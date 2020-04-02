SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› "Evdekal" ve 'corona', marka başvurularına yansıdı - Ekonomi
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ekonomi

"Evdekal" ve 'corona', marka başvurularına yansıdı

Koronavirüs, Çin'de başlayıp dünyanın birçok ülkesinde kendini gösterdi.

02.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:00

Koronavirüs, Çin'de başlayıp dünyanın birçok ülkesinde kendini gösterdi. Son dönemde yapılan marka başvurularının da "evdekal" mottosu ve 'corona' başlıklı isimlere yönelik olduğu belirtildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, birçok ülkeyi olağanüstü tedbirler almaya yöneltti. Bu bağlamda son dönemde yapılan marka başvurularının da "evdekal" mottosu ve 'corona' başlıklı isimlere yönelik olduğu dikkat çekiyor. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, koronavirüsün dünya genelinde yayılmasıyla birlikte birçok beyaz yakalı personelin çalışma düzenini ev ortamına taşıdığını söyledi.

Özellikle firmaların bilinirlik konusunu aşmak ve kendi sektöründe pazardan daha fazla pay alabilmek adına gündemde olan ve toplumun birçok kesimini ilgilendiren konuları marka ismi olarak kullanabildiğine değinen Akbulut, "Bu bağlamda Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarına göre "evdekal" sloganıyla Mart ayı içerisinde birçok marka başvurusu yapıldığını görüyoruz. Bu slogan birçok sektöre de ilham kaynağı olacaktır" diye konuştu.

Özellikle iş akış süreçlerinin ev ortamına taşınmasına bağlı olarak bireylerin satın alma davranışlarında da önemli değişiklikler olduğunun altını çizen Akbulut, "Bu süreç bireylerin satın alma davranışlarını da değiştirdi. Online alışverişlerde ciddi artışlar gerçekleşirken, bu durumu değerlendirmek isteyen firmalarda "evdekal" sloganıyla krizi fırsata çevirmeyi umuyor. Diğer taraftan bazı markaların "evdekal" çağrısına uyarak internet alışverişlerini bile durdurduğunu görmek mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

"Antibakteriyel ürünler içinde başvuru yapılmış"

"Evdekal" başlığında yapılan başvurularda tescili istenen markaların sınıflarına ilişkin açıklamalarda bulunan Akbulut, "Dezenfektanlar, antiseptikler, deterjanlar, ilaçlı sabunlar, dezenfekte edici sabunlar,antibakteriyel el losyonları, kozmetik ürünleri, insan ve hayvanlar için deodorantlar gibi sınıflarda marka başvurularının yapıldığı görülüyor" diye konuştu.

Akbulut, koronavirüsün dünya genelinde yayılmasıyla birlikte maske ve antibaktariyel ürünlere yönelik taleplerin arttığına da dikkat çekerek, "Maske ve hijyen ürünleri için değerlendirme yapacak olursak, belgelendirme alanında iş hacminin ciddi derece de arttığı görülüyor" açıklamasında bulundu.

Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre son dönemde 'corona' başlığında çok sayıda tescil başvurusu yapıldığına dikkat çeken Akbulut, bu alanda piyasadaki bazı üreticilerin hızlı refleks gösterdiğini söyledi.

Sektörlerdeki marka ve patent işlemlerinin sadece krizin fırsata çevrildiği dönmelerde değil rutin işleyiş içerisinde de yapılması gerektiğinin altını çizen Akbulut, "2020 ocak ayından itibaren 'Corona'; 'Covid-19'; 'Koronavirüs' başlıklı marka başvurularından son üç aylık süreçte çok sayıda marka başvurusunun yapıldığı görülüyor. Bunların önemli bir kısmı maske ve anti-bakteriyel ürünlere yönelik" dedi.

Yapılan başvurularda tescili istenen markalara yönelik açıklamalarda bulunan Akbulut şunları kaydetti: "Markalaşma alanında imal edileceği belirtilen ürünler, ev ofis mobilyaları, tıbbı amaçlı cihaz ve mobilyalar, böcek ilaçlama ürünleri, anti virüs programları, koruyucu giysiler, bilgisayar, kamera, güneş gözlükleri, yangın söndürme cihazları, silahlar, stor perdeler, dezenfektan, maske, parfüm, çamaşır suyu, sabun, zımpara taşı, el losyonu, çorap gibi öne çıkan ürünler arasında yer alıyor". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi Ekonomi
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş Ekonomi
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler bilet fiyatlarına isyan etti Ekonomi
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler bilet fiyatlarına isyan etti
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak Ekonomi
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Son dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek
Son dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek
Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı
Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu
Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı
Türkiye'nin en zengin 2. ismi olan Erman Ilıcak'ın şirketi Rönesans Holding, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağış yaptı
Türkiye'nin en zengin 2. ismi olan Erman Ilıcak'ın şirketi Rönesans Holding, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira...
Kapalıçarşı kapanınca kuyumcularda altın kalmadı! Uzman isim, vatandaşlara 'Fiyatların düşmesini bekleyin' çağrısı yaptı
Kapalıçarşı kapanınca kuyumcularda altın kalmadı! Uzman isim, vatandaşlara "Fiyatların düşmesini bekleyin"...
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek
10 gün içinde 2.200 kişiyi işe alan Migros 1.000 kişiye daha istihdam sağlayacak
10 gün içinde 2.200 kişiyi işe alan Migros 1.000 kişiye daha istihdam sağlayacak
Dolar 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum
Dolar 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek
Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Haluk Levent Fahrettin Koca
Spor Fatih Terim Basketbolcu Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Milli İtalya Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: "Evdekal" ve 'corona', marka başvurularına yansıdı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 12:28:42. #1.14#
title