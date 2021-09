EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

BİSİKLETSEVERLER ÇEVRE DOĞA İNSAN VE TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLERBAŞKAN TÖREN, "YENİ DÜNYA DÜZENİNDE SAĞLIKLI BİR KENT OLACAKSAK BUNUN YOLU TABİATI KORUMAKTAN GEÇİYOR"Çevre ve doğa dostu uygulamalarıyla öne çıkan Altınordu Belediyesinin, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın bir çok yerinde bir farkındalık Haftası olarak kutlanan 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında bisikletli ulaşıma teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak için düzenlediği ' Bisiklet Turu'na ilgi ve katılım yoğun oldu. Çevreci kimliğini, gerçekleştirdiği her çalışmasıyla ve geleceğe dair güçlü hedefleriyle ortaya koyan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in de bisikletiyle katıldığı turda; Bisikletli ulaşımı teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletseverler 10 kilometre pedal çevirerek çevre dostu uygulamalara dikkat çektiler. BAŞKAN TÖREN "BİSİKLET DOSTU, ÇEVRE DOSTU, SPOR DOSTU ŞEHİR ALTINORDU İÇİN BİSİKLETİ ŞEHİRDE ULAŞIMIN BİR PARÇASI HALİNE GETİRMEKTE KARARLIYIZ"Başkan Aşkın Tören, Bisiklet dostu şehir, Spor dostu şehir, Çevre dostu şehir tanımına uygun şekilde bisikletin şehirde ulaşımın bir parçası olması konusunda kararlı olduklarını söyledi. Düzenlenen etkinliğin sadece sportif bir aktiviteden ibaret olmadığını belirten Başkan Tören, "Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz bisiklet turu etkinliğimiz sadece bir sportif aktivite olmanın ötesinde bisiklet dostu şehir, spor dostu şehir, çevre dostu şehir tanımına uygun şekilde bisikletin şehrimizin ulaşımının bir parçası olması konusundaki kararlığımızın da aslında bir göstergesi. Yaşadığımız şehir birçok şehre nazaran bu tür aktiviteleri hareketlilik etkinliklerini bize en güzel en cömert şekilde sunuyor. Şehrin güzelliklerini gelecek kuşaklara bir emanet bilinciyle taşıma sorumluluğu olduğunu ifade eden Başkan Tören açıklamalarını şöyle sürdürdü: ÇEVREYE DUYARLI İNSANA SAYGILI BİR YEREL YÖNETİM ANLAYIŞINI BENİMSİYORUZ"Çevreye duyarlı, insana saygılı bir yerel yönetim anlayışı bu şehirde hakim oldukça bu tür güzellikler bizden sonraki nesillere de bir emanet bir miras sorumluluğu ile korunup ve taşındıkça İnşallah bugün 7 yaşındaki çocuklarımızın da 10 yaşındaki çocuklarımızın da eşlik ettiği bu etkinliğe belki gelecekte bu çocuklarımız, çocuklarıyla katılacaklardır. Bugün hep birlikte bir farkındalık etkinliği olarak icra ettiğimiz bugünkü etkinliğin sahibi yalnız Altınordu Belediyesi değil bu şehirde yaşayan çevreye karşı kendini sorumlu hisseden aynı zamanda sporu ve bisikleti yaşamının bir parçası haline getiren çok değerli Altınordulu'lardır. "YENİ DÜNYA DÜZENİNDE SAĞLIKLI KENTLER TOPRAĞINI SUYUNU HAVASINI KORUYAN ŞEHİRLER GÜVENLİ KENTLER KENDİ KENDİNE YETEN ŞEHİRLER ÖNE ÇIKMAKTAYeni dünya düzeninde sağlıklı kentler toprağını suyunu havasını koruyan şehirler güvenli kentler, kendi kendine yeten kentler milli ve yerli üretimi başaran kentler öne çıkmakta şehrimizin de bu manada önemli bir potansiyeli