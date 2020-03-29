#evdekal Bornova, e-belediyecilik yanında Bornovalılar, emlak ve çevre temizlik beyanlarını Bornova Belediyesi'nin resmi internet sitesinden yapabilecekler.

Belediye tarafından yürütülen hizmetlerin internet ortamından yürütülmesi için önemli bir gayret içinde olduklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Dijital Belediyecilik alanında öncü hizmetler sunuyoruz. Bir süredir devam eden çalışmamızı Koronavirüs Salgını nedeniyle hızlandırdık ve planladığımızdan bir ay kadar önce hayata geçirdik. Bornovalılar artık evlerinin konforunda beyanlarını gerçekleştirip, ödemelerini yapabilecek" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, böylesi uygulamaların çağın gereği olduğunu belirterek, "İzmir'de ilk olarak hayata geçen uygulamada düşüncemiz işgücü ve zaman kaybını en aza indirmek, gerek vatandaşın gerekse esnafın Belediye'de sıra beklemeden işini yapmasını sağlamaktı. Ancak salgın nedeniyle bir ikinci fayda da ortaya çıktı, kalabalık ortamdan uzak tutarak hem Bornovalının hem de mesai arkadaşlarımızın riske girmesini engelleyeceğiz. Bornovalılardan özellikle yaşadığımız olağan dışı günlerde evlerinde kalarak işlemlerini bu tip uygulamalar üzerinden gerçekleştirmelerini rica ediyorum" dedi.

Uygulamayı kullanmak isteyen vatandaşlar https://bornova.bel.tr/ adresine girerek sisteme kayıt olduktan sonra; e-belediye hizmetleri sekmesinden Beyan Bilgileri bölümünü kullanarak gerekli bilgileri girip ve belgeleri yükleyerek bayan işlemini yapabilecek. Tüm işlemlerin ardından gün ve saat verilecek vatandaş, sadece kanunen zorunlu olan ıslak imzasını atmak için belediye gelecek.

Kaynak: Bültenler