Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU BELEDİYESİ VATANDAŞLARIYLA DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLMAYA DEVAM EDİYORALTINORDU BELEDİYESİ VATANDAŞLARIYLA DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLMAYA DEVAM EDİYOR15 MİLYON TL'LİK PANDEMİ TAMAMLAYICI SOSYAL DESTEK PAKETİNİN DÖRDÜNCÜ ETABINDA ESNAFA 2. 5 MİLYONLUK DESTEKBAŞKAN TÖREN "ŞEHİR DAYANIŞMASINI CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ÖNDERLİĞİNDE DAHA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"Altınordu Belediyesi'nin salgın kaynaklı sosyal ve ekonomik riskleri en aza indirgemek adına başlattığı şehir dayanışması kapsamında daha önce açıkladığı 15 Milyon Lira tutarlı tamamlayıcı pandemi sosyal destek paketinin 4. etabı, Ordu Kültür Sanat Merkezinde (OKSM) düzenlenen lansman programıyla hayata geçirildi. Küresel sorun Kovid19 pandemisi ile yürütülen ulusal mücadelede ilk andan itibaren güçlü bir şekilde yerini alan Altınordu Belediyesi, Altınordu'lular ile dayanışmasını sürdürmeye ve her alanda bütün sosyal kesimlere destek vermeye devam ediyor. Açıkladığı destek paketleri ve hayata geçirdiği sosyal projelerle yaşanan zorlu süreçte vatandaşları yalnız bırakmayan Altınordu Belediyesi, esnaflar için 2 Milyon 500 Bin Lira tutarlı destek paketini yürürlüğe koydu. Açıklanan destek paketinin ayrıntıları ve başvuru şartlarına Altınordu Belediyesinin resmi internet sitesinden ulaşılabilecek. ŞEHİR DAYANIŞMASIYLA GÜÇLENEN, PAYLAŞMA İLE BEREKETLENEN ALTINORDUBaşlattığı şehir dayanışması ile pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesiyle ekonomik zorluklar nedeniyle uzaktan eğitime erişimde güçlük yaşayan 1000 öğrenciyi eğitimde fırsat eşitliğinin kullanılması adına 1000 tabletle destekleyen Altınordu Belediyesi, ayrıca 1000 öğrenciye 1000 mont ve 1000 bot ile de katkı sağladı. Özellikle paylaşma ayı ramazan boyunca sıcak yemek servisi ve kapı kapı ulaştırılan dayanışma paketleriyle vatandaşları bu süreçte hiç yalnız bırakmayan Altınordu Belediyesi paylaşma ve dayanışmanın öncüsü oldu. DESTEK PAKETLERİ ARDI ARDINA GELİYOR15 Milyon Lira tutarlı tamamlayıcı pandemi sosyal destek paketi kapsamında 1000 şoför 1000 araca 50. 000 litre yakıt, faal amatör spor kulüplerinin her biri için 5000'er Lira ve pandemi sürecinde ara verilen müsabakalar nedeniyle görev alamayan hakemler için 500'er Lira, yine geleneksel köylü pazarında kayıtlı üreticilerin her biri için 500'er Lira destek paketini hayata geçiren Altınordu Belediyesi esnaflar için ise 2 Milyon 500 bin Lira destek paketi açıkladı. Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Naci Şanlıtürk, Ticaret İl Müdürü Şenel Çakır, Ak Parti Altınordu İlçe Başkanı Selman Altaş, Altınordu Belediyesi Meclis Üyeleri, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Akyürek, Kurum ve kuruluş temsilcileri, basın mensupları, meslek odaları temsilcileri ve çok sayıda esnafın katıldığı programda konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "şehirde her kesime elimizi uzatarak bugün değilse ne zaman duygusu ile şehir dayanışmasını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde daha ileriye taşımak için var gücümüzle çabalayacağız" dedi. BAŞKAN TÖREN "BU DÖNEMDE YAPILMASI GEREKEN; KOORDİNASYON, İŞ BİRLİĞİ, GÜÇ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMA"Pandemi ile mücadele kapsamında yerel ölçekte ilan ettikleri tamamlayıcı sosyal destek paket programının 4. bileşeni olan esnaflar ile ilgili desteklerini kamuoyu ile paylaşan Tören, kararın alınmasında destek veren tüm belediye meclis üyelerine teşekkür etti. Altınordu Belediyesi olarak bütün kurumlar ile iş birliği ve koordinasyon halinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Tören, "bu dönemde yapılması gereken ilk şeyin koordinasyon olduğunu İş birliği güç birliği ve yine dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz dayanışma olduğunu bilerek adımlarımızı attık" şeklinde konuştu. Pandemi sürecinde Altınordu Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Tören, konuşmasında şunlara değindi: "HEP BİRLİKTE YÜKÜMÜZÜ PAYLAŞARAK BU SÜRECİ AŞMAYA ÇALIŞTIK"Süreci yönetmek adına şehri dirençli bir hale dönüştürmemiz de elbette yapmamız gereken işlerdi. Gerçekleştirmiş olduğumuz sorumlulukları bu şehirde hep birlikte yaşadık ve hep birlikte bu sorumluluğumuz ölçeğinde yükümüzü paylaşarak bu süreci aşmaya çalıştık. Altınordu'muz bu süreçte nasıl daha dirençli olacak sağlıklı olacak bu süreçten en az zararla nasıl çıkarız bir taraftan pandeminin sosyal ve ekonomik etkilerini en aza indirgemek diğer taraftan da şehrin aklını ve dayanışmasını da devreye sokmamız gerekiyordu biz de bunu yaptık. Tüm gayretlerimiz kültürel yaşamından Kent yaşamına iktisadi ekonomik alandan sanat alanına kadar şehrimizi rekabet eden şehirler arasında nasıl yer aldırabiliriz çabasıdır. BU TOPRAKLARIN İSMİ DE RUHU DA ANADOLUDURBu toprakların ismi Anadolu'dur fakat sadece ismi değil ruhu da Anadolu'dur. Ne zaman ki bu millet devletin ikbal'i milletin istiklali konusunda bir tehlikeye bir tehdide dönüşmüş bir olay karşısında üzerine görev düşmüştür işte o zaman Kuvayı milliye ruhuyla cephededir. Eğitimden kültüre sanata yine ekonomiden inşallah kendi 4. Bileşenimizde bugün aramızda da bulunan kendi belediyemizin kiracıları olmak kaydı ile bu şehirde her kesime elimizi uzatarak bugün değilse ne zaman duygusu ile şehir dayanışmasını, birliğini Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde daha ileriye taşımak için var gücümüzle çabalayacağımızı burada ifade etmek isterim. HER ŞARTTA BİRLİK VE BERABERLIK DUYGUSU İÇERİSİNDE İLERLEYECEĞİZBunu yaparken esnafımızı bunu yaparken şehrimizin gözbebeği olan üniversitemizi bunu yaparken şehrimizin hiçbir gurubunu geride bırakarak bu hayale koşmayacağız. Her şartta birlik ve beraberlik nizasız fasılasız birlik ve beraberlik duygusu içerisinde ilerleyeceğimizi ifade etmek isterimESNAFIMIZ ADETA ŞEHRİMİZİN TOPLUMUMUZUN MAYASI VE HARCIDIRKadim tarihimize baktığımızda ahilik teşkilatının günümüz temsilcileri olarak esnaf kardeşlerimize hazırladığımız desteği bugün açıklıyoruz. Esnaflık değince benim aklıma ahilik geleneğimize kültürümüze irfanımıza yerleşen şu öğütler geliyor; Ahi Evran'ın naif ifadesi ile "Ahinin eli açık olacak, kapısı açık olacak, sofrası açık olacak, bunun yanında gözü, dili, beli kapalı olacak" muhtaç iken bile başkaları ile paylaşacak kadar cömert olacak. Bu vasıflar Altınordu'muza istihdamla üretimle sebat etme ahlakı ile irfanı ile dirayeti ile bu günlere gelen esnafımıza da yakışan ifadelerdir. Onun için esnaflık bizim kültürümüzün hatta toplum hayatımızın önemli parçalarından bir tanesidir. Biliyorum ki pandemi sürecinde ticari hayatımızdan özel hayatımıza kadar toplum hayatına kadar hem idari hem içtimai alanda çok zorlandık. Ama bu kadim milletimizin köklerinde mayalarından almış olduğu ilhamla o milletçe dayanışmamızdan birlik ve beraberliğimizden de taviz vermedik. Yaklaşık 2, 5 milyonluk 4. ve 5. Bileşenle ilgili bir paketi bugün inşallah burada sizlerin huzurunda kamuoyu ile paylaşmış oluyorum. Başkan Tören'in açıkladığı esnaf destek paketinin ayrıntıları hakkında şu bilgileri verdi: BELEDİYE KİRACILARI DA DESTEK KAPSAMINDABelediyemiz kiracıları için yaklaşık 80 kişi Esnaf ve Sanatkar Odalarına kayıtlı belediyemizden ruhsatlı kiracılarımız için 2021 yılında kira artışı da yapılmayacak. Talep edenlere kira ertelemesi konusunda da yardımcı olacağımızı beyan etmiştik. Yine talep edenlerin kira ödemeleri 3 ay boyunca erteleneceğini yine söylemiştik. Yine talep edenlerin geçmiş kira borçlarını 4 eşit taksit halinde ve faiz uygulanmaksızın ödemelerine imkan sağlayacak şekilde bir düzenleme yaptığımızı ifade etmek istiyorum. İŞGALİYE BEDELLERİ 3 AY ALINMIYOR, TAHIL PAZARI ESNAFINA BİR DİZİ DESTEK VE KOLAYLIK SAĞLANIYORİşgaliye bedellerini hiçbir şekil de 3 ay boyunca alınmayacak dedik ama bu bedelleri yaklaşık altı aydır almıyoruz. Bir kere de nakit desteği sağlanması konusunda da adımlarımızı attık. Tahıl pazarı esnafımız için orada 15 tane işyerimiz var. Bu alanda büyükşehir belediyesi geçtiğimiz aylarda bir yenileme çalışması yaptı. Bu bağlamda işyerlerimizin kapalı kaldığı süre boyunca tahakkuk eden kira