Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

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ALTINORDU'LULAR BU KEYFİ ÇOK SEVDİ!

ALTINORDU'LULAR BU KEYFİ ÇOK SEVDİ! ALTINORDU'LULAR BU KEYFİ ÇOK SEVDİ! Bir kuşağın anılarını süsleyen Ordu'nun yazlık sinema nostaljisi Altınordu Belediyesi'nin düzenlediği minderli açık hava sineması ile şehirde yeniden yaşanıyor. Altınordu Belediyesinin, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği imera grubu konseriyle dün akşam 19 Eylül stadyumunda başlayan ve 10 gün boyunca sürecek yaz etkinliklerinde bu akşam minderli açık hava sineması keyfi vardı. ALTINORDU BELEDİYESİ SALGININ SOSYAL VE PSİKOLOJİK OLUMSUZ ETKİLERİ KARŞISINDA DA VATANDAŞLARININ YANINDAAltınordu Belediyesi tarafından salgının sosyal ve psikolojik olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla pandemi döneminde arabalı sinema olarak düzenlenen ve büyük ilgi gören etkinlik normalleşme sürecinin başlamasıyla maske ve mesafe tedbirleri çerçevesinde minderli sinema olarak yeniden Altınordu'lularla buluşturuldu. ETKİNLİK, KONSERLERİ VE AÇIK HAVA SİNEMASI İLE MAZİYİ BUGÜNE TAŞIYORKonserleri ve açık hava sineması ile Ordu'nun, 'Sanat ve Kültür Şehri Altınordu'nun sanat ve kültür hayatında çok önemli bir yere sahip olan 'yazlık sinema' geleneği birinci kuşak için anıları tazeleyen özlemleri gideren bir nostalji olurken ikinci ve üçüncü kuşak içinse yeni bir anı oluyor. Altınordu Belediyesi'nin yaz etkinlikleri, konserleri ve açık hava sineması ile maziyi bugüne taşıyor. YILDIZLARIN ALTINDA SİNEMA KEYFİVatandaşlar açık havada ailece yıldızların altında sinema keyfini yeniden yaşıyor. Açık havada minderli sinema etkinliğinde 19 Eylül stadyumunda bu akşam gösterilen ilk film ise Türk silahlı kuvvetlerinin seçkin birliğinden oluşan kahramanların terörle mücadelesini konu alan Dağ2 oldu. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği etkinlikte pandemi tedbirlerinden taviz verilmedi. Hes kodu ile alana alınan vatandaşlar, belediye tarafından kurulan hijyen noktalarında dezenfektan hizmeti aldılar. Maskesiz girişe izin verilmeyen programda maskesi olmayanlara da maske dağıtıldı. Altınordu Belediyesi'nin konser ve açık hava sinema etkinlikleri devam edecek.

Kaynak: Habermetre