Evde yapılan toplu mevlit polisi alarma geçirdi Bilecik'te polis, toplu halde bir evde toplantı yapıldığı ihbarı alınca harekete geçti.

Bilecik'te polis, toplu halde bir evde toplantı yapıldığı ihbarı alınca harekete geçti. Mahalle sakinleri ambulans ve polis ekiplerinin sirenleri üzerine balkonlara koştu.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Belde Sokak'ta bir apartmanda toplu olarak bir toplantı yapıldığı ihbarını alan polis, yayımlanan genelge ile toplu olarak faaliyet veya bir araya gelmenin yasak olduğu şu zamanda hassas davranarak, olay yerine 3 resmi, 2 sivil ve 1 ambulans yönlendirdi. Belirtilen adrese çıkan ekipler, Miraç Kandili nedeniyle evde mevlit okunduğunu gördü. Kalabalığı uyaran ekipler, kalabalığın dağılmasını bekledi. Kalabalık dağılınca ekipler normale döndü. Mahalle sakinleri korona virüsü vakası olması şüphesiyle korkarken, yaşanan olay ortaya çıkınca rahat bir nefes aldı.

Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. - BİLECİK

Kaynak: İHA