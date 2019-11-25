Evde yalnız bırakılan çocuğun başı demir korkuluğa sıkıştı
Haberler » 3. Sayfa » Evde yalnız bırakılan çocuğun başı demir korkuluğa sıkıştı - Haber

Evde yalnız bırakılan çocuğun başı demir korkuluğa sıkıştı

Adıyaman'da evde yalnız bırakılan 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, başını demir korkuluklara sıkıştırdı.

25.11.2019 10:17 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:22
Evde yalnız bırakılan çocuğun başı demir korkuluğa sıkıştı

'da evde yalnız bırakılan 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, başını demir korkuluklara sıkıştırdı. Çığlıkları duyan komşular çocuğun yardımına koşarken, ekipleri çocuğu kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi 1425 Sokak'taki evde yalnız bırakılan uyruklu 4 yaşındaki Emir H., dışarı çıkmak istedi. Evin kapısını açan ama kapının önündeki demir korkuluğu açamayan Emir H., demir korkuluğun arasındaki boşluktan geçmek istedi. Önce ayaklarını, daha sonra gövdesini geçiren Emir H.'nin başı demir korkuluğa sıkıştı. Başını bulunduğu yerden çıkaramayan çocuk ağlamaya başladı. Çocuğun yardım çığlıklarını duyan komşular eve gelerek yardım etmek istedi. Komşuların yardım girişimleri yetersiz kalınca durum ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yara almayan çocuğu sakinleştirmek isterken ekipleri de çocuğu kurtarmaya çalıştı. ekiplerinin demir ayırma aparatıyla yaptığı çalışmaların ardından çocuk bulunduğu yerden kurtarıldı. Olayda yara almayan çocuk ailesine teslim edildi.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.