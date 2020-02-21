Evde yapacak, dünyaya satacaklar

21.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:00

Habitat Derneği işbirliği ile düzenlenen eğitimde, Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi'ne üye kadınlar, evde ürettikleri ürünleri başta sosyal medya kanalları olmak üzere internet üzerinden nasıl kolayca pazarlayacaklarını öğrendiler.

"İnternette Hayat Kolay" sloganı ile düzenlenen eğitimde internet kullanımını ve sosyal ağları etkin kullanma teknikleri anlatıldı. Dijitalleşmenin hayatın her alanında öne çıktığı günümüzde, internetin doğru biçimde kullanımının önemine de değinildi.

Kaynak: Bültenler