taşımakta olduğunu düşünüyorum. Özellikle karbon salınımından bahsediyoruz bir ekosistemden habitattan bahsediyoruz artık alışkanlıkların değişeceği bir dönemin sorumluları olarak bunları birlikte yerine getirelim istiyoruz. Aslında yeni dünya pandemiyle birlikte çok sıkça işittiğimiz 'artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözüyle şekillenmeye başlıyor. Yeni dünya düzeni kuruluyor yeni dünya düzeninde sağlıklı bir kent olacaksak insanımızın sağlıklı yaşamasını istiyorsak bizler tabiatı korumamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu etkinlikle sadece pedal çevirmedik aynı zamanda çevre hassasiyetine doğal güzelliklerimize insan sağlığına da toplum sağlığına da dikkat çekmek istedik. BİSİKLET YOLLARI ULAŞIM MASTER PLANLARINDA YER ALMALI"Burada ki en önemli şey bisiklet ve bisiklet yoluydu. Bisiklet yollarının sadece kıyı kenar alanındaki destinasyonla yetinecek bir şehir olmadığımızı da bugünkü etkinliğimize yoğun katılım gösteriyor. İnşallah en kısa zamanda yapılacak kent master planlarında artık üniversite ile şehrin birbirine bağlandığı evimizle iş yerimiz arasında bisiklet yollarıyla güvenli bir şekilde işimize gideceğimiz yolların yapımı tasarlanması planlanması ve uygulanması konusunda üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Geçen yıl Türkiye belediyeler birliği tarafından şehir ölçeğinde bu alanlarla ilgili yapılan proje yarışmasında ilk üçe girerek Türkiye'de projemizle büyük bir farkındalık sağladık. Ümit ederim bu projemizin hayat geçirildiğini de hep birlikte görür ve bu şehrin sadece kıyı kenarından ibaret bisiklet yollarıyla değil şehir merkezinde alışverişimize eğitim öğretim yapan çocuklarımızın okullarına evlerine rahatlıkla ve güvenli şekilde ulaşabileceği alanları hep birlikte ulaşım master planı içerisinde imar planları içerisinde de gerçekleştirebiliriz. Birçok noktaya yürüyerek veya bisikletle ulaşmak şehrimizde mümkün. Butik bir şehiriz. Bu butik şehirde bunların sadece standartlarını ve rotalarını yerel yönetimler sorumluluğuyla planlamamız halinde bu söylediğimizin çok daha hızlı hayatımıza nüfus ettiğine hep birlikte şahit olacağız. "BİSİKLET YOLLARIYLA ÇOK DAHA FARKLI BİR MARKA DEĞERE SAHİP OLACAĞIZ"Bisiklet yollarını parklarını rekreasyon alanlarının içine sıkışmaktan kurtarıp günlük hayatın parçası haline getirdiğimiz gün Altınordu'muzda Ordunun kalbi Altınordu'da emin olun çok daha farklı bir marka değere sahip olacağımızı düşünüyorum. Bir şehir ne kadar trafik keşmekeşinden uzak karbon salınımından uzak çok yürünebiliyorsa bisikletle dolaşılabiliyorsa insanlar sokağa parklara yürüyerek ulaşabiliyorsa burada modern şehirden ve şehircilikten bahsetmek mümkün. Daha çağdaş bir ortamda İnşallah hep birlikte bu şehri bu güzellikleri gelecek nesillere aktarabileceğimiz düşünüyorum. "Altınordu Belediyesinin plaj mevkiinde bulunan ücretsiz oto park alanından rıhtıma ve oradan yine başlangıç noktasına kadar 10 kilometrelik güzergahta pedal çeviren onlarca bisikletsever şehirde büyük ilgi gördü. Düzenlenen bisiklet turunun sonunda yapılan çekiliş ile 1 katılımcıya bisiklet 10 katılımcıya kask ve 10 katılımcıya da bisiklet eldiveni hediye edildi.

