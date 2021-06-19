Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

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BAŞKAN TÖREN, "BİZİM BELEDİYECİLİĞİMİZ HİZMET VE GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ"BAŞKAN TÖREN, "BİZİM BELEDİYECİLİĞİMİZ HİZMET VE GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ"Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, her Cuma bir mahalle ziyareti geleneğini yine bozmadı.

BAŞKAN TÖREN, "BİZİM BELEDİYECİLİĞİMİZ HİZMET VE GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ"BAŞKAN TÖREN, "BİZİM BELEDİYECİLİĞİMİZ HİZMET VE GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ "Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, her Cuma bir mahalle ziyareti geleneğini yine bozmadı. Başkan Tören, belediyenin çalışma ve projelerini vatandaşlarla paylaştığı hizmetler ihtiyaçlar ve sorunlar hakkında istişarelerde bulunduğu geleneksel Cuma ziyaretleri kapsamında bu hafta Kuylu Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle hep birlikte kılınan Cuma namazının ardından vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Tören, 26 aydır Mahalle ziyaretlerine kesintisiz devam ettiğini, ağırlıklı olarak cuma günleri, Cuma'nın da ruhunda olan bir arada olma birlikte hareket etme imkanını, bir istişareye bir meşverete dönüştürmek amacıyla her hafta bir başka bölgede bir mahalleyi ziyaret ettiğini belirtti. "İNSANIMIZI AYAĞIMIZA BEKLEMEKTEN HAYA EDERİZ"Bizim Belediyeciliğimiz Gönül Belediyeciliği diyen Tören, "Bizim belediyeciliğimiz Gönül Belediyeciliğidir. İhtiyaç duyduğu zaman hemşehrilerimizin bilhassa seçilmiş muhtarımız aracılığıyla vakıf olduğumuz bir mesele bizim gelmemizi emrediyorsa zaruri kılıyorsa insanımızı ayağımıza beklemekten haya ederiz. Ayağına gitmeyi kendi adımıza görev kabul ederiz. Biz hem kültürel anlamda hem sosyal anlamda hem iktisadi anlamda hemşehrimize, sanayicimize esnafımıza velhasıl toplumun tüm kesimlerine dokunabilmeyi kendimize düstur edindik. Bunun için de 'gitmediğimiz yer bizim değildir' sözüyle kendimizi bağladık. Allah'a hamdolsun 26 ay içinde ben 92 mahallemizin tamamını gezmiş ziyaret etmiş olmanın ötesinde belki ikinci defa ziyaretlere de başlamış olduğumu söyleyebilirim. İnsanımızın zor durumda olduğu veya mahallemizin müşterek alanlarında kamusal sorumluluk alanımızın içinde dışında diye bir ayrım yapmaksızın vatandaşımızın hizmetine bir katkımız olacaksa bu manada elimizden ne geliyorsa kurumlarla da bir arada bir koordinasyon halinde bu çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi. "ÇALIŞMALARIMIZ KESİNTİSİZ SÜRECEK"Çalışmaların kesintisiz sürdüğünü de aktaran Başkan Tören, Malum 50 km bir beton yol çalışması başlattık. Bu çalışmamızın Kuylu etabını da tamamlamış olduk, Allah hayırlı eylesin. Bu programın hemen ardından Allah bize nasip ederse yine mahallelerimizin, Mahalle sakinlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni iş programlarımız yeni planlamalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı. Vatandaşlara belediye hizmet ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Tören, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "ZORLU PANDEMİ DÖNEMİNDE HİZMETLERİMİZİ HİÇ AKSATMADIK SOSYAL VE EKONOİMK RİSKLERİ DE EN AZA İNDİRGEMEK İÇİN SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRDİK"Pandemi döneminde hizmetleri hiç aksatmadıklarını bilakis daha da arttırdıklarının altını çizen Başkan Tören, "Devlette devamlılık esastır. Bizi belki başka dönemlerden ayıran şey özellikle 1, 5 yıldır hem dünyanın hem ülkemizin hem şehrimizin etkisi altında kaldığı