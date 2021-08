#EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

GELENEKSEL CUMA BULUŞMALARININ ROTASI BU HAFTA UZUNMUSA MAHALLESİYDİAltınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in her hafta bir başka mahallede sürdürdüğü geleneksel Cuma buluşmalarının adresi bu hafta Uzunmusa Mahallesi oldu. Ziyaretlerde birlikte kılınan Cuma namazının ardından yapılan işler yerinde inceleniyor, ihtiyaç ve sorunlar tespit ediliyor, istek ve talepler dinleniyor. Şehri yönetirken ortak akıl, ortak irade, şeffaflık ve hesap verebilirliği daima ön planda tutan Başkan Tören tarafından vatandaşlara Mahalleleri ile ilgili ve şehre dair yapılanlar, planlananlar ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgiler veriliyor. BAŞKAN TÖREN "İKİNCİ KUŞAK YATIRIMLARIN CAZİBE MERKEZİ ALTINORDU'YU HEP BİRLİKTE İNŞA EDEBİLİRİZ"Mahalle sakinlerinin bir araya toplandığı Cuma Namazını vesile kılarak bu ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirten Başkan Tören, ortak akıl istişare ve birlikte yaşama ve birlikte yapabilme iradesine vurgu yaptı. Günü değil, geleceği tasarlamak için çalıştıklarına dikkat çenek Tören, "Ortak akıl ve hoşgörü ile şehrin insani sermayesi, sosyal girişimcilik sermayesi, sivil toplum ve katılımcılık becerisiyle insani kalkınma ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma alanlarında gelişmişlik açısından 50 yıllık geleceği birlikte tasarlamak zorundayız. Hep birlikte bölgenin girişimci öncü şehri vizyonuyla ikinci kuşak yatırımların cazibe merkezi Altınordu'yu inşa edebiliriz. " şeklinde konuştu. "TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ ANADOLU KENTLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ İLE MÜMKÜNDÜR"Anadolu kentlerinin dönüşümünün Türkiye'nin geleceği olduğunun altını çizen Başkan Tören, "yaşanabilirlik, girişimcilik ve birlikte yaşama normları etrafında bütünleşen kentlerin birlikte yaşama boyutları ile kapasiteleri ve sahip oldukları potansiyelleri harekete geçirebilmektedirler. Bu da kalkınma ve modern değişim dönüşümü getirmektedir. Bu sebeple Türkiye'nin geleceği Anadolu kentlerinin dönüşümü ile mümkündür. Biz de 'vizyonu Dünya kenti Altınordu' hedefiyle bu şehri yaşanabilir, her manada nefes alınabilir bir şehir yapmak ve modern değişim ve dönüşümü yaşatmak için gece gündüz demeden canla başla çalışıyoruz. Toprağın izzetine ailesine memleketine sahip çıkan köylülerimize ayrı bir minnet ve şükran duyuyorum. Bu topraklar hepimizin, yeşili ile mavisi ile doğal güzellikleri ile kadim kültürü ile değerleri ile şehrimizin kendine özgün o ayrıcalıkları ile cennetten bir köşede yaşıyoruz. Allah hiçbirimizi vatansız bayraksız ve ezansız koymasın. Vatanımız uğruna dünden bugüne canlarını feda etmiş şühedamıza rahmet diyorum. Kentimizin yüz yıllık bir mazisi var. Bu yüz yılla da sınırlı olmayan kökleri mazide olan ve atiye dair hayalleri olan özgün butik modern bir şehrin de yöneticiliğini yapıyoruz. Dolayısı ile her insanımızın bireysel, toplumsal ve sosyal anlamda ki taleplerini de günün zamanın şartlarını da ıskalamadan hizmete konfora dönüştürmek için akıl ve alın teri akıtmaya devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı. Uzunmusa Mahalle Muhtarı Beytullah İlhan'ın da hazır bulunduğu ziyarette Altınordu Belediyesinin mahalleye yaptığı hizmetler ve ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle sakinleri Başkan Tören'e teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre