EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU BELEDİYESİ İNSANA VE KENTE YAKIŞIR MEKNLAR OLUŞTURUYOR'Yaşanabilir ve insana yakışır bir şehir' diyen Altınordu Belediyesi'nin aralıksız sürdürdüğü alt ve üstyapı çalışmalarıyla Altınordu'da sokaklar caddeler sağlıklı altyapısı, sıcak asfalt konforuna kavuşmuş yolları modern baskı beton kaldırımlarıyla insana ve modern kente yakışır mekanlara dönüşüyor. Başkan Aşkın Tören'in öncülüğünde şehri akut sorunlarından kurtarmak, geleceğin modern ve marka kentini kurmak için hizmet seferberliği ile 92 mahallede kesintisiz çalışan Altınordu Belediyesi, iş ve hizmet üretmeye on yılların sorunlarını bir bir çözerek yüzleri güldürmeye devam ediyor. 28 AYDIR TASARRUF EKONOMİSİYLE BÜYÜYEN BORÇLANMADAN HİZMETTEN TASARRUF ETMEDEN YATIRIMLARINI VE ÇALIŞMALARINI HER ALANDA SÜRDÜREN ÖRNEK BELEDİYECİLİKAltınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in göreve gelir gelmez kararlı bir şekilde başlattığı mali disiplin, dengelenme ve tasarruf politikalarıyla Altınordu, modern ve marka kent yolunda önemli mesafe kat etti. Hayata geçirdiği hizmet ve çalışmaların yanında; sosyal belediyecilik alanında da şehirde ilklere imza atan Altınordu Belediyesi devreye aldığı 15 MİLYON TL tutarındaki dev pandemi tamamlayıcı sosyal destek paketiyle de zorlu salgın sürecinde Altınordulu'ları hiç yalnız bırakmadı. Uzaktan eğitim sürecinde eğitime erişim imkanı bulamayan ihtiyaç sahibi 1000 öğrenciye anayasal bir hak olan eğitimde fırsat eşitliği kapsamında 1000 tableti ilgili kurumlar aracılığı ile ulaştıran Altınordu Belediyesi, öğrencilerden şoför esnafına, üreticiden genelgeyle işyerleri kapatılan esnaflara; Amatör spor kulüplerinden pandemi boyunca görev alamadığı için olumsuz etkilenen hakemlere varıncaya kadar tüm sosyal kesimler ile örnek bir dayanışma sergiledi. Bütün bu hizmet ve çalışmaları tamamen öz kaynaklarıyla, borçlanmadan yatırım ve hizmetlerden de hiçbir şekilde kesinti ve kısıntıya gitmeden gerçekleştiren Altınordu Belediyesi, şehri sokak sokak cadde insana yakışır hayat veren ve yaşatan bir şehre dönüştürme hedefiyle alt ve üstyapı çalışmalarına ve yatırımlarına da ara vermeden devam ediyor. KARAPINAR MAHALLESİ DE HİZMET SEFERBERLİĞİ İLE KONFOR VE STANDARDA KAVUŞUYORSürdürdüğü hizmet seferberliği ile şehri sokak sokak cadde yenileyen Altınordu belediyesi birçok mahallede olduğu gibi Karapınar Mahallesinde de alt ve üstyapı çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Karapınar Mahallesinde 7 sokakta yağmur suyu hattı çalışmasıyla alt yapıyı tamamlayan Altınordu Belediyesi Karapınar'ın 8 sokağını ise sıcak asfalt konforuyla buluşturdu. Karapınar Mahallesini Karşıyaka bulvarına ve çevre yolu ile Ordu Giresun kara yolunu birbirine bağlayan alternatif güzergah özelliği taşıyan aynı zamanda toplu sitelerden oluşan 1126 ve 1127 No'lu sokaklarda tamamlanan altyapının ardından sıcak asfalt çalışması da bitirilerek hizmete sunuldu. BAŞKAN TÖREN "BİZİM BU ŞEHRE SÖZÜMÜZ VAR"Yapılan çalışma ile hem bölge sakinlerinin bekledikleri hizmeti gerçekleştirdiklerini hem de şehrin trafik yükünü dağıtacak yeni akslar oluşturduklarını ifade eden Başkan Aşkın Tören, 24 saat kesintisiz çalıştıklarını söyledi. Altınordu'ya ve Altınordulu'lara büyük bir inanç ve kararlılıkla hizmet etmeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Tören, "Mahallelerimizin uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını biliyoruz, tespitlerimizi yaptık. Planlı olarak şehrin bu sorunlarını çözmek ve beklentileri karşılamak bu şehre karşı sorumluluğumuz. Biz, insana yakışır hayat veren, yaşanabilir bir şehir diyoruz. Bu hedefle de şehrimize hemşehrilerimize hizmet için İnançla, kararlılıkla, samimiyetle tüm ekibimizle birlikte ve tüm imkanlarımızla gayret ediyor, mücadele veriyoruz. Bizim bu şehre bir sözümüz var: Günün sonunda ürettiğiyle, yarattığı katma değerle, şehir kimliğiyle, her yönden gelişen, büyüyen rekabet eden, güçlü demokrasisi ile yaşayan ve yaşatan bir şehir, çevreye doğaya insana ve tüm canlılara saygılı, sağlıklı altyapısı, modern ve konforlu üstyapısıyla sosyal donatı alanları ile huzur veren, model bir kente hep birlikte ulaşacağız. Bu yolda durmadan yorulmadan aşkınan çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. MUHTAR BAYHAN VE VATANDAŞLARDAN BAŞKAN TÖREN'E TEŞEKKÜR"Bu sokaklar mahallemizin uzun yıllardır kanayan bir yarası idi" diyen Karapınar Mahallesi Muhtarı Nihat Bayhan "Mahallemizde çok güzel hizmetler yaptılar. Ben yaptıkları hizmetlerden dolayı başkanım Aşkın Tören'e çok teşekkür ediyorum. " şeklinde konuştu. Bölge sakinleri ve esnaflar da yapılan hizmetler ve çalışmalar nedeniyle duydukları memnuniyeti ifade edip Başkan Aşkın Tören ve Altınordu Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: Habermetre