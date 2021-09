EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU BELEDİYESİNDEN TÜM EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARINA HİJYEN DOKUNUŞUALTINORDU BELEDİYESİNDEN TÜM EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARINA HİJYEN DOKUNUŞUOkulların yüz yüze eğitim öğretime başlama kararıyla birlikte eğitim öğretimin tüm noktalarına hijyen dokunuşu yapan Altınordu Belediyesi toplum sağlığı için sosyal sorumluluğunu yerine getirmeye devam ediyor. Şehirde bulunan tüm okulları eğitim öğretim yılı öncesi kapsamlı bir dezenfekte işleminden geçiren Altınordu Belediyesi, okullardan sonra şehirde bulunan tüm Gündüz Bakım Evlerini ve Kreşleri de dezenfekte etti. ALTINORDU BELEDİYESİNİN EĞİTİME VE ÖĞRENCİYE DESTEKLERİ BİTMİYORİnsan merkezli çalışmalarına devam eden Altınordu Belediyesi, pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin önem kazandığı dönemde eğitime erişim için Altınordu'da eğitim gören öğrencilere en çok ihtiyaç duyulan eğitim materyali haline gelen 1000 adet tablet ile destek vermişti. Altınordu Belediyesi bunun yanında Başkan Aşkın Tören'in göreve geldiğinde başlattığı İlkokula başlayan tüm öğrencilere de ayrımsız eğitim öğretim seti ve hijyen seti hediyesi uygulamasını bu sene de sürdürdü. Altınordu genelinde ilk defa okulla tanışan 1. Sınıf öğrencilerinin tamamına 4000 eğitim ve hijyen seti hediye ederek minik öğrencilerin coşkusuna sevincine ortak olan Altınordu Belediyesi, onların sağlıklı bir ortamda eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri adına da 7/24 görev başında. GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ VE KREŞLERDE 26. 328 METREKARE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİMinik evlatlarımızın sağlıklı bir ortamda gelişimlerini ve eğitimlerini tamamlamalarını hayati önemde gören Altınordu Belediyesi, pandemi boyunca yürüttüğü dezenfekte çalışmaları kapsamında bugüne kadar şehirde bulunan Gündüz Bakım Evi ve Kreşlerde gerçekleştirdiği 104 çalışma ile 26 BİN 328 Metrekare alanı dezenfekte etti. 2021-2022 Yüz yüze eğitim öğretimin başlamasıyla belediye ekipleri Altınordu'da bulunan tem gündüz bakım evlerini ve kreşleri yeniden dezenfekte etti. BAŞKAN TÖREN, "BU ŞEHRİN EVLATLARI İÇİN TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"Başkan Aşkın TÖREN, "Güçlü ve aydınlık Türkiye'nin mimarları olacak evlatlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Çocuklarımızın eğitimine verdiğimiz önemin yanında onların sağlığı için pandemi koşulları sebebiyle eğitimlerini görecekleri eğitim kurumlarının hijyenine de ayrı bir önem veriyoruz. Şehrimizde başlattığımız hijyen seferberliği kapsamında ekiplerimizin elinin değmediği hiçbir alan ve mekan kalmamıştır. Kreşlere evlatlarını emanet eden kıymetli ailelerimizin endişelerini hijyen bakımından bir nebze olsun gidermek amacıyla tüm kreşlerde yeniden dezenfekte çalışması başlattık. İnsana hizmet ve hürmet eden belediyecilik anlayışımız doğrultusunda her canı kendimize emanet kabul ediyoruz. Artan bir ivme ile kesintisiz devam eden klasik belediyecilik hizmetlerimizin yanında toplumsal ve sosyal hadiselere gösterdiğimiz duyarlılık ile sosyal belediyecilik sorumluluğu çerçevesinde toplumu ilgilendiren hiçbir hadiseye de duyarsız kalmamız düşünülemez. Bu şehrin evlatları için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri