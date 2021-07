#EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

BAŞKAN TÖREN GÖNÜLLERE DOKUNMAYA DEVAM EDİYORGeçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamak zorunda kalan Kökenli Mahalle sakinlerinden Mustafa Keskin'in açık havaya çıkabilmesi, tekrar yürümesi ve yeniden sağlığına kavuşması için yapılan yardım çağrısına Başkan Tören kayıtsız kalmadı. Mustafa Keskin, 2020 yılında uğradığı talihsiz bir trafik kazası sonucu tekerlekli sandalye ile hayatını sürdürmek zorunda kalan bir birey. Yüzde yüz engelli hale gelen ve yürüyemeyen, konuşmayan 43 yaşındaki Keskin'in tekrar ayağa kalkabilmesi ve yürüyebilmesi için evinin bahçesine bir yürüyüş alanı yapılması gerekiyordu. Mustafa Keskin'in durumu Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e iletildi ve Başkan Tören'in verdiği talimatla Belediye ekipleri derhal harekete geçtiler. BAŞKAN TÖREN İLE HAYALİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIKaldırımdan yol çalışmalarına kadar tüm çalışmalarını 'Engelli Dostu Şehir Altınordu' hedefiyle hayata geçiren, engelli aracıyla şehirde bulunan tüm engelli bireylere 12 ay 24 saat hizmet veren Altınordu Belediyesi, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıran 'Engelli Dostu Belediyecilik' çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Başkan Tören'in talimatı üzerine Mustafa Keskin'in tekrar ayağa kalkması ve yürümesi için fizik tedavi sürecinde ihtiyaç duyduğu yürüyüş alanı yapımını kısa sürede tamamladılar. Yapılan çalışma, engelli Mustafa Keskin'i yeniden yürüyebilme hayaline bir adım daha yaklaştırırken ailesini ve yakınlarını da sevindirdi. Altınordu Belediyesi, şehri baştan başa yeniden inşa ederken gönül yollarını yapmayı da ihmal etmiyor. Vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran onlarla her koşulda dayanışmasını sürdüren ve şehirde bulunan tüm sosyal kesimlere ayrımsız bir bir dokunan Altınordu Belediyesi, ünlü Ozan'ın 'Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez, Gönülden gönüle gider Yol gizli gizli' dizeleriyle ifadesini bulan gönülden gönüle giden yollar ile kalpleri de birleştiriyor. BAŞKAN TÖREN "EL ELE, GÖNÜL GÖNÜLE OLDUĞUMUZ SÜRECE AŞAMAYACAĞIMIZ ENGEL YOK"Engelliler, yaşlılar kimsesizler ve ihtiyaç sahiplerine daima özel ilgi gösteren, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Bütün hemşehrilerimizle dayanışma içindeyiz, her alanda destek vermeye gayret ediyoruz. Bu şehir ancak böyle olursa, bu yolculuğu bu duygu ve sorumlulukla sürdürürsek herkes için daha yaşanabilir bir kent olacak. Daha Yapacağımız çok şey var, yolumuz uzun. El ele, gönül gönüle olduğumuz sürece aşamayacağımız engel yok. Her zaman daha iyisini, daha fazlasını yapmak mümkün. Bunun için Gayret edeceğiz. " şeklinde konuştu. KÖKENLİ MUHTARI ONUR ÇAKMAK'TAN BAŞKAN TÖREN'E TEŞEKKÜRKökenli Mahalle Muhtarı Onur Çakmak "Trafik kazası sonucu engelli kalan mahallemiz sakinlerinden Mustafa Keskin kardeşimizin durumunu Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören'e bildirdik. Başkanımızın talimatı ile Altınordu Belediye ekipleri süratle yaptıkları çalışma sonucunda evinden dışarı çıkamayan Mustafa Keskinin sorununu çözüme kavuşturdular. Kökenli Mahallesi muhtarı ve vatandaşları olarak Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören'e teşekkür ediyoruz. " şeklinde konuştu. Mahalle sakinlerinden Şenel Odabaşı ise "Mustafa Keskin damadım olur. Kaza yaptığından bu yana bitkisel hayatta. Annesi babası kimsesi yok. Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören'den Allah razı olsun. Hastamızın robotlarla yürümesi ve fizik tedavi görmesi için bu çalışmayı talep ettik. Başkanımız talebimizi derhal karşıladı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. " sözleriyle Başkan Tören'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Habermetre