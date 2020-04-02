"Evdekal" ve 'corona', marka başvurularına yansıdı Koronavirüs, Çin'de başlayıp dünyanın birçok ülkesinde kendini gösterdi.

Koronavirüs, Çin'de başlayıp dünyanın birçok ülkesinde kendini gösterdi. Son dönemde yapılan marka başvurularının da "evdekal" mottosu ve 'corona' başlıklı isimlere yönelik olduğu belirtildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, birçok ülkeyi olağanüstü tedbirler almaya yöneltti. Bu bağlamda son dönemde yapılan marka başvurularının da "evdekal" mottosu ve 'corona' başlıklı isimlere yönelik olduğu dikkat çekiyor. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, koronavirüsün dünya genelinde yayılmasıyla birlikte birçok beyaz yakalı personelin çalışma düzenini ev ortamına taşıdığını söyledi.

Özellikle firmaların bilinirlik konusunu aşmak ve kendi sektöründe pazardan daha fazla pay alabilmek adına gündemde olan ve toplumun birçok kesimini ilgilendiren konuları marka ismi olarak kullanabildiğine değinen Akbulut, "Bu bağlamda Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarına göre "evdekal" sloganıyla Mart ayı içerisinde birçok marka başvurusu yapıldığını görüyoruz. Bu slogan birçok sektöre de ilham kaynağı olacaktır" diye konuştu.

Özellikle iş akış süreçlerinin ev ortamına taşınmasına bağlı olarak bireylerin satın alma davranışlarında da önemli değişiklikler olduğunun altını çizen Akbulut, "Bu süreç bireylerin satın alma davranışlarını da değiştirdi. Online alışverişlerde ciddi artışlar gerçekleşirken, bu durumu değerlendirmek isteyen firmalarda "evdekal" sloganıyla krizi fırsata çevirmeyi umuyor. Diğer taraftan bazı markaların "evdekal" çağrısına uyarak internet alışverişlerini bile durdurduğunu görmek mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

"Antibakteriyel ürünler içinde başvuru yapılmış"

"Evdekal" başlığında yapılan başvurularda tescili istenen markaların sınıflarına ilişkin açıklamalarda bulunan Akbulut, "Dezenfektanlar, antiseptikler, deterjanlar, ilaçlı sabunlar, dezenfekte edici sabunlar,antibakteriyel el losyonları, kozmetik ürünleri, insan ve hayvanlar için deodorantlar gibi sınıflarda marka başvurularının yapıldığı görülüyor" diye konuştu.

Akbulut, koronavirüsün dünya genelinde yayılmasıyla birlikte maske ve antibaktariyel ürünlere yönelik taleplerin arttığına da dikkat çekerek, "Maske ve hijyen ürünleri için değerlendirme yapacak olursak, belgelendirme alanında iş hacminin ciddi derece de arttığı görülüyor" açıklamasında bulundu.

Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre son dönemde 'corona' başlığında çok sayıda tescil başvurusu yapıldığına dikkat çeken Akbulut, bu alanda piyasadaki bazı üreticilerin hızlı refleks gösterdiğini söyledi.

Sektörlerdeki marka ve patent işlemlerinin sadece krizin fırsata çevrildiği dönmelerde değil rutin işleyiş içerisinde de yapılması gerektiğinin altını çizen Akbulut, "2020 ocak ayından itibaren 'Corona'; 'Covid-19'; 'Koronavirüs' başlıklı marka başvurularından son üç aylık süreçte çok sayıda marka başvurusunun yapıldığı görülüyor. Bunların önemli bir kısmı maske ve anti-bakteriyel ürünlere yönelik" dedi.

Yapılan başvurularda tescili istenen markalara yönelik açıklamalarda bulunan Akbulut şunları kaydetti: "Markalaşma alanında imal edileceği belirtilen ürünler, ev ofis mobilyaları, tıbbı amaçlı cihaz ve mobilyalar, böcek ilaçlama ürünleri, anti virüs programları, koruyucu giysiler, bilgisayar, kamera, güneş gözlükleri, yangın söndürme cihazları, silahlar, stor perdeler, dezenfektan, maske, parfüm, çamaşır suyu, sabun, zımpara taşı, el losyonu, çorap gibi öne çıkan ürünler arasında yer alıyor". - İSTANBUL

Kaynak: İHA