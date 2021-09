EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

EĞİTİME DESTEK VE KATKILARIYLA İLKOKUL 1. SINIFA BAŞLAYAN 4 BİN MİNİK YAVRUMUZUN SEVİNCİNİ TÜM AİLELERİMİZİN ORTAK SEVİNCİNE DÖNÜŞTÜRDÜKALTINORDU BELEDİYESİ EĞİTİME DESTEK VE KATKILARIYLA İLKOKUL 1. SINIFA BAŞLAYAN 4 BİN MİNİK YAVRUMUZUN SEVİNCİNİ TÜM AİLELERİMİZİN ORTAK SEVİNCİNE DÖNÜŞTÜRDÜ Altınordu Belediyesi, ilköğretime başlayan minik yavrularımıza Altınordu'da öğrenci olmanın mutluluğunu yaşatmaya devam ediyor. Şehirde ilk defa okulla tanışan ilkokul birinci sınıf öğrencilerimize 4000 eğitim setini ve hijyen paketini belediye ekipleri bir bir ulaştırıyor. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in başlattığı ve görevde olduğu geçtiğimiz iki eğitim öğretim döneminde de devam eden kamu özel ayrımı yapmaksızın şehirde bulunan tüm okullarda 1. Sınıfa başlayan ilkokul öğrencilerine eğitim ve kırtasiye seti hediye etme uygulaması bu dönemde de devam ediyor. ALTINORDU BELEDİYESİ HEM EVLATLARIMIZIN HEM AİLELERİNİN HEM DE EĞİTİM CAMİASININ DAİMA YANINDAAltınordu Belediyesi, şehirde eğitim öğretim hayatlarına merhaba diyen minik ilkokul 1. Sınıf öğrencilerinin devlet ya da özel okul ayrımı yapmaksızın tamamına Çocuk dostu Altınordu'da öğrenci olmanın mutluluğunu yaşatırken onların heyecanlarına sevinçlerine coşkularına da ortak oluyor. Miniklerin coşku ve heyecanına hediyeleriyle ortak olan Altınordu Belediyesi, eğitime verdiği destekleriyle de onların velilerinin ise aile ekonomilerine katkı sunuyor. Şehrin, Ülkemizin ve milletimizin yarınları olan çocuklarımızı yetiştiren eğitim camiasını da hiçbir zaman yalnız bırakmayan Altınordu Belediyesi, eğitim şehri Altınordu hedefiyle çalışmalarına aralıksız devam ediyor. BAŞKAN TÖREN, "HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN"Başkan Tören, "Evlatlarımızın yüzlerindeki tebessümün vesilesi olmak, onların hayatlarına yeni bir başlangıç yaptıkları eğitim öğretim yolculuklarında yanlarında durmak bizim için her şeyden değerlidir. Aynı zamanda çok değerli eğitim camiamızın daima yanındayız. Bu arada her alanda imkanlarımız ölçüsünde her alanda verdiğimiz destek ve katkılar ile kıymetli ailelerimizin hem aile bütçelerine katkı sunmaya hem de minik yavrularımızın coşkularını, heyecanlarını şehirde topyekün bir eğitim seferberliğine dönüştürmeye gayret ediyoruz. Öğrencilerimize, değerli eğitim camiamıza ve eğitime destek ve katkılarımız kesintisiz sürecek. " şeklinde konuştu.

