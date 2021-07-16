EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

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ALTINORDU BELEDİYESİ 7/24 KONTAK KAPATMIYORALTINORDU BELEDİYESİ 7/24 KONTAK KAPATMIYORDEVAM EDEN BETON YOL SEFERBERLİĞİNİN UZUNMUSA ETABI DA TAMAMLANDIHem merkezde hem de kırsalda kontak kapatmadan 7/24 esasına göre bir mesai yürüten Altınordu Belediyesinin 'bütün şehir eşit hizmet' ilkesi...

ALTINORDU BELEDİYESİ 7/24 KONTAK KAPATMIYORALTINORDU BELEDİYESİ 7/24 KONTAK KAPATMIYORDEVAM EDEN BETON YOL SEFERBERLİĞİNİN UZUNMUSA ETABI DA TAMAMLANDIHem merkezde hem de kırsalda kontak kapatmadan 7/24 esasına göre bir mesai yürüten Altınordu Belediyesinin 'bütün şehir eşit hizmet' ilkesi ve konforlu bir ulaşım hedefiyle başlattığı 50 kilometre beton yol seferberliğinde Mahalleler uzun yıllardır bekledikleri hizmetlere bir bir kavuşuyor. Yapılan çalışmalarla Uzunmusa Mahallesi de kısa sürede beton yol konforuyla buluşturuldu. MODERN DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM HER ALANDA KENDİNİ HİSSETTİRİYORBir yandan şehir merkezinde kesintisiz devam eden alt ve üstyapı çalışmaları ile yılların akut sorunlarını bir bir çözüme kavuşturan, hayata geçirdiği yatırımlarla modern değişim ve dönüşümü gerçekleştiren Altınordu Belediyesi, diğer yandan da kırsal mahallelerin yıllardır çileye dönüşen sorunlarını çözmek ve ulaşımda standardı yükseltmek amacıyla 72 mahalle için başlattığı beton yol seferberliğinde de 7/24 devam eden bir mesai ile çalışıyor. KISA SÜREDE BİRÇOK MAHALLE BETON YOL KONFORUNA KAVUŞTUKısa sürede yapılan beton yol çalışmalarıyla Orhaniye, Öceli, Akçatepe, Yukarıtepe, Zaferköy, Bayramlı, Hürriyet, Kuylu, Hacılar, Gümüşköy, Karaağaç ve Oğmaca Mahallelerinin ulaşım ağında uzun yıllardır süren çileye beton yol ile son veren Altınordu Belediyesi hummalı çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Eş zamanlı devam eden beton yol çalışmalarının Uzunmusa etabını da tamamlayan Altınordu Belediyesi Kurtulmuş, Dikence ve Mübarek Mahallelerinde ise çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. UZUMNMUSA'DA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIUzunmusa Mahallesi Aşağı Sokak ve Tepeharman Sokaklarda Altınordu Belediyesi ekiplerince tamamlanan beton yol çalışması kapsamında beton hendek kaplama da bitirilerek sorun yaşanan lokasyonlarda ulaşım güvenli, standardı yüksek ve konforlu hale getirildi. Yapılan beton yol çalışmalarında dezavantajlı kesimler de unutulmuyor. BAŞKAN TÖREN "KONTAĞI KAPANMAYAN IŞIĞI HİÇ SÖNMEYEN BİR BELEDİYEYİZ"Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "bizim belediyemiz, kontağı kapanmayan ışığı hiç sönmeyen bir belediyedir. Bizim, şehri ve hemşehrileri için var gücüyle çalışan onların hiçbir sorununa kayıtsız kalmayan, şehri imar ederken gönülleri asla ihmal etmeyen bir belediyeyiz. ve biz şehre hizmet insana hürmet anlayışı ile sorunlara çözüm odaklı yaklaşan iş ve hizmet üreten tüm ekip ve imkanlarıyla her alanda vatandaşlarının yanında olan bir belediyeyiz. Hizmet ve eser belediyeciliği anlayışı doğrultusunda aşkınan çalışmaya devam ediyoruz. Tamamlanan çalışmalarımız bölge sakinlerine hayırlı olsun" dedi. MUHTAR BEYTULLAH İLHAN "GÜZEL BİR HİZMETE KAVUŞTUK, BAŞKANIMIZ AŞKIN TÖREN'E TEŞEKKÜR EDİYORUM"Uzunmusa Mahalle Muhtarı Beytullah İlhan da "Uzunmusa Mahallemize ait beton yol kapsamında Aşağı Sokak ve Tepeharmanı Sokaklarımızın dik ve rampa olan vatandaşların ulaşımına gerçekten büyük kolaylık gerektiren bir yol vardı. Bu sokaklar beton yol yapılarak gerçekten çok güzel oldu. Buranın yapılmasını sağlayan Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören'e çok teşekkür ediyorum. Güzel bir hizmet oldu, başkanımızın hizmetlerinden biz de halkımızda çok memnunuz" sözleriyle Başkan Tören'e teşekkürlerini iletti. Mahalle sakinleri de uzun yıllardır bu hizmeti beklediklerini ve sonunda çok güzel bir çalışma ile özledikleri hizmete kavuştuklarını ifade ederek Başkan Aşkın Tören'e teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre