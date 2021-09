EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

MARKA ŞEHİR İÇİN PAROLA 'BİZİM ŞEHRİMİZ' VE 'BİZ BİRLİKTE YAPABİLİRİZ'MARKA ŞEHİR İÇİN PAROLA 'BİZİM ŞEHRİMİZ' VE 'BİZ BİRLİKTE YAPABİLİRİZ'BAŞKAN TÖREN "ORDULU'LUK BİLİNCİ GÜCÜ VE POTANSİYELİ İLE HER BİRİMİZİN MUTLU OLACAĞI HER BİRİMİZİN TEBESSÜM EDECEĞİ HER BİRİMİZİN HUZUR İÇERİSİNDE YAŞAYACAĞI BİR ŞEHRİ HAYATA GEÇİREBİLİRİZ""BU ŞEHİRDEN İNSANLARIN İŞSİZLİK SEBEBİYLE AYRILMADIĞI BİR ŞEHİR HAYAL EDİYORUZ "Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şehrin bugünü ve yarınlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Tören, 'Bizim Şehrimiz' ve 'Biz birlikte yapabiliriz' kavramlarının hep birlikte sahiplenildiği oranda yeni başarı hikayelerine imza atılacağını kaydetti. "İnsanların işsizlik sebebiyle bu şehirden ayrılmadığı bir şehir hayal ediyoruz ve bunu başarabiliriz" şeklinde konuşan Başkan Tören, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "BİZİM ŞEHRİMİZ VE BİZ BİRLİKTE YAPABİLİRİZ""'Bizim şehrimiz' ve 'Biz birlikte yapabiliriz', kavramlarının bu şehirde sahiplenildiği oranda bu şehrin bölgemizde de ülkemizde de uluslararası alanda da tercih edilen ziyaret edilen konaklama merkezli turizmin geliştiği bir marka şehir haline gelebiliriz. Sadece turizmle ticaretle şehir kimliği ile değil aynı zamanda tarımla tarım endüstrisi ile teknolojiyle istihdama yönelik yeni yatırımlarla beraber nitelikli göçün tersine döndüğü ve bu şehirden insanların işsizlik sebebiyle ayrılmadığı bir şehir hayal ediyoruz. Hayal ettikten sonra bu şehri anlamak şehrin gerçek yatırım önceliklerini planlamak daha önemli. Planlamak, tasarlamak ve uygulamak konusunda bu şehrin beşeri sermayesi, yetişmiş insan gücü ve son derece güçlü bir kapasitesi var ve biz bunu harekete geçirmek zorundayız. ""İKTİSADİ VE İNSANİ KALKINMA İÇİN GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİNE İHTİYACIMIZ VAR""Kalkınma diyoruz, yerelde kalkınmadan bahsediyoruz. Ama sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya ilişkin sadece ham hamaset cümleleriyle bir şehrin ayağa kalkmasını koşmasını rekabet etmesini bekleyemezsiniz. Sadece bir iktisadi kalkınmadan da bahsetmiyorum; İnsani kalkınma, sosyal sermaye, sosyal girişimcilik, sosyal kalkınma, bu kavramlar mutlaka topluma ve ilgili kurumlara bir şehir strateji planı nezdinde hatırlatılmalı ve her kurum kendi imkan kabiliyet görev tanımı içerisinde diğer kurumlarla güçlü iş birliği ve ortaklıkları yaptığı takdirde şehrimiz bölgesinde ve aynı ligde yarıştığı şehirlere fark atacaktır. ""KOL KOLA GÖNÜL GÖNÜLE HEP BİRLİKTE BU ŞEHRİN YENİ HİKAYESİNİN MÜREKKEBİ OLACAĞIZ""Biz, şehrimizin 100 yıllık hikayesini kendi mazimiz ve hikayemiz kabul ediyoruz. Bugün itibarı ile ikinci yüzyılın başlangıcındayız ve bugünden yüzyılı planlamamız lazım. O takdirde bu hikayeyi dinlemek, bu hikayeyi tekraren kendimize anlatmak yerine yeni hikayenin mürekkebi olmalıyız. Yeni hikayeyi yazabilecek bir arka plana bir müktesebata sahip kadrolar, bu şehrin her bir insanını bir kişiyi bile geride bırakmaksızın bir vatandaşımızı bile ötekileştirmeden kol kola gönül gönüle bu şehri geleceğe taşımak adına zamana meydan okuyabilir. ""BU ŞEHRİ GELİŞTİREBİLİRİZ BU ŞEHİRDE HEP BİRLİKTE YAŞAYABİLİRİZ VE BU ŞEHRİ HEP BİRLİKTE TANITABİLİRİZ""Şehrimizin büyüme potansiyellerini dinamiklerini güçlü yönlerini öne çıkararak bu şehri ekolojisini ekonomiye feda etmeden dengeli bir şekilde, çevreyi tahrip etmeden, insanımızı yozlaştırmadan şehrin değerlerini kültürünü mevcut dünyanın ruhuna yabancılaştırmadan, dönüşen piyasaların ruhuna yabancılaşmadan