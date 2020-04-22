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Red Bull, Çal, Ekonomi

EvdeÇal'da çıkan Ceylan Ertem en sevilen şarkılarını binlerle söyledi

Özgün yorumuyla çok beğenilen sanatçı Ceylan Ertem, Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin son konuğu olarak binlerce seveni ile buluştu.

22.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:12
EvdeÇal'da çıkan Ceylan Ertem en sevilen şarkılarını binlerle söyledi

Özgün yorumuyla çok beğenilen sanatçı Ceylan Ertem, Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin son konuğu olarak binlerce seveni ile buluştu. Ertem, "Sizlerle birlikte olmayı çok özledik. Evlerinden bizlere eşlik eden herkese teşekkür ederiz. Red Bull'a bu buluşmayı sağladığı için çok teşekkürler. En yakın zamanda göz göze gelebilmeyi diliyoruz." dedi.

Müzikle insanlar arasındaki mesafeyi kaldırmak için Red Bull'un resmi instagram hesabı üzerinde tüm hızıyla devam eden Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin son konuğu Ceylan Ertem oldu. Yıllardır gönüllerdeki yerini koruyan şarkılarına ek olarak çok sevilen türküleri de özgün yorumuyla seslendiren sanatçı, eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi.

Artırılmış gerçeklik (AR/VR) uygulamaları ile konser deneyimi üzerine yorum yapan sanatçı, "Ben biraz eski kafalıyım sanırım. Ne bir müzisyen ne de bir dinleyici olarak sıcak baktığım bir şey değil. Çünkü asıl iyi hissettiren seyirci ile göz göze gelebilmek ve dinleyiciyken de diğer dinleyenlerle birlikte kol kola olabilmek. Çok yakında yeniden böyle buluşabilmeyi umuyoruz." yanıtını verdi.

Performans sırasında takipçilerinin sesi açması için yazdığı yorumlara karşılık veren sanatçı, "Volume'ler yetmiyor. Komşular lütfen kusura bakmasın" diyerek şaka yaptı. Ertem, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen canlı yayında, Kovdum, Kaçıncı Yarın, Adem Olan Anlar, El Adamı ve Zalim gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi. Canlı yayını takip edenlere, "Sizler de lütfen oturduğunuz yerden bu şarkılara eşlik edin." diyerek tempo tuttu.

Ceylan Ertem, canlı yayını kapatırken, "Sizlerle birlikte olmayı çok özledik. Evlerinden bizlere eşlik eden herkese teşekkür ederiz. Red Bull'a bu buluşmayı sağladığı için çok teşekkürler. En yakın zamanda göz göze gelebilmeyi diliyoruz." sözlerini kullandı.

Evde benzersiz bir konser deneyimi sunan 'Red Bull Sunar: Evde Çal' serisi bu zamana kadar Nilipek., Akın Sevgör, Kalben, Gökhan Türkmen, Ringo Jets, Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek, Eda Baba ve Gülinler'i konuk etti. Projeye ilişkin detaylar, müzisyenlerin özel olarak paylaştığı çalma listeleri ve röportajları ise RedBull.com adresinde yer aldığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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