EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

BAŞKAN TÖREN; "TÜRKİYENİN GELECEĞİ ANADOLU KENTLERİNİN KALKINMASI VE DÖNÜŞÜMÜNDEDİR"BAŞKAN TÖREN; "TÜRKİYENİN GELECEĞİ ANADOLU KENTLERİNİN KALKINMASI VE DÖNÜŞÜMÜNDEDİR"BAŞKAN TÖREN HER VESİLE İLE HEMŞEHRİLERİYLE BİR ARAYA GELMEYE DEVAM EDİYOR Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, her ay düzenlediği 'Halk Günü' buluşmaları ile vatandaşların talep ve beklentilerini dinliyor, sorunlarına çözümler üretiyor. Başkan Aşkın Tören, yine pandemi önlemlerinin eksiksiz alındığı bir halk günü toplantısında daha vatandaşları tek tek dinledi. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tören, bunun yanında görüşme taleplerini bekletmemek adına her ay gerçekleştirdikleri halk günü ile vatandaşları belediyede ağırlamaktan onlarla hasbihal etmekten dertleşmekten, yaptıkları ve yapmak istedikleri ile ilgili hemşehrilerini bilgilendirmek üzere bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. BAŞKAN TÖREN; "İNSANI MERKEZE ALAN BU ŞEHRİN, TARİHİ KİMLİĞİNE DOKUSUNA AMA AYNI ZAMANDA MEKNIN VE ZAMANIN RUHUNA UYGUN ŞEKİLLENMESİ GEREKİYOR"Altınordu'ya ve Altınordulu'lara hizmet etmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Aşkın Tören; "Yaklaşık 30 ay geride kaldı. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şehrimize insanımıza hizmet etmeye var gücümüzle çalışıyoruz. Hizmetlerimizi sadece klasik belediyecilik hizmetleriyle sınırlı tutmadık. Yeni nesil belediyecilik ve sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda her alanda insanımızın hayatını kolaylaştıracak uygulamalarımız ve projelerimizle çalışıyoruz. İnsanı merkeze alan bu şehrin, tarihi kimliğine dokusuna ama aynı zamanda mekanın ve zamanın ruhuna uygun da şekillenmesi gerekiyor. " dedi. Türkiye'nin geleceğinin Anadolu kentlerinin kalkınmasında ve dönüşümünde olduğunu belirten Başkan Tören açıklamalarını şöyle sürdürdü: "ŞEHRİ ANLAYARAK ANLADIĞI ŞEHRİ PLANLAYARAK ŞEHRİN SOSYAL EKONOMİK KÜLTÜR VE SANAT ALANLARINDAKİ İHTİYAÇLARINI TAMAMLAMAK BİZİM SORUMLULUĞUMUZ"Türkiye'nin geleceğini biz Anadolu kentlerinin kalkınması ve dönüşümü ile mümkün olacağını düşünüyoruz. Ekonomide şehir kültüründe sağlıkta güvenlikte eğitimde ve kent ruhunda yani estetikte bu şehrin hak ettiği dokunuşları yapmak, şehri anlayarak anladığı şehri planlayarak sonrasında da her bir hemşehrimizin vergileriyle toplanan bütçeden bu şehrin sosyal ekonomik kültür ve sanat alanlarındaki ihtiyaçlarını tamamlamak bize düşüyor. ""BİRÇOK MAHALLEMİZDE ALTYAPI ÇALIŞMALARIMIZI ARALIKSIZ DEVAM ETTİRİYORUZ"Geçen 30 ayda tasarruf ekonomisi anlayışı içerisinde mali disiplinden sıkılaştırma politikalarından dengelenme politikalarından hiç taviz vermedik. Şehrin, özellikle iklim değişikliği ile birlikte getirdiği yağışlardan mütevellit meydana gelebilecek olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek için Düz Mahalle, Yeni Mahalle başta olmak üzere birçok mahallemizde altyapı çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Dün itibarı ile Güzelyalı mahallesinde bir süredir başladığımız çalışmalar çok şükür hem alt yapı hem asfalt çalışmalarıyla son buldu. Şu an Bucak mahallesinde çalışmalarımız devam ediyor, gelecek hafta Şahincili mahallesindeyiz. KISA SÜRE İÇERİSİNDE CUMHURİYET MAHALLESİNDE 7 KİLOMETRE ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLATIYORUZ""Yakın bir zamanda Cumhuriyet mahallemizde çalışmalarımıza başlıyoruz. Yapılaşmanın halen devam ettiği Cumhuriyet Mahallemizin ulaşımı sağlayan stabilize ham yolları mevsimsel koşulları da üzerine eklediğimizde toz çamur yağmur vatandaşlarımız için çekilmez bir