bedellerini almayacağımızı bizler meclis kararı ile belirledik ve onayladık. İşyerlerinin kapalı olduğu süre sözleşme sürelerine ilave edilerek maddi ve manevi kaybı bir miktarda olsa onarmak istedik. Ancak bununla birlikte çay ocaklarına 500 TL ayni yardım yapmak konusun da yine meclisimiz olarak bir düzenleme yaptık. HER GRUPTAN 1000 ESNAFA 1 MİLYON LİRA DESTEK VERİLİYORGenelge ile kapatılmış her esnafımız için toplamda yaklaşık 1000 tane esnafımız ediyor lokanta restoranlar kafeler kafeteryalar okul kantinleri, internet salonları, oyun salonları, kahvehaneler, çay ocakları, halı sahalar, spor salonlarımız bilardo salonlarımız düğün salonlarımız hamamlar ve saunalar dahil olmak üzere esnafımıza yine azımızı çok kabul ederlerse biner liralık bir desteği buradan açıklamak istiyorum. İMKANLARIMIZI KARDEŞLERİMİZLE PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZSosyal yardımlar konusunda bize ulaşan her vatandaşımıza elimizi uzattığımız gibi bu çalışmayı da çok kısa bir süre içinde ki çok hızlı bir şekilde evraklarını prosedürlerini yerine getiren esnafımızı bu zor günlerinde biz de onların hakkı olan bu desteği kendilerine takdim edeceğiz. Sosyal belediyecilik çerçevesinde imkanlarımızı kardeşlerimizle paylaşmaya devam edeceğizORTAK PAYDAMIZ VATAN VE HİZMETHangi partiden olursa olsun siyaset yapan tüm arkadaşlarımız Vatan ve hizmet paydasında millet aşkı ile bu işi yapıyorlarsa ki yapıyorlar. Bu nedenle biz her birine teşekkür ediyoruz ifade etmek isterim ki hakkı ile üretmek hakça paylaşmak kardeşçe yaşamak hepimizin ama en çok da Altınordu'da yaşayan insanlarımızın yegane gayesi ve arzusudur. Esnafların Piri Ahi Evran hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir ilim akıl ve ahlak ile çalışıp bize gelen bizdendir demiştir bu duygu ve düşüncelerle şehrimizde bereketin ve paylaşmanın aynı zamanda dayanışmanın öte yandan insana hizmet ve hürmet eden belediyecilik anlayışımızın daim olmasını diliyorum. KAYMAKAM KARAHAN "DAYANIŞMA SAYESİNDE BU SÜRECİ EN AZ ZARARLA GÖTÜRÜYORUZ"Programda konuşan Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan "Pandemi sosyal destek programı noktasında bugün yine Altınordu belediyemizin yaklaşık 2 ay önce açılış lansmanını gerçekleştirdiği programın 4. ayağında sizlerle birlikteyiz Hayatımızın her alanında Dünyanın her yerinde pandemi önceliklidir. Bizi biz yapan en önemli değerlerden milletimizin en önemli hasletlerinden biridir dayanışma. Biz ki bu dayanışma sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hükümetin bakanlıkların yerel yönetimlerin STK ların kamu kurum kuruluşları ve siz saygıdeğer esnaflarımızın meslek odalarımızın ve her bir ferdimizin katkısıyla bu süreci en az zararla inşallah götürüyoruz" dedi. ALTINORDU BELEDİYEMİZİN BU PROJESİ ÖRNEK BİR PROJEDİRAltınordu Belediyemizin projesi örnek bir projedir Kaymakam Karahan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Altınordu belediyemiz, bizimle her daim istişarede bulundular her daim yeni alınan tedbirlere önlemlere yönelik imkanlarını bizler için seferber ettiler. Bu nedenle ben huzurunuzda onlara ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum. Önemli bir proje sosyal destek noktasında Altınordu Belediyemizin örnek gösterilecek bir projesi ben bu projede emeği geçen toplumun her kesiminde belediyemizde ki bütün çalışanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum"ESNAF ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANI AKYÜREK "YÜREĞİMİZE DOKUNANLARI YÜREKLERİNDEN ÖPERİZ"Programda konuşan Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek, "sayın Başkanımın belediyemizin şu ana kadar bu sıkıntılı dönemlerimizde yapmış oldukları destekler ve bundan sonraki yaşanacak sıkıntılarda da yanımızda olacağından hiçbir kuşkumuz yok. Çünkü bugüne kadar yapılanlar bunun göstergesidir. Hep beraber gördük yaşadık. Bizce önemli olan küçük esnafımızın sıkıntılarını görerek bizim yüreğimize dokunmaktır. Bizim yüreğimize dokunanları biz esnaf teşkilatı olarak yüreklerinden öperiz" sözleriyle esnaflar adına Başkan Aşkın Tören ve Altınordu Belediyesine teşekkür etti.

