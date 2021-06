#Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in geleneksel hale getirdiği her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen Cuma buluşmaları devam ediyor.

BAŞKAN TÖREN "VARLIK SEBEBİMİZ İNSANA HİZMET, ÖTESİNDE HÜRMET"BAŞKAN TÖREN "VARLIK SEBEBİMİZ İNSANA HİZMET, ÖTESİNDE HÜRMET "Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in geleneksel hale getirdiği her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen Cuma buluşmaları devam ediyor. Başkan Aşkın Tören, bu haftaki 'Cuma Buluşmaları' kapsamında Eskipazar Memurkent 2. Etap Toplu Konutlarında vatandaşlarla bir araya geldi. Hizmet kalitesinin yükseltilmesine ve istişarelerle şehrin gelişimine ve ortak aklın hakim olmasına ve birlikte yaşama iradesinin güçlenmesine katkı sağlayan buluşmaların bu haftaki adresi Memurkent 2. etapta bulunan Hoca Ahmet Yesevi Cami oldu. Cuma Namazını bölge sakinleriyle birlikte kılan Başkan Tören, namazın ardından Eskipazar Muhtarı İlhan Karaağaç, vatandaşlar ve toplu konut site yönetimiyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Başkan Tören, "Şehrimizin dört bir tarafında vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya gelerek hem hizmetlerimizi ve çalışmalarımızı yerinde inceliyor, hem de mevcut sorunları ortaya çıkan yeni ihtiyaçları bölge sakinleriyle istişare ediyoruz. Tek amacımız Altınordu'nun ve Altınordu'luların, hayatlarını kolaylaştırmak ve yaşam konforunu ve kalitesini yükseltmek. Bunun için çalışmalarımız ve çabalarımız artarak devam edecek" dedi. Eskipazar sınırları içerisinde bulunan toplu konut bölgesinde yapmayı planladıkları çalışmalara da değinen Başkan Tören açıklamalarını şöyle sürdürdü: SORUNLARI İŞ BİRLİĞİ İLE BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ"Burası artık kentleşmiş yerleşim merkezi itibarı ile burası bir çekim, bir cazibe merkezi. Hem alt yapı anlamında hem üst yapı anlamında buranın ihtiyaçlarını bu alana münhasıran bir arada konuşmamız lazım. 10 nüfusu ağırlayan Eskipazar'ımızın bu bölgesine bugüne kadar yapılanlara teşekkür ederim. Yapılmayanları, yeni ihtiyaçları bütüncül bir bakış açısıyla konuşmamız lazım. En önemli yapısal sorunlarından bir tanesi kentlilikte ulaşılabilirliktir. Yol medeniyettir. Ulaşılabilirlik önemli ancak ulaşılabilirlik sadece yoldan ibaret değildir. Ulaşılabilirlik bizim için geniş bir kavram. Yani bunu yol olarak, bunu sosyal ihtiyaçlara erişilebilirlik olarak, kültür olarak, spor olarak, yani bir ihtiyaçlar bütün olarak görüyoruz. Dolayısıyla Kentteki tüm hizmetlere kentlilerin adil bir şekilde erişebilir ve ulaşabilir olması gerekiyor. Ama burada görüyoruz ki hala kırsalla kent arasında sıkışmış bir sorunla karsı karsıyayız. Bunları planlayacağız, behemehal hiç vakit kaybetmeden atılması gereken adımları yapılması gereken işleri bir plan dahilinde hep birlikte mahalli müşterek alanın en acil öncelikli sorunları konusunda hepimiz motive olacağız, planlayacağız kaynağımızı ayıracağız bismillah diyeceğiz ve bu sorunu el birliği ile çözeceğiz. Dönemimiz içerisinde yapılması gereken işlerle hayatı, insanımızın buradaki yaşam konforunu kolaylaştıralım ve yaşam kalitesini yükseltelim istiyoruz. TÜM ETAPLARI BİR YAŞAM ALANI VE BU YAŞAM ALANINI DA