#EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ÇOCUK DOSTU ALTINORDU BELEDİYESİ EĞİTİM VE ÖĞRENCİLER İÇİN SEFERBER OLDUOKULLARDAN SONRA ÖĞRENCİ SERVİSLERİ DE DEZENFEKTE EDİLDİAltınordu Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı yüz yüze eğitimlerinin başlamasına sayılı günler kala Başkan Aşkın Tören'in talimatlarıyla şehirde bulunan tüm...

ÇOCUK DOSTU ALTINORDU BELEDİYESİ EĞİTİM VE ÖĞRENCİLER İÇİN SEFERBER OLDUOKULLARDAN SONRA ÖĞRENCİ SERVİSLERİ DE DEZENFEKTE EDİLDİAltınordu Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı yüz yüze eğitimlerinin başlamasına sayılı günler kala Başkan Aşkın Tören'in talimatlarıyla şehirde bulunan tüm okullarda başlattığı dezenfekte çalışmalarını öğrenci servisleriyle tamamladı. Covid-19 salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana toplum sağlığının korunması ve salgının etkilerinin en aza indirgenmesi için her alanda yürüttüğü mücadele ile örnek belediyecilik sergileyen Altınordu Belediyesi, bu zorlu süreçte eğitim camiasını da hiç yalnız bırakmadı. Her koşulda eğitimin eğitim kurumlarımızın çocuklarımızın yanında öğrencilerimizin yanında olan Altınordu Belediyesi başlayacak olan yeni dönemde de desteklerini kesintisiz sürdürüyor. ALTINORDU'DA HEDEF SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM YILIAltınordu Belediyesi, salgın sürecinin başından itibaren şehirde yürüttüğü hijyen seferberliği kapsamında hastanelerden eczanelere, ibadethanelerden toplu taşıma araçlarına, kamu kurum ve kuruluş binalarından işyerlerine, karantinaya alınan vatandaşların konutlarından spor komplekslerine varıncaya kadar her noktada ve her alanda yürüttüğü dezenfekte çalışmalarında okulların steril ve hijyenik halde tutulması adına özel bir çalışmaya da imza attı. Şehirde bulunan tüm okulları defalarca dezenfekte eden Altınordu Belediyesi, yüz yüze eğitim kararının ardından Başkan Aşkın Tören'in talimatlarıyla şehirde bulunan tüm okulları sınıflar başta olmak üzere, öğrencilerin ve öğretmenlerin temas edebileceği tüm ortak kullanım alanlarıyla detaylı bir şekilde sil baştan yeniden dezenfekte ederek steril hale getirdi. Okullarda yürüttüğü dezenfekte çalışmalarını tamamlayan Altınordu Belediyesi, okul bahçelerinin yıkanması temizlenmesi, otların biçilmesi işlemlerini tamamlayarak fiziki alanları eğitim için hazır hale getirdi. ALTINORDU BELEDİYESİ 50. 000 LİTRE YAKIT DESTEĞİ VERDİĞİ ŞOFÖR ESNAFINI BU SÜREÇTE DE YALNIZ BIRAKMADIAltınordu Belediye ekipleri, okulların ardından bir çalışmada öğrenci servisleri için başlattı. Pandemi döneminde açıkladığı sosyal destek paketiyle servisler başta olmak üzere 1000 araca 1000 şoför esnafına 50. 000 Litre mazot desteğinde bulunan Altınordu Belediyesi eğitim öğretim sürecinin tamamlayıcı hizmetlerinden biri olan öğrenci servislerinde başlattığı dezenfekte çalışmalarını da tamamlayarak sağlıklı ve kesintisiz bir eğitim için tüm önlemlerini aldı. BAŞKAN TÖREN, "EVLATLARIMIZIN, GENÇ KARDEŞLERİMİZİN DAİMA YANINDAYIZ"Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Başkan Tören, "Yeni bir eğitim ve öğretim dönemine başladığımız bu anlamlı haftada, şehrimizin, ülkemizin ve milletimizin yarınları olan çocuklarımız, okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine; öğretmenlerimiz ise öğrencilerine kavuşmanın mutluluk ve heyecanını, değerli ailelerimiz de çocuklarının okula başlamasının gururunu yaşıyor. Kesintisiz bir eğitim dönemi için pandemi tedbirlerini bir kez daha hatırlatıyor öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıklı başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Eğitime ve öğrenciye her alanda destek olmaya devam edeceğiz" dedi

Kaynak: Habermetre