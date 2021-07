#EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

BAŞKAN TÖREN: "15 TEMMUZ TÜRK MİLLETİ'NİN CANIYLA, KANIYLA YAZDIĞI BİR DESTANDIR"BAŞKAN TÖREN: "15 TEMMUZ TÜRK MİLLETİ'NİN CANIYLA, KANIYLA YAZDIĞI BİR DESTANDIR"Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

BAŞKAN TÖREN: "15 TEMMUZ TÜRK MİLLETİ'NİN CANIYLA, KANIYLA YAZDIĞI BİR DESTANDIR"BAŞKAN TÖREN: "15 TEMMUZ TÜRK MİLLETİ'NİN CANIYLA, KANIYLA YAZDIĞI BİR DESTANDIR "Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz gecesi Türk Milletinin canıyla kanıyla bir destan yazdığını söyleyen Başkan Tören, "15 Temmuz hain darbe kalkışması milletimizin İstiklal ve istikbaline kasteden bir ihanet şebekesi eliyle vatanımızı işgal girişimidir" dedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin 15 Temmuz'da iradesine ve vatanına sahip çıktığını belirten Başkan Tören, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bundan 5 yıl önce milletimiz sarsılmaz iradesi ve kudreti ile ülkemiz üzerinde emeller kuran hainlerin planlarını boşa çıkarmıştır. Devletimizin içine sızmış işbirlikçi ihanet çetesi FETÖ terör örgütü mensuplarının milletin silahlarını millete doğrulttuğu 15 Temmuz gecesi, milletimiz vücutlarını bombalara, tanklara siper etmiş ne iradesini nede vatanı hainlere teslim etmemiştir. O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara koşan milletimizin her bir ferdi Çanakkale ruhuyla topyekün destansı bir mücadele vermiştir. 15 Temmuz, en karanlık günlerde büyük bir inançla söylenmiş "milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" ifadesinin yeniden vücut bulmuş ispatıdır. 15 Temmuz, aziz Türk milletinin, tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet ilkesi etrafında kenetlenerek, dosta düşmana bağımsızlığını bir kere daha tescillediği gecenin adıdır. O gece, ayaklanan tarih, dile gelen imanımızla yoğurduğumuz binlerce yıllık şuurumuzdu. Birliğimiz ve dirliğimizin ifadesidir 15 Temmuz. Malazgirt'te şahlanan Çanakkale'de düşmanlara geçit vermeyen İstiklal harbi ile vatan topraklarını çiğnetmeyen aziz milletimiz, İstiklali, istikbali, vatanı, bayrağı söz konusu olduğunda hiçbir bedel ödemekten kaçınmayacağını 15 Temmuz'da ortaya koyduğu destansı mücadele ile bir kez daha ispatlayarak tüm dünyaya TÜRKİYE GEÇİLMEZ diye haykırmıştır. 15 Temmuz'daki şanlı destan, milletimizin yeniden doğuşu olarak tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Güçlü Türkiye'nin yükselişine engel olmak isteyenlerin son çırpınışlarına şahit olduğumuz 15 Temmuz gecesi dik duran ve iradesine sonuna kadar sahip çıkan Türk milleti, ayrımsız tüm fertleriyle tek yürek olmuştur. 15 Temmuz Türk Milleti'nin canıyla, kanıyla yazdığı bir destandır. 15 Temmuz gecesi milletimizin İstiklal ve istikbaline, ülkemizin birliğine vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve milli iradeye kastetmiş hain ve alçak girişimi de milletimizin uğradığı ihanet karşısında gösterdiği iman azim kararlılık cesaret ve kahramanlık dolu mücadelesini de unutmadık unutturmayacağız. O gece vatan aşkı ile feda-i can eyleyen 251 şehidimizin hüznünü tekrar yaşarken, dünyada eşine rastlanmayan bir direnişe imza atmanın ve bu destansı kahramanlık mücadelesini gelecek nesillerimize miras bırakacak olmanın onurunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemize, milletimize ve demokrasimize yapılan menfur darbe girişimini engelleyerek, karanlık gecemizi aydınlığa çeviren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Demokrasinin, birliğin ve beraberliğin daima yanındayız. O gece ülkelerine sahip çıkan gözünü kırpmadan ölüme koşan aziz milletimizin her bir ferdine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. "

Kaynak: Habermetre