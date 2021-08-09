Evde yılan paniği itfaiyeyi harekete geçirdi
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Evde yılan paniği itfaiyeyi harekete geçirdi

Evde yılan paniği itfaiyeyi harekete geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Sancaklar Mahallesi'nde bahçeli bir evin içerisine yılan girdiği ihbarını alan ekipler didik didik arama yaptı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Sancaklar Mahallesi'nde bahçeli bir evin içerisine yılan girdiği ihbarını alan ekipler didik didik arama yaptı. Ekipler bahçe sahiplerini uyararak yılanları öldürmemeleri gerektiğini itfaiye olarak gelip alabileceklerini belirtti.

Havaların mevsim normallerinde seyrettiği Düzce'de, bahçeli evleri olan vatandaşlar yılan paniği yaşadı. Sancaklar Mahallesi'nde bir evin içerisinde 1,5 metre uzunluğunda yılan gördüklerini belirten vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler evin içerisinde saklandığı düşünülen yılanı aramaya başladı. Koltukların altlarına kadar aranan yılan bulunamadı. İtfaiye ekipleri bahçe sahiplerini uyararak, yılanları gördüklerinde itfaiyeyi aramalarını kesinlikle öldürmemeleri gerektiğini belirterek itfaiye olarak gelip yılanı alabileceklerini belirtti. - DÜZCE

Evde yılan paniği itfaiyeyi harekete geçirdi
Evde yılan paniği itfaiyeyi harekete geçirdi
Evde yılan paniği itfaiyeyi harekete geçirdi
Evde yılan paniği itfaiyeyi harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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