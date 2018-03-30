Evde Yapılan Aramada Silah Atölyesi Ortaya Çıktı

Gaziantep'te ihbar üzerine bir evde yapılan aramada silah atölyesi bulundu. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah parçası, mekanizma ve fişek ele geçildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne gelen silah üretimi ve satışı ihbarı üzerine Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri S.K. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 adet namlu kısmı açılmış kuru sıkıdan çevirme tabanca, 12 adet metal renkli bilye atar fişeği, 10 adet dolu fişek, 3 adet dolu tüfek kartuşu, 8 adet tabanca şarjörü, 4 adet icra yayı, 1 adet şarjör yayı, 4 adet tabanca kabzası, 1 adet tabanca sürgüsü, 1 adet metal kesmeye yarayan spiral taşı, 2 adet çeşitli uzunlukta namlu yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış çelik boru, 2 adet matkap, 3 adet pense, 1 adet spiral, 10 adet değişik ebatlarda tornavida, 2 adet mengene, 2 adet çelik eğe, 3 adet anahtar, 1 adet anahtar takımı, 1 adet alyan anahtar, 1 adet yıldız anahtar, çok sayıda bilye, çok sayıda tabancalara ait parçalar ele geçirildi.

S.K. isimli şahıs gözaltına alınırken, izinsiz olarak ateşli silahları ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma, ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma, bulundurma ve taşıma suçlarından hakkında yasal işlem yapıldı. Şahıs sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP