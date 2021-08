#EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU BELEDİYESİ ŞEHRİMİZİN, ÜLKEMİZİN VE MİLLETİMİZN YARINLARI OLAN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN GÖREV BAŞINDA ALTINORDU BELEDİYESİ ŞEHRİMİZİN, ÜLKEMİZİN VE MİLLETİMİZİN YARINLARI OLAN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN GÖREV BAŞINDA Altınordu Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı yüz yüze eğitimlerinin başlamasına sayılı günler kala Başkan Aşkın Tören'in talimatlarıyla şehirde bulunan tüm okulları yeniden dezenfekte ediyor. Pandemi sürecinde örnek belediyecilik uygulamalarına imza atan Altınordu Belediyesi hayata geçirdiği çok yönlü çalışmalarıyla da toplumun tüm kesimleriyle dayanışmasını sürdürüyor. Covid-19 salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana toplum sağlığının korunması ve salgının etkilerinin en aza indirgenmesi için kamu kurumlarında kamuya açık halkımızın ortak kullanım alanlarında kurum ve kuruluşlar ile hassasiyet arz eden her noktada planlı programlı olarak yürüttüğü kesintisiz hizmetleriyle Altınordu Belediyesi vardı. PANDEMİ DÖNEMİNDE OKULLARDA 910 BİN 734 METREKARE ALAN DEZENFEKTE EDİLDİ Eğitime ve öğrencilere her alanda destek ve katkılarını sürdüren Altınordu Belediyesi pandemi sürecinin başından bu yana şehirde bulunan tüm okullarda 910 bin 734 metrekare alanda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri yüz yüze eğitim dönemi öncesi şehirde bulunan tüm okullarda yeniden hummalı bir çalışma başlattı. Belediye ekipleri okul içerisinde bulunan sınıflar başta olmak üzere, öğrencilerin ve öğretmenlerin temas edebileceği tüm ortak kullanım alanlarını detaylı bir şekilde özenle dezenfekte ediyor. BAŞKANIMIZ AŞKIN TÖREN, "ÇOCUKLARIMIZ İÇİN HER ALANDA ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ" Toplum sağlığının korunması ve salgının etkilerinin azaltılması için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şehirdeki okulların dezenfektesi için de geniş kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Tören, "devletimizin ve tüm kurumların olağanüstü gayreti ve milletimizin fedakarlıkları ile salgın sürecinde elde ettiğimiz kazanımlar çok önemli. Özellikle aşı ile salgın sürecini en az hasarla atlatacağımıza yürükten inanıyorum. Altınordu Belediyesi olarak biz de bu süreçte elimizdeki tüm imkanlar ile halkımızın yanında yer aldık ve almaya da devam ediyoruz. Her alanda yürüttüğümüz kesintisiz çalışmalar içerisinde eğitim bizim için en önemli alanlardan bir tanesi" şeklinde konuştu. Salgından korunmanın en önemli ve en etkili yolunun aşı olduğuna dikkat çeken Başkan Tören, şunları ifade etti: AŞILAMA İLE ELDE ETTİĞİMİZ KAZANIMLARIMIZI SÜRDÜRMELİYİZ "Ülke olarak pandemiyle mücadelede özellikle aşılama ile önemli bir mesafe kat ettik. Aşılama düzeyi açısından il olarak Türkiye genelinde mavi şehirler arasında yer alıyoruz. Bu konudaki duyarlılığımızı devam ettirmeliyiz. Yavrularımız uzun bir zamandan beri okullarından sıralarından öğretmenlerinden ve arkadaşlarından uzak kaldılar. İnşallah kısa süre sonra evlatlarımızın okul özlemi yüz yüze eğitimin başlamasıyla son bulacak. Bizde bu sürecin başından beri olduğu gibi eğitim öğretim dönemi öncesi okullarımızı yeniden kapsamlı bir şekilde dezenfekte ederek onlar için hijyenik bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Eğitim camiamıza, öğretmenlerimize okul idaremize öğrencilerimize velilerimize ve bu konuda önemli bir görevi yerine getirecek olan servis esnafımıza sağlık, başarı temenni ediyor yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Eğitime ve öğrencilerimize her alanda destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre