Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU BELEDİYESİ ÇEVREYİ, DOĞAYI KORUMAK VE YAŞATMAK KONUSUNDA GÜÇLÜ BİR İDDİANIN SAHİBİALTINORDU BELEDİYESİ ÇEVREYİ, DOĞAYI KORUMAK VE YAŞATMAK KONUSUNDA GÜÇLÜ BİR İDDİANIN SAHİBİAltınordu Belediyesi, doğaya, çevreye ve bütün canlılara hürmet gösteren, her can bize emanet bilinciyle onların hukukunu koruyan uygulamaları ve Temiz Şehir Altınordu parolasıyla gerçekleştirdiği çalışmalarıyla örnek olmaya, yaşanabilir bir şehir için çevre ve doğanın önemini toplumun dikkatlerine sunmaya devam ediyor. Altınordu Belediyesi, mavi ile yeşilin doyasıya kucaklaştığı, bir tarafta nefes kesen yaylaları, diğer tarafta uçsuz bucaksız denizi, yemyeşil ormanlar, huzur veren şelaleleri ve yaylalarıyla adeta cenneti andıran kentte, çevreyi korumak ve yaşatmak konusunda tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde sürdürdüğü çalışmalarla güçlü bir iddianın sahibi. ALTINORDU BELEDİYESİ ÇEVRECİ KİMLİĞİNİ ÇALIŞMALARI VE GELECEĞE DAİR GÜÇLÜ HEDEFLERİYLE HER ZAMAN ORTAYA KOYUYORGeleceğe nefes sloganıyla 52. 0000 fidanı toprakla buluşturan, Ordu'nun çöplüğü 'nü Altınordu'nun Lavanta tarlasına dönüştüren, Cumhurbaşkanlığımız himayesinde yürütülen sıfır atık projesi kapsamında önemli çalışmalara imza atan ödüllü bisiklet yolu projesiyle çevre dostu ulaşımı teşvik eden Çevre ve doğa dostu uygulamalarıyla öne çıkan Altınordu Belediyesi, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' dolasıyla bir dizi farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Çevreci kimliğini, gerçekleştirdiği her çalışmasıyla ve geleceğe dair güçlü hedefleriyle ortaya koyan Altınordu Belediyesi Dünya Çevre Gününde gerçekleştirdiği farkındalık etkinlikleri ile çevre ve doğa bilincinin güçlenmesine katkı verirken aynı zamanda şehirde sürdürülebilir çevre dostu uygulamaları bir kez daha toplumun dikkatlerine getirdi. Altınordu Belediyesi ortak geleceğimiz olan çevre ve doğanın korunması adına Bakanlıklar, Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları iş birliğiyle çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyor. YEŞİL VE MAVİ STANTLARLA ÇEVRE VE DOĞAYA DİKKAT ÇEKİLDİ, SIFIR ATIK PROJESİ VURGULANDIDünya Çevre Günü dolayısıyla şehirde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlara stantlar kuran Altınordu Belediyesi, çevre mühendisleri aracılığıyla doğa dostu uygulamalar konusunda bilgiler verirken vatandaşlara tamamen geri dönüşüm malzemelerinden üretilmiş çeşitli hediyeler de verdi. Ordu'nun, Altınordu'nun eşsiz doğasını temsil eden yeşil ve mavi balonlarla süslenen stantlarda belediyenin tüm ülkede dikkat çeken sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarından olan sıfır atık projesi kapsamında Belediye atölyesinde ekiplerce tamamen geri dönüşüm malzemelerinden üretilen Kedi evleri, köpek kulübeleri, mama ve besleme odakları da sergilendi. TEMSİLİ ÇÖP TOPLAMA ETKİNLİĞİ İLE TEMİZ ÇEVRE TEMİZ ŞEHİR'E VURGU YAPILDITemiz Şehir Altınordu parolasıyla 7/24 kesintisiz sürdürdüğü çalışmalar ve şehirde yürüttüğü hijyen seferberliği ile her kesimin takdirini toplayan Altınordu belediyesince düzenlenen 'Dünya Çevre Günü' etkinlikleri kapsamında Başkan yardımcılarının koordinesinde tüm birim yöneticileri, belediye çalışanları ve gönüllü çevreciler ve vatandaşların da katılımıyla temiz çevreye dikkat çekmek amacıyla temsili bir çöp toplama farkındalık etkinliği de gerçekleştirildi. GELECEĞE NEFES OLACAK FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTURULDUÖteden beri çevreci uygulamalarını her alanda sürdüren ve daha önce on binlerce fidanı toprakla buluşturan Altınordu Belediyesi, çevre günü etkinlikleri kapsamında da fidan dikimi gerçekleştiren ekipler bir kez daha yeşil bir doğa çağrısında bulundu. Çevreyi gelecek nesillere aktarılacak en önemli emanetlerin başında gören anlayışla çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi yaşanabilir bir şehir için yeşil alanları çoğaltmaya, fidanları toprakla buluşturmaya devam ediyor. BAŞKAN TÖREN, "DOĞA BİZE EMANET EDİLMİŞ EN BÜYÜK DEĞERDİR. "Yeni Nesil Belediyecilik uygulamalarını şehirde hayata geçiren, insana, çevreye doğaya ve bütün canlılara hürmet eden onların haklarını koruyan her can bize emanet bilincini zihinlere yerleştiren bu doğrultuda uygulamaları ile takdir toplayan ve toplumda büyük bir farkındalık oluşturan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. "Hedefimiz Temiz Doğa Mutlu Gelecek" diyen başkan Tören mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sürdürülebilir bir yaşam için toprağımızı, suyumuzu, havamızı korumamız gerekiyor. Doğa bize emanet edilmiş en büyük değerdir. Her değişim bir hedefle başlar. Hedefimiz temiz doğa mutlu gelecek. Dünya Çevre Gününüz kutlu olsun"

