#Evdekalordu #Bizbizeyeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU'DA KAR ÇİLEYE DÖNMEDİ!

ALTINORDU'DA KAR ÇİLEYE DÖNMEDİ! ALTINORDU'DA KAR ÇİLEYE DÖNMEDİ! Altınordu Belediyesi karla mücadele ekipleri şehirde etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte; ana arterler, bağlantı yolları, eğitim ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere cadde ve yürüyüş yollarının açık kalması için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor. Araçların yoğun olarak kullandığı güzergahlar ve yayaların rahat yürümesi için kaldırımlar kısa sürede temizlenirken buzlanma riskine karşı ise yollarda ve kaldırımlarda önlemler alınarak yaya ve araç trafiğinin daha güvenli olması sağlanıyor. Meteorolojinin uyarısıyla daha önceden tüm hazırlıklarını tamamlayan ekipler kar yağışı ile birlikte 7/24 sahada mesai veriyor. Karla mücadele çalışmalarının yanı sıra belediye sosyal hizmetlerini de arttırarak sürdürüyor. Özellikle ihtiyaç sahibi olan, acil müdahale gerektirmeyen, yatağa bağımlı vatandaşları evlerinden randevu aldıkları sağlık kuruluşlarına naklini sağlayan belediye hiçbir evi aşsız ve yakıtsız bırakmıyor. Öte yandan olumsuz mevsim şartlarında sahipsiz can dostlarını da unutmayan ekipler, kış aylarında yiyecek bulamayan sokak hayvanları için beslenme odaklarına ve muhtelif noktalara kedi, köpek maması ve kuşyemi gibi temel besin maddeleri bırakarak can dostlarına desteğe de devam ediyor. BAŞKAN TÖREN; "OLUMSUZLUK YAŞANMAMASI İÇİN GÜNÜN HER SAATİ ÇALIŞIYORUZ"Kar yağışı henüz başlamadan ilçe genelinde geniş çaplı tedbirler aldıklarını ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "İlçemizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için günün her saatinde ekiplerimiz tüm gücüyle sahada çalıştı. Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği ve koordinasyon halinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde ana arter yollar başta olmak üzere, bağlantı yolları, sokaklar, kamu kuruluşları, okullar, sağlık ocakları, Devlet Hastanesi ve özel hastaneleri kontrol altına aldık. Karla mücadele kapsamında bu bölgelere öncelik veriyoruz. İlçemizde hayati önem taşıyan ulaşım ve yaşam şartlarının sağlıklı şekilde sağlanmasına yönelik tedbirlerimizi aldık ve elhamdülillah başarılı da olduk" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre