Evde yapacak, dünyaya satacaklar
Bornova Belediyesi, kadınların sosyal ve ekonomik hayat içerisinde daha fazla yer alması amacıyla kadınlara yönelik Dijital Pazarlama ve Dijital Okuryazarlık Eğitimi vermeye başladı.
Habitat Derneği işbirliği ile düzenlenen eğitimde, Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi'ne üye kadınlar, evde ürettikleri ürünleri başta sosyal medya kanalları olmak üzere internet üzerinden nasıl kolayca pazarlayacaklarını öğrendiler.
"İnternette Hayat Kolay" sloganı ile düzenlenen eğitimde internet kullanımını ve sosyal ağları etkin kullanma teknikleri anlatıldı. Dijitalleşmenin hayatın her alanında öne çıktığı günümüzde, internetin doğru biçimde kullanımının önemine de değinildi.