#Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU BELEDİYESİ HİZMETLERİYLE HER YERDEALTINORDU BELEDİYESİ HİZMETLERİYLE HER YERDEALTıNORDU BELEDİYESİ'NDEN 9 MAHALLE İÇİN GÜVENLİ VE KONFORLU ALTERNATİF YOLAltınordu Belediyesi'nin, 72 Mahalle için başlattığı 50 kilometre beton yol seferberliği ile yıllarıdır çileye dönüşmüş ulaşım...

ALTINORDU BELEDİYESİ HİZMETLERİYLE HER YERDEALTINORDU BELEDİYESİ HİZMETLERİYLE HER YERDEALTıNORDU BELEDİYESİ'NDEN 9 MAHALLE İÇİN GÜVENLİ VE KONFORLU ALTERNATİF YOLAltınordu Belediyesi'nin, 72 Mahalle için başlattığı 50 kilometre beton yol seferberliği ile yıllarıdır çileye dönüşmüş ulaşım sorunları teker teker çözülürken yapılan hizmetler vatandaşlarda büyük bir memnuniyete vesile oluyor. Altınordu Belediyesi'nin sağlıklı altyapı, güvenli konforlu ulaşım ve yaşanabilir şehir hedefiyle 7/24 kesintisiz sürdürdüğü çalışmalarla şehrin altyapısı çoğu yerde asırlık mazisi bulunan akut sorunlardan kurtulurken mahallelerde uzun yıllardır vatandaşların özlemini duyduğu ulaşım konforu da mahalle mahalle sokak sokak her yere ulaştırılmaya devam ediliyor. HÜRRİYET MAHALLESİNDE YAPILAN BETON YOL 9 MAHALLEYE HİZMET VERECEKAltınordu Belediyesi, Hürriyet mahallesinde gerçekleştirdiği yeni yol açma mevcut yollarda bakım onarım çalışmalarının yanında engebeli ve dik yamaçtan oluşan Akbulut Sokakta yaşanan ulaşım çilesini de beton yol çalışmasıyla konfora ve sevince dönüştürdü. 50 kilometre beton yol seferberliği kapsamında Akbulut sokakta tamamlanan beton yol, Hürriyet mahallesinin yanında Cumhuriyet, Gerce, Bahariye, Ortaköy, Pelitli, Aydınlık, Erenli ve Alisayvan mahallelerinin kullandığı alternatif güzergah olması sebebiyle 9 mahalleye alternatif güzergah olarak hizmet verecek. BAŞKAN TÖREN 13 YAŞINDAKİ OTİZMLİ EFE İÇİN EKİPLERİ SEFERBER ETTİAltınordu Belediyesinin Hürriyet mahallesinde yaptığı beton çalışmaları sırasında Mahallenin Alıncak sokağında yaşayan 13 yaşındaki Efe Baran Şensoy'a henüz bebek iken otizm ve epilepsi tanısı konduğunu sürekli tedaviye ihtiyaç duyduğunu ancak evlerinin kapısına ambülans dahi çıkamadığını öğrenen Başkan Aşkın Tören, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine verdiği talimatla Efe'nin evinin yolunu kısa sürede beton kaplama ile güvenli ve kesintisiz bir ulaşım imkanına kavuşturdu. BAŞKAN TÖREN "HİZMET VE ESER BELEDİYECİLİĞİ ANLAYIŞIYLA VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"Belediyenin yürüttüğü altyapı ve yol seferberliği kapsamında Hürriyet Mahallesinde yapılan çalışmaları değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Şehrimizde başlattığımız değişim ve dönüşümü kesintisiz sürdürüyoruz. Bir yandan şehir merkezinde kesintisiz devam eden Çalışmalarımızla alt ve üst yapısıyla adeta şehri baştan başa yenilerken diğer yandan da yol medeniyettir anlayışımızla mahallelerde geciken ulaşım hizmetlerin de standardı yükseltecek güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacak kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Hürriyet Mahallemizde yaptığımız çalışma ile sadece mahalle sakinlerinin beklentilerini karşılaşmadık aynı zamanda 9 mahallemize alternatif güvenli bir yol imkanı daha sunduk. Yine burada sürekli tedaviye ihtiyaç duyan bir kardeşimizin yolunu da yaparak hayatını kolaylaştırmak adına bir nebze de olsa katkı sunduk. Hizmet ve eser belediyeciliği ile şehrimizin her köşesine hizmetlerimizi götürmeye hemşehrilerimizin yüzlerini güldürebilmek adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yaptığımız çalışma Hürriyet Mahallemize ve mahalle sakinlerine ayrıca bu yolu kullanacak 9 mahallemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. MUHTAR SELAMİ GÜR VE MAHALLE SAKİNLERİNDEN BAŞKAN TÖREN'E TEŞEKKÜRHürriyet Mahallesi olarak Altınordu Belediyesinden her türlü hizmeti aldıklarını söyleyen Muhtar Selami Gür " Altınordu Belediyesinden bugüne kadar her türlü hizmeti aldık. Mahalle olarak Başkanımız Sayın Aşkın Tören'e minnettarız. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi. Beton yola kavuşmanın sevincini yaşayan Akbukut Sokak sakinleri ise bu yol ilk defa böyle güzel bir çalışma gördü. Tozdan çamurdan kurtulduk çilemiz sona erdi. Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören'den Allah razı olsun" ifadeleriyle teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: Habermetre