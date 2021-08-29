EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

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ALTINORDU BELEDİYESİ ÇEVRE BİLİNCİNİ YAŞAM BİÇİMİNE DÖNÜŞTÜRECEK YENİLİKÇİ UYGULAMALARINI SÜRDÜRÜYORÇevreye doğaya insana ve bütün canlılara saygılı yaşayan ve yaşatan bir şehir anlayışıyla her alanda çalışmalarına devam eden Altınordu Belediyesi, Başkan Aşkın Tören'in öncülüğünde...

ALTINORDU BELEDİYESİ ÇEVRE BİLİNCİNİ YAŞAM BİÇİMİNE DÖNÜŞTÜRECEK YENİLİKÇİ UYGULAMALARINI SÜRDÜRÜYORÇevreye doğaya insana ve bütün canlılara saygılı yaşayan ve yaşatan bir şehir anlayışıyla her alanda çalışmalarına devam eden Altınordu Belediyesi, Başkan Aşkın Tören'in öncülüğünde 'gelecek kuşaklara temiz çevre yaşanabilir bir şehir' bırakabilmek hedefiyle çevre dostu uygulamalarını şehirde yaşam biçimi haline getirmek için yenilikçi yaklaşımları hayata geçirmeye devam ediyor. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri içinde atıkların kontrol altına alınması hedefleri doğrultusunda gelecek kuşaklara temiz ve gelişmiş Türkiye ile yaşanılabilir bir dünya bırakılmasını hedefleyen Altınordu Belediyesi, 'Sıfır Atık' uygulamaları kapsamında şehirde var olan atık toplama ünitelerine yenilerine ekledi. Altınordu Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirdiği "Geri Dönüşüm Kutusu" projesi ile ekonomik değeri yüksek atık türleri arasında yer alan kağıt, plastik, cam ve metal atıkların geri dönüşümü için özel bir çalışma yürütüyor. BEŞLİ ATIK TOPLAMA ÜNİTELERİ ŞEHİRDE YERİNE ALDIYapılan çalışma ile Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarında var olan kumbaralara yenileri eklendi. Yenileri ile birlikte toplam 181 adet geri dönüşüm atık kumbarası şehirde yerini aldı. Kentte 30 farklı noktaya yerleştirilen 5'li atık toplama ünitesi ile "Sıfır Atık Yönetmeliği" çerçevesinde yürütülen ambalaj atıklarının ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılması faaliyetinin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve vatandaşlarda farkındalık oluşması amaçlanıyor. Beşli atık toplama üniteleri kamu kurum ve kuruluşları, toplu yaşam alanları, parklar, sokak ve caddeler başta olmak üzere vatandaşların kolay ulaşabilecekleri noktalara yerleştirildi. Proje ile vatandaşların kağıt, plastik, metal, cam ve diğer atıklarını kumbaralara bırakarak temiz çevre ve geri dönüşüme katkıda bulunması hedefleniyor. Söz konusu ekipmanlara vatandaşlar gün içinde yaya olarak seyahat ederken kağıt, metal, cam, plastik ve geri dönüşemeyen atıklarını ayrı şekilde atabilecekler. Proje ile hem çevre korunacak hem de atıklar ekonomik değere dönüşecek. Altınordu Belediyesi'nin çevre dostu uygulamaları sadece kağıt metal ve plastik atıkları ile sınırlı değil. Engelleri aşmak için engelli bireylere tekerlekli sandalye kazandıran mavi kapak kutularından sokak hayvanlarına tamamen geri dönüşüm malzemelerinden yapılan atık karşılığında mama veren otomat mamamitklere kadar birçok çevre dostu uygulamayı hayata geçiren Altınordu Belediyesi bu alandaki duyarlılığı ile örnek olmaya devam ediyor. SIFIR ATIK PROJESİ İLE HEM ÇEVRESEL RİSKLER AZALTILIYOR HEM DE ATIKLAR EKONOMİYE KAZANDIRILIYORAltınordu Belediyesi tarafından çevrenin korunması, atıkların geri dönüşüm yoluyla tekrar ekonomiye kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 62. 285 kilogram atık bitkisel yağ topladı. TAP Derneği'nin Belediyeler ile birlikte düzenlediği okullar arası 'Atık Pillerin Toplanması Kampanyası'nda ise 747 kilogram da atık pil topladı. Gelen talep üzerine iş yerlerine, kurumlara ve okullara yerleştirilen geri dönüşüm kumbaralarında 2020 yılında 6. 760 kg atık elektrikli ve elektronik eşya toplayan Altınordu Belediyesi yine 2020 yılında 89. 740 kilogram tekstil atığı topladı.

Kaynak: Habermetre