınordu Belediyesi, şimdi de bu önemli merkezde tüm sosyal kesimleri ağırlayacak alternatif yeni bir yaşam alanı, yeni bir cazibe ve çekim merkezi oluşturuyor. Proje tamamlandığında Yeni Mahalle kültürün sanatın ve yaşamın merkezi haline gelecek. ALTINORDU'NUN EN ÖNEMLİ YAŞAM ALANLARINDAN BİRİ OLACAKAsfaltın sökülüp ağaç dikildiği projede Yeni Mahalle Alparslan Türkeş caddesi ile Kahraman Sağra caddesi arasında kalan Okullar caddesi araç trafiğine kapatılarak yayalaştırıldı. Belediye tarafından hayata geçirilen çalışma ile yaklaşık 9 bin metrekare alanda yeşil alanları, meydanları, havuzları, çeşmeleri, yoğun yeşil alana sahip oturma grupları, Engelli şarj istasyonu, saat kulesi, yürüyüş ve engelli rampası bulunan yaya yolu ve dikey bahçesiyle kısa sürede hizmete sunulacak olan 'Z Kuşağı Vadisi' Altınordu'nun en önemli yaşam alanlarından biri olacak. YEŞİL ALTINORDU İÇİN ASFALT SÖKÜLÜP AĞAÇ DİKİLİYORÇevre dostu uygulamalarıyla şehirde yeşil alanları çoğaltan Altınordu Belediyesi bu Projesiyle uygulama alanında bulunan mevcut 280 metrekare yeşil alanı 2700 metrekareye çıkarıyor. Yeşil alan, 15 farklı tür çınar, ıhlamur, narenciye, manolya, akasya ve benzeri türlerden oluşan ağaçlandırma çalışmasıyla yeşil Altınordu kimliğini de güçlendirecek. ŞEHİR NEFES ALIP ADETA CANLANACAKBölgenin tarihi dokusuna uyumlu mimarisiyle dikkat çeken yürüyüş güzergahları yanında çeşitli sosyal donatı alanlarının da yer aldığı projeyle şehir nefes alacak ve adeta canlanacak. Altınordu Belediyesi hizmet binasının hemen önünde yapılan sokak yayalaştırması kapsamında 3 meydan yapılıyor. 1050 m2 yoğun yeşil alana sahip oturma gruplarıyla çevrelenmiş 3. Meydan bitki çeşitliliği ile adeta minyatür bir botanik bahçesi olacak. Doğal taş, kestane ağacı gibi yerli malzeme kullanımına özen gösterilen oturma birimleri, zemin döşemeleri özgün biçimde tasarlanan proje tamamlandığında Altınordu'nun marka değerine değer katacak. GENÇ DOSTU PROJE GENÇLİĞİN YENİ CAZİBE VE ÇEKİM MERKEZİ OLACAKAltınordu Belediyesi hizmet binasını da içine alan Altınordu Belediyesinin prestij projelerinden 'Z KUŞAĞI VADİSİ' bütünleyici kurumları ve sosyal donatılarıyla 'bu şehirde hayat var' dedirtecek. Genç Dostu Altınordu hedefiyle gençlere yönelik birçok çalışmaya imza atan Altınordu Belediyesi bu defa gençlerin vazgeçilmezleri arasında yerini alacak olan proje ile bilgiye erişimde, teknolojide, sporda kültürde sanatta aradıkları her şeyi bir arada bulabilecek gençlik için sosyal kültürel ve eğitsel doğal bir kampüs oluşturuyor. PROJEDE KADINLAR ÖNEMLİ BİR YER TUTUYORKadınların iş ve sosyal yaşama katılımları konusunda gayret gösteren Altınordu Belediyesi, hayata geçecek projede kadınlara önemli imkanlar sunuyor. Proje çerçevesinde yapılacak olan spor merkezi ve fitness salonu ile günlük yaşam içerisinde kendilerine vakit ayırma ve spor yapma imkanı bulabilecek olan kadınlar için yine doğal kampüs içerisinde bulunan AİLE DANIŞMA MERKEZİ' de önemli bir hizmeti yerine getirecek. ENGELLİ DOSTU PROJE İLE TÜM ENGELLER KALKIYOREngelsiz şehir ve engelli dostu Altınordu hedefiyle şehirdeki tüm engelleri kaldırmak ve engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak için çalışan Altınordu Belediyesi, Z Kuşağı