hal alıyor. O bölgede belki tarihinin bir seferde ki en büyük yol çalışmasını yıl sonuna kadar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yaklaşık toplamda 7 km ye yakın bir asfalt çalışmasıyla o bölgedeki hemşehrilerimizin var olan sorunlarını en aza indirgeme hedefiyle yola çıktık. ""KIRSAL İLE KENTİN BAĞLANTILARINI GÜÇLENDİRİYORUZ""Bu arada kır kent dediğimiz o bağlantıları da güçlendirmek istiyoruz. Özellikle kırsaldaki mahallerimiz pandemi dolayısıyla fazlasıyla göç aldı haliyle nüfusun olduğu insanın olduğu yerde yeni ihtiyaçlar ortaya çıktı bu noktada da 50 km ilk beton yol çalışmasıyla bölgelerimize bütün şehir eşit hizmet parolasıyla kırsal mahallelerimizde beton yol çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Şu anda Mübarek Mahallesindeyiz ama Emen mahallemiz, hemen sonrası Osmaniye ve Saraycık mahallemizde beton çalışmalarıyla yolumuza aralıksız devam edeceğiz. ""REKABET EDEN YAŞANABİLİR STANDARTLARDA MODERN ÇAĞDAŞ AYNI ZAMANDA KADİMİNE GELENEKLERİNE KÜLTÜRÜNE SAHİP ÇIKAN BİR ŞEHİR KİMLİĞİ OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"Klasik Belediyecilik hizmetleri bir şehrin kalkınması ve hayal ettiğimiz bir şehir için yeterli yatırımlar mı? Tabiatıyla haklı olarak, hayır değil. Altyapı ve yol çalışmaları klasik belediyecilikte ki bir belediyenin var oluşsal sebeplerini yerine getirme çalışmalarından ibarettir. Geçmişte yarım kalan bu eksiklikleri tamamlamak yaklaşık 20 yılını geride bırakmış bir kamu bürokrasisi emekçisi olarak bugün şehrime hizmet etmek insanına hürmet etmek ve bu şehri rekabet eden yaşanabilir standartlarda modern çağdaş aynı zamanda kadimine geleneklerine kültürüne sahip çıkan bir şehir kimliği oluştururken dönemin bir tarih yapıcısı olarak buna katkı vermek ekibimle meclisimizle bürokrasimizle ve çalışma arkadaşlarımla bizim için bir onurdur. Ama asıl bu hizmetin sahibi Altınordu'lu hemşehrilerimizdir. " şeklinde konuştu. "BU ŞEHRE BİR SÖZÜMÜZ VAR BU ŞEHRİN BİR KURUŞUNA DAHİ HALEL GETİRMEMEK ADINA BİR SORUMLULUĞUMUZ VAR"Katılımcılara teşekkür eden Başkan Tören, "Bugünkü katılımınız bizi onurlandırmıştır. En büyüğünden en küçüğüne her birinize kendi adıma ve Altınordu Belediyesi ailemiz adına en derin şükranlarımı sunuyorum. Belki bugün konuşacağımız meselelerde beklediğiniz cevabı alamayabilirsiniz. Ne olur ye'se düşmeyin. Ne olur kalbiniz buruk buradan ayrılmayın. Bu şehre bir sözümüz var. Bu şehrin bir kuruşuna dahi halel getirmemek adına bir sorumluluğumuz var. Bir lira borç almamış, bir lira faiz kullanmamış bir lira kredi çekmemiş ama 30 aydır bu şehrin öncelikli yatırımları konusunda da bir dakika durmamış bir belediye ve onun başkanı sıfatı ile meclisim ve yönetimin adına sizlere sesleniyorum. Allah'ın izni ile bu şehrin hem entelektüel sermayesi hem beşeri sermayesi hem kaynakları bu şehrin gelişimine refahına kalkınmasına dengeli büyümesine yetecek potansiyeli barındırmaktadır. İnşallah bu ilke prensip değerlerle diğer kamu kurumlarımızın da destekleri ile birikimleri ile özel kamu iş birliği ile bu şehri çok daha ilerilere ve hak ettiği noktaya insanımızın barışını da esenliğini de kent demokrasisi anlayışı içerisinde çoğulculuğa da her bir farklılığımızı bir kilimin deseni ve renkliliği kabul ederek bu şehri geleceğe taşıyacağımıza olan inancımı ve sorumluluğumu tekrar hatırlatarak her birinize katılımlarınız dolayısı ile teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Aşkın Tören, toplantıda katılımcıların talep ve beklentilerini dinleyerek çözümü için ilgili birimlere talimat verdi. Halk günü buluşmasına katılanların tamamına hijyen paketi hediye edildi.

