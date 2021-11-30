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Evde yalnız yaşayan 16 yaşındaki çocuk kaldığı dairede ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Evde yalnız yaşayan 16 yaşındaki çocuk kaldığı dairede ölü bulundu Kağıthane'de evde yalnız yaşayan 16 yaşındaki Berke Yalın İnce, kaldığı dairede ölü bulundu.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Evde yalnız yaşayan 16 yaşındaki çocuk kaldığı dairede ölü bulundu

İSTANBUL - Kağıthane'de evde yalnız yaşayan 16 yaşındaki Berke Yalın İnce, kaldığı dairede ölü bulundu.

Olay, 21.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Karakol Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2. katında meydana geldi. İddaya göre, iş için Erzincan'a giden babası 16 yaşındaki Berke Yalın İnce'ye iki gün ulaşamayınca komşularından Berke'nin kaldığı daireyi kontrol etmelerini istedi. Daireden yoğun koku geldiğini fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kilitli olan kapıyı kırdıktan sonra içeri giren polis ve sağlık ekipleri yapılan incelemenin ardından Berke Yalın İnce'nin hayatını kaybettiğini belirtti.

Polis ekipleri nöbetçi cumhuriyet savcısıyla birlikte olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Berke Ince'nin cenazesi İstanbul Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Berke İnce'nin şeker hastası olduğu ve olay sırasında ailesinin evde olmadığı belirtildi. Talihsiz gencin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Evde yalnız yaşayan 16 yaşındaki çocuk kaldığı dairede ölü bulundu

Evde yalnız yaşayan 16 yaşındaki çocuk kaldığı dairede ölü bulundu

Evde yalnız yaşayan 16 yaşındaki çocuk kaldığı dairede ölü bulundu

Evde yalnız yaşayan 16 yaşındaki çocuk kaldığı dairede ölü bulundu

Evde yalnız yaşayan 16 yaşındaki çocuk kaldığı dairede ölü bulundu

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