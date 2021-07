#EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

BAŞKAN TÖREN'DEN KURBAN BAYRAMI MESAJIAltınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Tören mesajında "bizim şehrimiz paylaşmanın bereketini, dayanışmanın değerini bilen bir şehirdir. Biz bu sebeple 'paylaşmanın ve bereketin yurdu Altınordu' diyoruz "dedi. Bayramların sevinme, barış ve kucaklaşma günleri olduğunu belirten Başkan Tören, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kurban, birliğin bütünlüğün beraberliğin kardeşliğin ihlas ve samimiyetin bayramıdır. Biz tasada ve kıvançta ortağız. Birlikte üzülür, birlikte seviniriz. Çokluk içinde birlik olmayı en iyi bilen milletiz. Bu Kurban Bayramının da insanımızın yaşadığı her yerde, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı, kardeşlik ve aidiyet duygusunu daha da pekiştireceğine yürekten inanıyorum. Kurban Bayramının özünde, infak etmek; yani paylaşmak, bölüşmek, dayanışma vardır. Bir arada yaşarken bizi mutlu kılan, hayatımızı kolaylaştıran ve bizi bir kılan hasletlerimizden bir tanesi ve belki de en önemlisi; paylaşma ve dayanışmadır. Bilgimizi paylaşmak, sevgimizi paylaşmak, sevinç ve üzüntülerimizi paylaşmak, bir lokma ekmeğimizi paylaşmak, emeğimizi paylaşmak... ve aslında ne kadar çok şey var paylaşabildiğimiz ve paylaştıkça huzura erdiğimiz. Bu Kurban Bayramı'nda da paylaşmanın huzurunu hep birlikte yaşayalım. Biz, göreve geldiğimiz günden bu yana her alanda ve her koşulda hemşehrilerimizle dayanışma halinde olmayı kendimize sorumluluk bildik. Bizim şehrimiz paylaşmanın bereketini, dayanışmanın değerini bilen bir şehirdir. Biz bu sebeple 'paylaşmanın ve bereketin yurdu Altınordu' diyoruz. Bugüne kadar İmkanlarımız ölçüsünde vatandaşlarımızı hiç yalnız bırakmadık, bundan sonra da aynı kararlılık ve sorumluluk duygusu ile vatandaşlarımızla dayanışmamızı sürdüreceğiz. Bayramlar! Sevinme günüdür, barış günüdür, kucaklaşma günüdür. Bayramlar! Birlik beraberlik içerisinde huzura yürüme günüdür. Bayramlar aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliğidir. Bu Kurban Bayramı'nda da her bayramda olduğu gibi; dostluğumuzu, sevgimizi, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü ve mutluluğumuzu en içten şekilde sevdiklerimizle paylaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle değerli hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın şehrimize, ülkemize milletimize, İslam lemine ve tüm insanlığa, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum"

Kaynak: Habermetre