BİR BÜTÜN İÇERESİNDE BİR ŞEHİR OLARAK GÖRÜYORUMKentleşme ile birlikte toplu konutlar her ne kadar Eskipazar sınırları içerisinde olursa olsun Eskipazar'ı iki bölümde değerlendirmek lazım. Bir tanesi konutlaşmanın özellikle nüfus yoğunluğunun artık ağırlık merkezi olan toplu konut alanlarımızı buradaki tüm etapları bir yaşam alanı ve bu yaşam alanını da bir bütün içeresinde bir şehir olarak görüyorum. O noktada altyapı kadar üst yapı yatırımları konusunda Sosyal alanlar ve kurumlar konusunda hep birlikte adımlar atmalıyız. Bir de Eskipazar Mahallemiz'in diğer bölümü var. ESKİPAZAR MAHALLESİNDE DEVAM EDEN ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİEskipazar Mahallemizin Aydınlık mevkiindeki durumu görünce buranın hemen yağmur suyu hattı başta olmak üzere altyapısı ile ilgili programlarımızı yapalım dedik. Ardından üstyapı kaldırım ve asfalt ile şehrimize kendimize ve insana yakışır yaraşır bir semte, bir konfora ulaştıralım dedik. Başlattığımız çalışmalar kapsamında altyapısı bitti. Nasip olursa bir ay gibi süre içinde asfaltını tamamlayarak şehitliğimizin de içerisinde bulunduğu bu bölgede artık uzun yıllardır vatandaşımızın hakkı olarak ve beklentisinin ötesinde bir hayal kırıklığına dönüşme aşamasında olan bu hizmeti kendilerinin ayaklarına götürmüş olacağız. Burada 10 bin insan yaşıyor. Bizim varlık sebebimiz insana hizmet, ötesinde hürmet. Dolayısıyla Adem'i merkeziyetçi bir bakış açısıyla bu bölgedeki insanımızın site mevzuatından kaynaklanan yetki alanı sorununu vatandaşın lehine imkanlar dahilinde kullanmamız gerekiyor. Bu konuda kaldırımların temizlenmesi site içinde birtakım sosyal donatıların ve oturma alanlarının geliştirilmesi standardının yükseltilmesi konusunda elbirliği ile site belediye iş birliği ile burayı güzelleştirebiliriz. Bunu sadece burası için değil tüm toplu yaşam alanları ve siteler için de genişletebiliriz. BÖLGEYE GENÇLER İÇİN GÜZEL BİR MİLLET KIRAATHANESİ KAZANDIRMAK İSTİYORUZBu bölgede yer tahsis edildiği takdirde Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırlarsanız millet kıraathaneleri adı altında bir projesi vardı. Biz şehir merkezinde bunu safahat kafe, nutuk kafe, Orhun kafe, Kutadgu Bilig kafe adı altında yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Eskipazar'ımız da 4 etaba hitap edecek bana yer tahsisi yapılırsa gençlerimiz için eğer site yönetimleri bir araya gelir buradaki okulların talebelerinin ve yine bu semtte yaşayan ailelerimizin çocuklarının da yararlanabileceği bir alan tahsis edilirse buraya güzel bir millet kıraathanesini hediye etmek isterim. SENTETİK ÇİM SAHA YAPILACAKSportif anlamda sentetik çim saha çalışmalarımızı biz kendi içimizde tamamladık. Bir sentetik çim saha zaten bu bölge için benim sözüm bu bölgeye bir sentetik çim saha yapacağız. TOPLU KONUT BÖLGESİ MODERN SEMT PAZARINA KAVUŞACAKBu bölgenin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi Pazar. Bir semt pazarımızı nasip olursa kendi dönemimiz içerisinde Eskipazar'ımıza ve Eskipazar bölgemizde oturan insanımıza, hemşehrilerimize, komşularımıza kazandırmış olacağız. Yeri belli, şekli belli planın onaylanmasına müteakiben oraya kapsamlı belki içinde çok amaçlı merkezlerinde bulunduğu bir şirin pazar örneği gibi inşallah bu bölgeye hizmet verecek konforlu bir semt pazarını hayata geçireceğiz"