Vadisi projesi doğal kampüsü içerisinde hizmete sunulacak TEK DURAK ENGELLİ HİZMET NOKTASI ile engelli vatandaşların tüm hizmetlere tek noktadan ulaşmalarına imkan sunacak. FARKINDALIK PROJESİ DOWN CAFE BU KAMPÜSTEProjenin içerisinde yer alan Altınordu Belediyesi'nin Down sendromu ve down sendromlu gençlere yönelik toplumsal farkındalık çalışması 52+1 MENEKŞE KAFE ile proje daha da farklı olacak. MÜKEMMELİYET MERKEZİ DE 'Z KUŞAĞI VADİSİ'NDEYine Altınordu Belediyesinin en önemli sosyal sorunlardan biri olan işsizliğe çözüm üretmek amacı ve tek bir genci mesleksiz bırakmamak hedefiyle hayata geçirdiği kadınların ve gençlerin geleceğin mesleklerini öğrenecekleri MÜKEMMELİYET MERKEZİ' de bu projenin içerisinde yer alıyor. ŞEHRİN EN ÖNEMLİ SOSYAL KURUMLARINDAN BİR TANESİ ALTIN KALPLER SOSYAL MARKET DE PROJEDE YERİNİ ALIYORAltınordu Belediyesi hizmet binasının altında bulunan kapalı alanda yapımı devam eden ALTIN KALPLER SOSYAL MARKET şehrin en önemli sosyal kurumlarından bir tanesi olacak. Z Kuşağı Vadisi projesi içerisinde yer alan market ile ihtiyaç sahiplerinin yüzleri gülecek. Gençler için internet, spor ve dinlenme alanları, teknoloji ve bilgiye erişim imkanı sunacak alanları ve kütüphanesi, kadınlar için spor ve fitnes salonu, ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek sosyal marketi ve sanat galerisi ile yaşama, eğitime, kültür ve sanata dair her şeyi barındıracak proje şehrimizin alternatif yeni çekim ve cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor. BAŞKAN TÖREN, " YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR HEDEFİYLE ÇALIŞIYOR BU ŞEHİRDE HAYAT VAR İDDİAMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ"Çalışmaların hızla ilerlediği sosyal dönüşüm projesi Z kuşağı vadisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tören, "göreve geldiğimiz günden bu yana eksiksiz sürdürdüğümüz klasik belediyecilik hizmetlerinin ötesine geçerek 'vizyonu dünya kenti Altınordu' hedefimiz doğrultusunda şehrimize değer katacak projelerimizi de bir bir hayata geçiriyoruz. " dedi. Projenin şehrin en önemli ticaret merkezlerinden ve üç dört ilçe büyüklüğünde olan Yeni Mahallede hayata geçecek bir sosyal dönüşüm projesi ve çok önemli bir yaşam alanı olacağını söyleyen Tören, "Biz, 'bu şehirde hayat var' diyoruz ve sanatıyla, kültürüyle, turizmiyle geleceğini yeniden şekillendiren, hayat boyu öğrenme çerçevesinde eğitime katkı sunan, yeşili ve sporu da ihmal etmeyen, yaşlısıyla-genciyle, kadınıyla-erkeğiyle, engellisiyle-ihtiyaç sahibiyle ve nihayetinde insanımızın gayrısız tüm kesimleriyle bir ve beraber olacakları projemizle insanlarımız yerinde dinlenecekler ve huzur bulacaklar. " ifadelerini kullandı. Proje ile asfaltı söküp ağaç diktiklerini söyleyen Başkan Tören, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Yeşil Altınordu kimliğini güçlendirecek şekilde asfaltı söküyor ağaç dikiyoruz. Bünyesinde barındırdığı bütünleyici kurumlarıyla tüm kuşakların kendilerini bulacakları bu eseri kısa sürede şehrimizin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Yaşanabilir, modern ve marka bir şehir hedefiyle canla başla çalışıyor, vizyonu dünya kenti Altınordu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. "