ve arkasına düşmeden bu şehri geliştirebiliriz ve bu şehirde hep birlikte yaşayabiliriz. Bu şehri hep birlikte tanıtabiliriz. Çocuklarımıza daha iyi bir eğitim için alt yapı konusunda kaynaklarımızı öncelik ekseni içerisinde kullanabiliriz değerlendirebiliriz. ""ORDULULUK BİLİNCİ GÜCÜ VE POTANSİYELİ İLE HER BİRİMİZİN MUTLU OLACAĞI BİR ŞEHRİ HAYATA GEÇİREBİLİRİZ""Yöneticiler olarak bu yolda kalplerimizi hep sabır ile muhabbet ile durmadan yıkamak zorundayız. Ben bu yol üzere bu niyet üzere bu azim ve kararlılık üzere kendimi bağlayan bu sorumluluğum çerçevesinde, bu şehrin 92 mahallesine 250 bin nüfusu ve dışarıdaki diğer yarısı ile neredeyse 500 bini aşan Altınordu İlçemizle 3 milyona yakın Ordulu'luk bilinci gücü ve potansiyeli ile İnşallah tarihin akışını değiştirebiliriz. Gelecek vaat eden bu şehrin, geleceğine ilişkin imar inşa ve insanımızı ihya sürecinde çok daha her birimizin mutlu olacağı, her birimizin tebessüm edeceği, her birimizin huzur ve hamd içerisinde yaşam kalitesini de geliştirerek yaşayabileceği bir şehri hayata geçirebiliriz. ""BİRBİRİMİZİN YARALARINI SARARAK BİRBİRİNİN ZORLUKLARINA GÖĞÜS GERMESİNDE OMUZ VEREREK ZORLUKLARI AŞABİLİRİZ ""Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 20 yıldır iktidarda olan bir hükümetimizin devletimizin bölgesinde ve küreselde bir dönüşümüne şahit oluyoruz. Elbette zorluklar var, elbette inişler var, elbette zaman zaman zorlandığımız oldu ama bu süreçten de yine el birliği ile herhangi bir parti taassubu olmaksızın Ordulu'luk üst kimliğinde ve insani hassasiyetlerimizi öne çıkararak birbirimizin yaralarını sararak birbirinin zorluklarına göğüs germesinde omuz vererek zorlukları aşabiliriz. Birbirimizin hikayesine gölge düşürmeden birbirimize destek vermek zorundayız. "BÖLGESİNİN GİRİŞİMCİ, ÖNCÜ, ŞEHİR VİZYONU İLE 2. KUŞAK YATIRIMLARIN CAZİBE MERKEZİ ALTINORDU"Biz, Altınordu'ya böyle bir kimlik biçtik ve dedik ki; bölgesinin girişimci, bölgesinin öncü, şehir vizyonu ile 2. Kuşak yatırımların cazibe merkezi Altınordu. Buna ilişkin adımlarımızı yeni dönemde kalan 2, 5 yıl içerisinde Allah izin verirse hedeflerimize büyük oranda yaklaştığımıza hep birlikte şahit olacaksınız. ""ÇOK ÖNEMLİ YATIRIMLARLA SOSYAL KÜLTÜREL İKTİSADİ AÇIDAN GELECEĞE YÜRÜYEN ALTINORDU'YA ŞAHİT OLACAKSINIZ""Bu şehirde istihdama, eğitime, sosyal yaşama ilişkin, yeşil bir Ordu kimliğine ilişkin aynı zamanda girişimcilik alanında, tarım sektöründe, birçok alanda çok önemli yatırımlarla bu şehrin sosyal kültürel iktisadi açıdan geleceğe yürüyen Altınordu iddiamıza nasıl omuz verdiğini ve nasıl bu konuda milletimizle yük paylaşımında bulunduğumuza hep birlikte şahit olacaksınız. Hem istihdamda hem eğitimde hem kültürün Karadeniz'deki yükselen yıldızı başkenti Altınordu, Ordunun merkezi ve kalbi Altınordu konusunda çok daha iyi işleri birlikte yapacağımıza inanıyorum. ""ŞEHRİMİZİ BİLİMİ AKLI MERKEZE ALAN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞIYLA GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ""Rekabet eden şehirler arasında ürettiği ile kendine yeten ekonomisiyle arz fazlasıyla ve markalaştırdığı ürünlerle ama daha da önemlisi bu kadim topraklardan aldığı güçle o yüce mirasla bugünün dünyasının modern ihtiyaçlarını bilimi aklı merkeze alan şehircilik anlayışıyla ranta bu şehrin rahmetini feda etmeden, bu şehrin bereketini gölgelemeden çok modern butik ama iddiası birçok şehrin büyük sıfatının önüne geçebilecek bir hikayeye hazırlanan bir Altınordu ve Ordu'dan bahsetme cesaretini milletimden aldığım, hemşehrilerimizden aldığımız inançla kendimde buluyorum. İnşallah üretmeye projeler oluşturmaya şehrimizi geleceğe hazırlamaya hep birlikte devam edeceğiz. "

