Evdekal, tasarla, geleceğe sahip çık Üniversitelerin endüstriyel tasarım, mimarlık ve sanat bölümü öğrencileri ile sektör profesyonellerinin katılımına açık olan Türkiye'nin en önemli organizasyonu "Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması" için başvurular başladı.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından geleneksel olarak düzenlenen yarışmanın duyurusu, "Daha güçlü bir gelecek için evde kalırken tasarla, hem bugüne hem de yarına sahip çık" mottosuyla yapıldı. Son katılım tarihi 14 Ağustos olarak açıklanan yarışmanın bütün süreçleri online olarak yürütülecek.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından geleneksel hale getirilen 9. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması'na başvurular başladı. Türk doğal taşlarının tasarımcı ve mimarlara tanıtılarak günlük yaşamda kullanılması, özgün ve endüstriyel olarak üretilebilir ürünlerin tasarlanmasına katkı sağlanması için düzenlenen yarışma 'öğrenci' ve 'profesyonel' olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. Her iki kategoride dereceye girenlere toplam 86 bin TL'lik para ödülü verilecek. Yanı sıra ilk üçe giren öğrencilere T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Yurt Dışı Tasarım eğitimi bursu sağlanacak.

Üniversitelerin endüstriyel tasarım, mimarlık ve sanat bölümü öğrencileri ile sektör profesyonellerinin katılımına açık olan yarışma için yapılan duyuruda; evde kalırken üretmeleri, tasarlamaları hem bugüne hem de yarına sahip çıkmaları istendi.

Türk doğal taş sektörünün sürdürülebilir bakış açısıyla büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamak hedefindeki yarışmaya; "Mimari, Kentsel Alanlar, Dekoratif Ürünler, Mobilya, Yaşam Alanları (Duvar, Zemin) için Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Banyo ve Mutfak, Kamusal Alan Heykelleri" başlıklarından sadece biri ile katılım sağlanabiliyor. Yarışma kapsamında Türk doğal taşlarının kullanılması zorunluyken, toplam maden ihracatında 1,8 milyar dolarlık yer kaplayan mermer, traverten, granit, oniks, kayağan taşı, kireçtaşı, andezit, bazalt kullanımı ise öncelikli materyaller olarak açıklandı.

Ödüller; Türkiye'de tasarım kültürünün oluşmasına ve Türk tasarımcılarının dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayan ve her yıl Kasım ayında düzenlenen Design Week Turkey (Türkiye Tasarım Haftası) 2020'de sahiplerine teslim edilecek.

Kaynak: Bültenler