pandemiyle mücadele ederken hizmetlerimizin de aksamamasıdır. Pandeminin toplum sağlığı açısından bir tehdit oluşturduğu için devletimizin almış olduğu kararlar neticesinde malumlarınız tedarik zinciri dışındaki işletmelerin geçici kapanması birtakım kısıtlar nedeniyle köydeki vatandaşımızdan şehirdeki esnafımıza eşrafımıza ve üreticimize sosyal ve ekonomik yönlü yansıyan olumsuzlukları da en aza indirgemek adına belediyeciliğin o geleneksel klasik hizmetleri dışında bir sorumluluk da üzerimize düştü bunları da yerine getiriyoruz" şeklinde konuştu. "YENİ EKONOMİK MODELLEMELERE GİRİŞİMLERE VE TEŞEBBÜSLERE DE YEREL YÖNETİMLER OLARAK ÖNCÜLÜK ETMEMİZ GEREKİYOR"Şehrimizin yıllar yılı bekleyen kronikleşmiş yapısal birçok sorununa hükümetimiz Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetinde bakanlarımız bakanlıklarımız yerel yönetimlerimiz marifetiyle önemli aşamalar kat ettirdik. Hizmetlerle vatandaşlarımızı buluşturduk. Biz, sadece bir tarım şehri değiliz aynı zamanda bir ticaret şehriyiz öte yandan bizler bir turizm şehriyiz aynı zamanda tarıma dayalı ve tarımsal üretimin tarımsal hasıla ağımızın katma değerli ürünlere dönüşebileceği artık yeni nesil işletmelerin iktisadi teşebbüslerinin kooperatiflerin ve elimizdeki ürünün hammaddeden öte artık hepimizi doyuracağı ektiğimizde diktiğimizde hasılatımız da hasadımıza bereket kazandıracağı yeni ekonomik modellemelere girişimlere ve teşebbüslere de yerel yönetimler olarak öncülük etmemiz gerekiyor. "DÖNEMİMİZ SONUNA KADAR KIRSALDAKİ BÜTÜN MAHALLELERİMİZİN SORUNLARINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE TAMAMLAYACAĞIMIZ ALANLARA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"İftiharla söyleyebilirim ki dönemimiz içeresinde kamu hizmetlerimizle ilgili hiçbir şekilde tasarrufta bulunmadım yani hizmetin tasarrufu olmaz dedik ancak iktisadi taraftan tasarruf ekonomisi ile büyümeyi ve gelişmeyi rekabet etmeyi ve bu zor dönemde vatandaşımızın üstündeki yüke bir kuruş dahi yüklemeden bu süreci yönetmeyi kendimize prensip edindik. Ne yaptık bir lira borç almadan 1 lira kredi çekmeden 1 lira faiz kullanmadan kendi kaynağımızla bütün mahallelerimizde bütün şehir eşit hizmet anlayışıyla dokunmaya çalıştık. BU şehirde yol, bu şehirde altyapı, bu şehirde köylerimizin uzun yıllardır beklediği hizmetler konusunda bir umutsuzluğa bir hayal kırıklığına kapılmalarının da önünde olacağız. Yapmakta olduğumuz 50 kilometre beton yola bundan sonra bir başka 50-100 kilometreyi de ekleyerek dönemimiz sonuna kadar bütün kırsaldaki mahallelerimizin sorunlarını önemli ölçüde tamamlayacağımız alanlara dönüştüreceğiz. "VARLIK SEBEBİMİZ İNSANIMIZ, VARLIK SEBEBİMİZ MİLLETİMİZ"Varlık sebebimiz insanımız varlık sebebimiz milletimiz varlık sebebimiz insana hizmet ve hürmet ikisi bir arada olmayınca hakikaten eksik kalıyor dolayısıyla kibirle yaptıklarımızı anlatmak değil eksiklerimizi görmeyi daha fazla tercih ederiz. Bu şehrin bütün sokaklarını iyileştirmek bu şehrin klasik belediyecilik hizmetlerinin ötesine geçirmek de bizim vazifemiz. Ben yarışan, ben rekabet eden, ben 'marka şehir' iddiasında sadece bölgesinde değil aynı zamanda tüm Türkiye'de ve sınır aşırı ülkelerde ismi anılan bir şehir olmak istiyorum. Sayısız işlerimiz yatırımlarımızla bu memleketin bahtını insanın yüzünü güldürmek ve rızasını kazanmak için elimizden geleni yapacağız. "Kuylu Mahalle ziyaretine Muhtar Yenel Bıyık'ın da eşlik ettiği Başkan Tören, mahalle sakini Ordu'nun şehirleşmesinde önemli bir kilometre taşı olan eski ordu Belediye Başkanı Süleyman Felek'in torunlarından Mali Müşavir Orhan Ümit Felek'i evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Kaynak: Habermetre