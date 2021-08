#EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU BELEDİYESİNİN ALTYAPI VE YOL SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYORÇalışmalarında kalıcı hizmeti esas alan Altınordu Belediyesi'nin hummalı altyapı ve yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şehir merkezinde yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen dev yatırımlarla uzun yılların altyapı ve ulaşım sorunlarını çözen Altınordu Belediyesi, 72 mahalle için başlattığı beton yol seferberliği ile de kırsal mahalleleri standardı yüksek güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşturuyor. BETON YOL SEFERBERLİĞİNİN DİKENCE ETABI DA TAMAMLANDIAltınordu Belediyesi'nin 72 mahalle için başlattığı 50 kilometre beton yol seferberliği etap etap devam ediyor. Kısa sürede 14 mahallede beton yol çalışmalarını bitirip vatandaşların hizmetine sunan Altınordu Belediyesi, beton yol seferberliğinin Dikence etabını da tamamladı. Dikence Mahallesi merkez 1 ve merkez 2 sokaklarda tamamlanan beton yol çalışmasıyla mahalle sağlıklı, konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanına kavuştu. Yapılan çalışmalarla çoğu mahallelerde on yıllardır devam eden sorunlar uzun ömürlü yollarla çözüme kavuşturuldu. BAŞKAN TÖREN "TÜM BÖLGELERDE SEFERBERLİK HALİNDE ÇALIŞIYORUZ"Hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerde 7/24 kesintisiz bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Tamamen kendi öz kaynaklarımızla şehrimizi daha da yaşanabilir hale getirmek adına her bölgede seferberlik halinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Altyapı ve yol çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini ifade eden Başkan Tören, "şehir merkezinde yaptığımız çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz yatırımlarla yıllardır her yağışta çileye dönüşen altyapıyı kademe kademe sorun olmaktan çıkarıyoruz. Yine merkezde başlattığımız asfalt seferberliği ile on yıllardır ham yollardan ulaşım sağlanan toplu yaşam ve toplu yapılaşma alanlarını da asfalt konforuna kavuşturuyoruz. Diğer yandan da kırsal mahallelerimizi konforlu ve güvenli bir ulaşım hizmetiyle buluşturabilmek için bir ulaşım seferberliği yürütüyoruz. 72 mahallede 50 kilometrelik beton yol programımızda Dikence Mahallemizdeki çalışmalarımızı da tamamladık çok şükür. Kaynaklarımızı hak adalet ölçüsünde dağıtarak şehrimizi alt yapı ve üst yapıda belli standartlara ulaştırmak için bir mücadele veriyoruz. Yaşanabilir bir şehir hedefiyle kesintisiz yürüttüğümüz çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi şehrimizin her köşesine ve her bir insanımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. " dedi. MUHTAR TOKSOY VE VATANDAŞLARDAN BAŞKAN AŞKIN TÖREN'E TEŞEKKÜRYapılan çalışma ile sadece beton yol değil aynı zamanda bir meydan kazandığını ifade eden Dikence Muhtarı Hüseyin Toksoy, "Bu yola gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Camimizin de bu yol ile adeta bir meydanı oldu. Mahallemizin en kalabalık semtleriydi bu bölgeler. İnsanlar tozdan günde iki defa çamaşır yıkıyorlardı. Bu hizmet hepimiz için büyük bir konfor getirdi. Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören'e çok teşekkür ediyorum. " ifadeleriyle Başkan Tören'e teşekkürlerini iletti. Mahalle sakinleri ise, "Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören'den Allah razı olsun. Uzun yıllardır çektiğimiz toz ve çamur çilesinden kurtulduk. Başkanımıza teşekkür ederiz" sözleriyle yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

