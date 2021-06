#Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU BELEDİYESİ YKS ÖNCESİ OKULLARI YENİDEN DEZENFEKTE ETTİALTINORDU BELEDİYESİ YKS ÖNCESİ OKULLARI YENİDEN DEZENFEKTE ETTİAltınordu Belediyesi, 26-27 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "genç kardeşlerimizin hayatlarının önemli dönüm noktalarından biri olan sınava hijyenik ve steril bir ortamda girmelerini arzu ediyoruz. Hem sınava gireceklerin hem de sınav görevlilerinin sağlığı için okullarımızda hijyenik ve steril bir ortam oluşturuyoruz" dedi. Her yaştan adayın, bu hafta sonu gelecekleri için ter dökeceği YKS sınavı öncesi Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hijyen ekibi, sınav öncesinde okullarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Adayların Cumartesi ve pazar günü üç farklı oturumda ter dökeceği sınıflar, özel solüsyonlarla kıyı köşe temizlendi. Sınav salonu olarak belirlenen sınıflardaki sıra, masaların tümüne ve merdiven trabzanlarından lavabolara kadar her köşe özenle dezenfekte edildi. BAŞKAN TÖREN, "TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN İLK ANDAN İTİBAREN KESİNTİSİZ SAHADAYIZ"Altınordu'da koronavirüs salgınının başlangıcından itibaren pandemi döneminde etkin bir mücadele yürüttüklerini hatırlatan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "ekiplerimiz toplum sağlığının korunması adına mesai saati gözetmeksizin 7/24 kesintisiz bir mesai yürüttüler. Aynı çalışmaları bugün de ara vermeden sürdürüyoruz. Başlattığımız hijyen seferberliği ile okullarımızı daha önce defalarca dezenfekte etkimiştik. Pandemi döneminde her sınav öncesi gerçekleştirdiğimiz uygulamayı bu hafta sonu yapılacak olan YKS öncesi yineledik. Altınordu Belediyesi olarak sınava girecek adayların, salon görevlilerinin ve tüm halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Üniversiteli olmak için iki günlük YKS maratonuna katılacak adayların sınava gireceği salonları hijyenik ve steril hale getiriyoruz. Ekiplerimiz sınıfları ve temas edilebilecek tüm alanları tek tek dezenfekte ediyor. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre