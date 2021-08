#EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU BELEDİYESİ ZORLU SALGIN SÜRECİNDE ŞEHİRDE GÜÇLÜ BİR MOTİVASYONA VE DAYANIŞMAYA ÖNCÜLÜK ETTİBAŞKAN TÖREN "SPOR VE SPORCU DOSTU ALTINORDU" İDDİASINI VERDİĞİ DESTEKLE GÜÇLENDİRDİSPOR CAMİASINDAN BAŞKAN TÖREN'E HEM TEŞEKKÜR HEM DE BAŞARI SÖZÜAltınordu Belediyesi'nin pandeminin sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmak ve zorlu salgın sürecinde vatandaşlarının yanında olmak adına başlattığı şehir dayanışması kapsamında faal amatör spor kulüplerine ve hakemlere verdiği destek dolaysıyla spor camiasından Başkan Tören'e hem teşekkür hem de başarı sözü geldi. Pandemi sürecinde vatandaşlarla her alanda dayanışma içerisinde olan, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk uygulamalarıyla şehirde her insana dokunan ve vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran Altınordu Belediyesi, devreye aldığı ve etap etap gerçekleşen 15 MİLYON TL tutarlı tamamlayıcı pandemi sosyal destek paketiyle zorlu süreçte tüm imkanlarını hemşehrileri ile paylaşmaya devam ediyor. DAYANIŞMA RUHU ŞEHİRDE UMUTLARI ÇOĞALTTI BİRLİKTE YAŞAMA İRADESİNİ GÜÇLENDİRDİTüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen Kovid19 salgının başından itibaren hem toplum sağlığının korunması hem de sosyal yönlü çalışmalarıyla büyük beğeni toplayan Altınordu Belediyesi pandemi kaynaklı ekonomik ve sosyal etkileri azaltmak adına birçok projeyi de hayata geçirdi. Vatandaşları hiçbir zaman yalnız bırakmayan Altınordu Belediyesi, tüm sosyal kesimleri içine alan 15 MİLYON TL tutarlı sosyal destek paketini de devreye aldı. Sosyal destek paketiyle öğrencilerden köylü üreticilere, şoförlerden genelge ile iş yerleri kapanan esnaflara, kantincilerden çay ocaklarına ve ihtiyaç sahibi ailelere varıncaya kadar tüm vatandaşlarla dayanışmasını sürdüren Altınordu Belediyesi şehirde her alanda güçlü bir moral ve motivasyona öncülük etti. FAAL AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE VE HAKEMLERE VERİLEN 500. 000 TL DESTEK SPORA VE SPORCUYA NEFES OLDUTüm sosyal kesimlerle dayanışma halinde olan Altınordu Belediyesi salgın nedeniyle olumsuz etkilenen faal amatör spor kulüpleri ve pandemi nedeniyle görev alamayan hakemlere 500. 000 TL pandemi sosyal desteğinde bulundu. Başkan Aşkın Tören tarafından kamuoyu ile paylaşılan ve Altınordu Belediyesi tarafından etap etap hayata geçirilen 15 MİLYON TL tutarlı pandemi sosyal destek paketinde spor camiasını da unutmayan Altınordu Belediyesi, tüm branşlarda faal Amatör spor kulüplerinin her birine 5 BİN TL, Hakemlere ise 5 YÜZ TL olmak üzere spor camiasına toplamda 500 bin TL nakit desteğinde bulundu. BAŞKAN TÖREN " SPORDA MARKA ŞEHİR OLMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇLIŞMAYA DEVAM EDCEĞİZ"Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören " faal amatör spor kulüpleri ve pandemi nedeniyle görev alamayan hakem kardeşlerimize desteğimizi gerçekleştirdik" dedi. Spor şehri olmak istiyoruz diyen Başkan Tören, "Altınordu olarak bir iddiamız var; 'Spor şehri' olmak istiyoruz ve spor şehri olurken bütün branşlarda var olmak gerektiğine inanıyoruz. Bu iddiamızı gerçekleştirmek için de gençlerimizin daha çok spor yapmalarını hedefliyoruz. 'Spor Dostu Altınordu' kimliğine dönük çalışmalarımızda programlı ve güçlü bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Amatör spor kulüplerimizi, spora gönül vermiş çocuklarımızı, gençlerimizi ve hakemlerimizi yalnız bırakmadık. Altınordu Belediyesi olarak branş ayrımı yapmadan spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğiz ve ilimizin sporda marka bir şehir olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Amatör spor kulüplerinin yaşatılmasını önemsiyoruz ve gerek kulüplerimize gerekse yöneticilerine "Destek Bizden, Başarı Sizden" sloganıyla söz verdiğimiz destek ödemelerini gerçekleştirdik. Biz spor dostu kimliğinin yanı sıra aynı zamanda genç dostu bir şehir olma iddiasındayız. Öte yandan fikri hür vicdanı hür irfanı hür nesiller yetiştirebilmek için hem eğitim hem de spor alanında gençlerimizi geleceğe taşıyacak yatırımlarla şehrimiz marka şehir olacak. Sporculara, amatör spor kulüplerine sağladığımız bu destek ve dayanışma elinin dışında altyapıya da büyük önem veriyoruz. Dönemimiz içerisinde semt sahaları, spor kompleksleri ve geleneksel sporlarla ilgili önemli yatırımlarımızla şehrimizi adeta donatacağız. Spora desteklerimizin yanında şehrimiz hayata geçecek projelerimiz ile tesisleri ve altyapısıyla da spor ve sporcu dostu şehir unvanını fazlasıyla hak edecektir. " şeklinde konuştu. A. S. K. F BAŞKANI KIR "AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE VERDİĞİ DESTEKLER İÇİN BAŞKANIMIZ SAYIN AŞKIN TÖREN'E MÜTEŞEKKİRİZ"Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Kır "Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören'in amatör spor kulüplerimize verdiği nakdi destekler dolayısıyla kendilerine müteşekkiriz. Bizim için en önemli şey çocuklarımızı sokaklardan ve kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve spora yönlendirmek. Bu yolda özellikle yaşanılan pandemi döneminde bu destek amatör spor kulüplerimiz için can suyu olmuştur. Tüm amatör spor kulüplerimiz adına Başkanımız Sayın Aşkın Tören'e çok teşekkür ediyorum" Dedi. Ayrımsız tüm amatör spor dallarına verilen desteğin kendilerini daha çok motive ettiğini ifade eden genç sporcular ise "Aşkın Başkanımıza destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Söz veriyoruz Orduyu en güzel şekilde temsil edeceğiz ve başarılı olacağız" sözleriyle hem teşekkür ettiler hem de Başkan Tören'e başarı sözü verdiler.

Kaynak: Habermetre